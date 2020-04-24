وزير التعليم: 18 جامعة حكومية واهلية دخلت لتصنيف التايمز للتنمية المستدامة

اعلن وزير التعليم العالي قصي السهيل، الخميس، عن دخول 18 جامعة حكومية واهلية لتصنيف التايمز للتنمية المستدامة، معتبراً أن هذا الامر يعكس جهداً غير طبيعي.

وقال السهيل في حديث صحافي “اثمن جهود الجامعات العراقية التي دخلت الى تصنيف التايمز للتنمية المستدامة مؤخراً”، مشيراً الى أن “عدد الجامعات التي دخلت بحدود 18 جامعة حكومية واهلية”.

وأضاف أن “هذا يعكس جهدا غير طبيعي وخصوصا في هذه الظروف”، مؤكداً أن “هنالك دخول جيد وقفزات نوعية وهذا يعكس قدرة لطبيعة عمل الجامعات مع الانظمة العالمية”.

ولفت السهيل الى أن “الجامعات سعت الى التعليم الالكتروني رغم سلبيات هذه الفترة”، معرباً عن اعتقاده أن “هذه الاليات ستساهم في تطوير علاقات الجامعات العراقية مع المؤسسات الاكاديمية في العالم”.