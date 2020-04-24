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في خلال هذا الأسبوع فقدنا شابين من شباب الكورد الفيلية

في خلال هذا الأسبوع فقدنا شابين من شباب الكورد الفيلية..الفقيدين (ثائر حسين وأياد خليل شيرواني) بعد صراع مع مرض فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )..اننا في الجبهة الفيلية ..لا يسعنا إلا ان نتقدم للجميع وبالأخص عوائلهم باحر التعازي وعظيم المواساة راجين من الله ان يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويسكنهم الجنان..وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

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