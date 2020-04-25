أنباء غير مؤكدة عن وفاة زعيم كوريا الشمالية وتولي شقيقته السلطة

أوردت وسائل اعلام صينية و يابانية أنباء عن وفاة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وأن شقيقته تتجهز لإدارة البلاد.

وتتجه الأنظار إلى أخته الصغيرة كيم يونغ أون البالغة من العمر 31 عامًا، وهي المرشحة الرئيسة لخلافته.

وأشار مسؤولون في كوريا الجنوبية إلى وجود تقارير تفيد بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مريض للغاية بعد عملية جراحة للقلب ليست صحيحة.

وقال المسؤولون إن كيم كان “مريضاً بشكل خطير” أو “مات دماغياً” أو “يتعافى من عملية” ولكن سيكون من المستحيل دائماً التحقق منه.

لكن المكتب الرئاسي في سيول قال إنه لم تكن هناك إشارات معينة من الشمال تشير إلى أن الزعيم الكوري البالغ من العمر 36 عامًا “مريض للغاية”.

وغياب كيم جونغ أون مؤخرًا عن احتفال عيد ميلاد جده في 15 أبريل/ نيسان الذي يعد واحدة من أكبر الأحداث في كوريا الشمالية أثار شكوك الرأي العام حول صحة وفاته.

وبينما ينتظر العالم لمعرفة ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي على قيد الحياة ، أو ميتًا ، تتجه الأنظار إلى أخته الصغيرة كيم يونغ أون التي تبدو المرشحة الرئيسية لخلافته.