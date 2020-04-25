العراقيون يستقبلون رمضان بأجواء قاسية: كورونا وحجر منزلي وهجمات لداعش

بدأ شهر رمضان في العراق في اجواء قاسية، بسبب فايروس كورونا والحظر الجزئي الذي غيب تقاليد رمضانية راسخة، وتراجع الحركة الاقتصادية في البلد، فضلًا عن تنامي نشاط داعش.

وأعلنت وزارة الصحة مساء أمس الجمعة، تسجيل 31 إصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقلب وباء كورونا الحياة رأسًا على عقب وتسبب حتى الآن بوفاة ما يقارب 90 عراقيًا واصابة نحو 1500 آخرين، وبدأ حديث عن تسجيل اصابات ناتجة عن “النوع الاوروبي من الفايروس” وهو أشد أنواع كورونا الذي قتل أكثر من 190 ألف شخص حول العالم، ثلثاهم تقريبا في أوروبا.

ووثقت لقطات من سوق الشورجة اكبر اسواق العاصمة بغداد، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لعراقيين وهم يتبضعون لشهر رمضان المبارك. واظهرت الصور زحامًا ملحوظًا للمتبضعين وهم يجوبون السوق مستغلين الساعات التي تمنح المواطن حق التجول والتبضع، والتي تمتد حتى المساء. بالمقابل، قال عمال بناء لـ(المدى) انهم “استقبلوا شهر رمضان وهم منهكين ماديًا بسبب الحظر الكلي الذي استمر لأكثر من شهر قبل ان يرفع جزئيًا يوم الثلاثاء الماضي، من دون مساعدة الحكومة للمواطنين”. واضافوا ان اجراء الحظر الكلي جيد في منع انتشار فايروس كورونا، لكنهم يحتاجون “الى الاموال لشراء الطعام والشراب ومستلزمات المنزل”. ويخشون الان من إعادة فرض حظر التجوال الكلي بسبب ارتفاع اعداد المصابين بالفايروس مجددًا. فضلا عن كورونا وتراجع النشاط الاقتصادي يواجه العراقيون تنامي نشاط داعش في مناطق مختلفة من العراق. وقتل اثنان من “الحشد العشائري” وجرح ثالث، خلال صدّ هجوم شنّه عناصر من تنظيم داعش، على نقطة أمنية في ضواحي قضاء المقدادية شمال شرقي بعقوبة في محافظة ديالى فجر أول أيام الشهر المبارك.