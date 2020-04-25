اجلاء وجبة ثانية من مواطني اقليم كوردستان العالقين بينهم طلبة من ارمينيا

بناءً على توجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، تم إجلاء وجبة من 133 مواطناً من إقليم كوردستان بينهم طلبة ، كانوا عالقين في أرمينيا بسبب حظر الرحلات الجوية من والى اقليم كوردستان ضمن اجراءات الحد من انتشار وباء كورونا .

عملية الإجلاء جاءت بالتعاون والتنسيق بين دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان ووزارة الخارجية في الحكومة الإتحادية.

وهذه هي الوجبة الثانية من الطلبة والمواطنين من إقليم كوردستان من العالقين في أرمينيا يتم اعادتهم , وحال وصولهم الى مطار أربيل الدولي سيتم إخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوماً بحسب الإجراءات الوقائية المتخذة في إقليم كوردستان للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وكان مقطع فيديو قد انتشر اليوم الجمعة ، تظهر فيه طالبة مصرية في ارمينيا تعاتب حكومة بلدها لعدم استجابتها لدعوات باجلاءهم ، وتثني على حكومة اقليم كوردستان بالقول ان زميلة لهم في الدراسة من الاقليم تم اجلاءها جواً بعد ان كانت قد طالبت حكومة الاقليم بإعادتها بسبب تعطيل الدراسة في ارمينيا ضمن اجراءات الوقاية من فيروس كورونا .

هذا وكانت حكومة اقليم كوردستان قد اجلت خلال الفترة القليلة الماضية مواطنين من الاقليم من الهند وتركيا ودول اوربية بينها المانيا وبريطانيا.