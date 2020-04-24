هذا ليس بشيء من حق عدل أبدا أبدا !

بقلم

مهدي قاسم

والله

!.. الشيء الوحيد و فقط الذي يحز في نفسي هو :

و يزعجني الآن أيضا من إشكاليات كورونا ، و الذي لا

زال يملأ قلبي حسرة وأسى فعلا ، ليس الحجر الصحي الذي مرغم على الالتزام به ، و لا توقفي عن العمل ( حيث أعمل بالقطعة و ليس راتبا شهريا ، أي حسب ساعات الترجمة الفعلية فقط وهذا معناه إذا ما شتغلت ساعة أو أكثر ، يعني ماكو فلوس وتراكم فواتير وباقي نحوس ) فأقول

إن ما يحز في نفسي وجعا عميقا ، هو توقف انتفاضة تشرين المجيدة ، مجبرة ، مرغمة ، بسبب هذا الوباء اللعين .. نعم تلك الانتفاضة الجبارة والعظيمة و التي تعمدت بدماء نحو 700 شهيدا و آلافا من المصابين والمعوّقين والمخطوفين والمغيّبين من شباب غضين ، وحيث عوّل عليها

ملايين من عراقيين مِمَن تعاطفوا معها على أمل إسقاط نظام اللصوصية والعمالة في المنطقة الغبراء : مرتع اللصوص و الخونة المعروفين واحدا واحدا حتى أصغر وأتفه عميل و فاسد و مفسد منهم ، والذين ها هم يشعرون الآن بأمان ووئام وسلام ، ولا من تهديد جماهيري كاسح جدي

يهدد كراسيهم المخملية ، فنجدهم قد عادوا إلى عادتهم القديمة والمزمنة من مساومات ومتاجرات سياسية ومطالب ملّحة على المناصب والمغانم حسب نسب المحاصصة الطائفية والقومية والفئوية والميليشياوية ، بينما البلد يتجه بخطوات حثيثة وسريعة نحو إفلاس رهيب وتراجع مريع

على كل صعيد وناحية ، ولهذا فقد جاء توقيت انتشار كورونا في أسوأ وقت و أخطر مرحلة سياسية تهدد مصير العراق بالصميم شعبا وبلدا ومصيرا عاما ، إذ جاء انتشاره كأنما إنقاذا لوضع هؤلاء الفاسدين و رموز الخيانة العلنية والمعروفة للملأ جميعا ، فهذا ليس من عدل بشيء قطعا

، أن تتحالف الصدف والظروف والعوامل السياسية والطبيعية متحالفة هكذا ومصممة لصالح الفاسدين واللصوص والعملاء و أن تقوّي مواقعهم و تضعّف في الوقت نفسه مواقع المنتفضين وترجعهم إلى نقطة الصفر ..

فنحن

نعرف جيدا أنه لا يوجد الحق ولا العدل بمعناه الكامل و المطلق ، إنما ما هو سائد من أباطيل وأضاليل هي التي تبدو مكرّسة لصالح البغاة الظالمين والفاسدين المجرمين ..

ولكن

ما كنا نتوقع إلى هذا الحد من ظلم أو إجحاف يحدث بحق الأغلبية و يصب لصالح ما هو باطل و ظالم و فاسد ويستمر مسيطرا على حساب الحق والعدالة ..