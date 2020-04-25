القضاء وجائحة كورونا

القاضي عبدالستار بيرقدار

في ضوء التحديات الراهنة التي يعيشها العالم من أزمة (وباء الكورونا) اتخذ مجلس القضاء الاعلى إجراءات استثنائية لتقليل مخاطر هذا الفيروس، حيث خوّل السادة رؤساء محاكم الاستئناف باتخاذ الاجراءات المناسبة كلا حسب ظروف المحافظة التي تقع فيها محكمة الاستئناف، كما خول السادة المدراء العامين في الادارة العامة التابعة له باتخاذ الاجراءات الاستثنائية المناسبة بما يكفل عدم تعطيل مصالح المواطنين وبالوقت نفسه القضاء على مخاطر انتشار الفيروس وتقليص الدوام حسب ظروف العمل.

كما عمم على كافة المحاكم باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يخالف (توصيات لجنة خلية الأزمة) بخصوص الاجراءات المتخذة للحد من انتشار فايروس كورونا , حيث اوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الى محاكم التحقيق ومكاتب الادعاء العام باتخاذ الاجراءات القانونية وفق أحكام المادة (368) من قانون العقوبات بحق كل من يتسبب بنشر هذا الفايروس من خلال بث الشائعات الكاذبة حول الاصابات بالمرض أو الاستهزاء بخطورته أو تشجيع المواطنين على التجمعات بأي شكل من الأشكال والتي منعتها لجنة الأمر الديواني بالرقم (55) لسنة 2020والتأكيد على الجهات الأمنية المختصة على تنفيذ حظر التجوال بشكل كامل وإلقاء القبض على كل من يخالف ذلك بالتعاون مع المحاكم الخافرة التي سوف تتابع تنفيذ حظر التجوال.

كما وجه رئيس الادعاء العام الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب الصيدليات والمذاخر التي رفعت أسعار المواد الطبية بعد انتشار فايروس كورونا في العراق.

وبغية التقليل من مخاطر ڤايروس كورونا فقد استمرت المحاكم الجزائية في اداء اعمالها خلال فترة الحظر وقد بلغ عدد المتهمين الذين تم إطلاق سراحهم لغاية تاريخ 22 نيسان ٢٠٢٠ (20040) متهما.

وبعون الله، سوف نتغلب على هذه المحنة ونأمل أن نستعيد من بعدها كبشر بعضا من ملامح إنسانيتنا المفقودة.

ونحن فى العراق قادرون على أن نتخطى هذا الاختبار، ما دمنا معا شعبا ويدا واحدة، في مجابهة الخطر دون استهانة أو تقصير في أداء الواجب.

.. وإن مع العسر يسرا.