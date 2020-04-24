صحيفة عربية: فرص الكاظمي بالمرور مازالت قوية واسماء عرضت في تشكيلته الحكومية غير دقيقة

اكدت صحيفة عربية، اليوم الجمعة، أن فرص المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي لا زالت قوية في التمرير تحت قبة البرلمان بعد انباء عن تراجع فرصه، مبينة أن بعض ما عرض من اسماء في تشكيلته الوزارية غير دقيقة.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط نقلاً عن مصدر سياسي مطلع، أن “ما عرض من أسماء للتشكيلة الحكومية قسم منه دقيق والآخر غير دقيق، وهناك تغييرات للأسماء ربما تحصل لأنها لا تزال في مرحلة التفاوض”.

وأضاف المصدر أن “فرصة الكاظمي بالمرور ما زالت قوية وهناك قبول من كتل سياسية كبيرة لعدد من الأسماء التي تم طرحها”.

وأشار إلى أن “الكاظمي لديه منهاج حكومي طموح ويريد تحقيقه وبالتالي فإنه يتوجب على الكتل السياسية مساعدته، إذ أن التحديات كبيرة أمامه في ظل ظروف معقدة. وهناك ملفات أساسية يجب أن تكون مركزية في هذه المرحلة وهي العلاقات الخارجية وإدارة الاقتصاد والأزمة النفطية وغيرها”.