البرلمان يسأل عن أسباب الخروق الأخيرة.. ومجلس الأمن يحذر من نشاط داعش

اعلنت خلية الاعلام الامني، قتل 7 ارهابيين بضربة جوية في بحيرة حمرين بمحافظة ديالى. وقالت الخلية في بيان، إنه “وفقاً لمعلومات استخبارية، قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات ديالى تمكنت من محاصرة عناصر إرهابية داخل وكر واشتبكت معهم في منطقة الخلاوية المحاذية لبحيرة حمرين في ناحية قرة تبة بمحافظة ديالى”.

واوضحت الخلية ان “هذه العناصر الإرهابية حاولت الهرب باتجاه بحيرة حمرين، حيث وجه لهم طيران الجيش ضربة، أسفرت عن قتل 7 إرهابيين”.

واشارت الخلية الى “تدمير وكر يحتوي مواد غذائية ودراجة نارية و8 جليكانات مملوءة بمادة البانزين واسطوانتي غاز ومواد أخرى، كما تم تدمير زورق في البحيرة ذاتها”.

وتشهد مناطق ديالى تصاعدا بنشاط داعش منذ اكثر من شهر فيما تواصل القوات الامنية عمليات الملاحقة.

وفي سياق متصل، اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، أن عودة تنظيم داعش في محافظة ديالى، دفع البرلمان الى التدخل لعقد جلسة مشتركة مع القيادات الامنية والاستخبارات العسكرية والقوات المشتركة للسؤال عن اسباب الخروق الاخيرة.

وقال العزاوي إن “لجنة الامن والدفاع النيابية وبالتنسيق مع النائب الاول لمجلس النواب حسن الكعبي، عقدت جلسة مشتركة وهامة مع قادة الاستخبارات العسكرية والعمليات المشتركة، من أجل مناقشة التطورات الامنية الاخيرة التي شهدتها محافظة ديالى”.

واضاف أن “التطورات الاخيرة في المشهد الامني لمحافظة ديالى باتت مقلقة، بسبب الفراغات الامنية الكبيرة في بعض مناطق المحافظة”.

وتابع العزاوي، ان “الاجتماع نتج عنه اتخاذ مجموعة من الخطوات التي من شأنها ان تدفع باتجاه ضرب خلايا داعش وانهاء خطورتها في جميع القواطع بمحافظة ديالى”.

وكانت خلية الاعلام الامني قد أكدت في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه الاربعاء، انه “من أجل إحاطة الرأي العام بالعمليات الأمنية التي تنفذها جميع قواتنا الأمنية بتشكيلاتها كافة المتمثلة بـ(الجيش، الحشد الشعبي، جهاز مكافحة الإرهاب، الشرطة) في جميع محافظات العراق عدا إقليم كردسان للفترة من الأول من كانون الثاني ولغاية الخامس عشر من نيسان 2020، ننوه الى ان عدد العمليات بلغ (1060) عملية، في حين بلغت أعداد أوامر العمليات التي صدرت (204) أمر”. بالمقابل شن تنظيم داعش نحو 30 هجومًا في الآونة الاخيرة، على مواقع اغلبها في اطراف المدن لا توجد فيها حمايات امنية دقيقة.

وبحسب تسريبات، فان زعيم داعش الجديد، أبو إبراهيم القرشي، دخل الأراضي العراقية مؤخرًا، فيما تعمل الجهات الأمنية من أجل تحديد مكانه الجغرافي.

واختير القرشي زعيمًا للتنظيم عقب مقتل الزعيم السابق أبي بكر البغدادي، الذي قتل في عملية عسكرية أميركية في شمال غربي سوريا، في تشرين الأول الماضي.

ويعتبر القرشي، الزعيم الجديد للتنظيم عراب الآيديولوجيا المتطرفة التي ينتهجها داعش في العنف والقتل.

كما أن للرجل تاريخًا أسود في التنكيل بالمدنيين، وسجله حافل بانتهاكات بحق النساء والأطفال، خاصة الإيزيديين الذين قاد ضدهم حملة قمع عنيفة خلال فترة سيطرة التنظيم على مساحات واسعة من العراق.

وتكشف المعلومات الاستخباراتية أن انضمامه لداعش لم يكن أول مراحله في التطرف، إذ أنه كان قد انخرط في صفوف تنظيم القاعدة بالعراق.

ويعد “الهاشمي القرشي”، في الواقع أحد مؤسسي التنظيم ومن كبار منظريه العقائديين، وينحدر من الأقلية التركمانية في العراق، ما يجعله واحدًا من القادة غير العرب القلائل في التنظيم.

وأعلن الحساب الرسمي لبرنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية، في (تويتر)، الثلاثاء، عن جائزة بقيمة 5 مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات عن زعيم داعش الجديد.

الى ذلك، حذر مجلس الأمن الوطني العراقي، من محاولات تنظيم داعش الإرهابي استغلال الظروف الراهنة المتمثلة بمحاربة فيروس كورونا المستجد لتنفيذ عملياته الإرهابية.

وحذر رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي خلال ترؤسه جلسة، مجلس الأمن الوطني، من محاولات عصابة داعش تنفيذ عمليات إرهابية جديدة.

وشدد عبد المهدي على ضرورة وضع الخطط اللازمة لمطاردة بقايا عصابات “داعش” الإرهابي، ومنعها من “استغلال ظروف انشغال القوات المسلحة وأجهزة الدولة بمكافحة جائحة كورونا”.