احصائية جديدة عن عدد الطائرات العابرة للاجواء العراقية يومياً

اعلنت وزارة النقل، الجمعة، عن تخطي الطائرات العابرة للاجواء العراقية الـ 120 طائرة يومياً، مؤكدة تطلعها لزيادة العدد والحركة الجوية في الايام المقبلة.

وقالت الوزارة في بيان ان “انسيابية عبور الطائرات للاجواء العراقية مستمرة رغم الظرف القاهر الذي يمر به العالم من ازمة تفشي وباء كورونا حيث تخطت الـ 120 طائرة عابرة”.

وأضاف البيان “نتطلع الى زيادة هذا العدد والحركة الجوية في الايام المقبلة بالرغم من اغلاق معظم المطارات في دول العالم خلال هذه الفترة”.

ولفت البيان الى “الاستمرار بتقديم الخدمة للطائرات المغادرة والقادمة من والى المطارات العراقية بعد استحصال موافقات هذه الطائرات على القدوم او المغادرة لهذه المطارات”.