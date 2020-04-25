المدفعية التركية تقصف مناطق داخل حدود إقليم كوردستان

قامت المدفعية الحربية التركية، اليوم السبت، بقصف منطقة سيدكان التابعة لمحافظة اربيل باقليم كوردستان، بذريعة تواجد قوات حزب العمال الكوردستاني التركي المعارض لانقرة.

وبدأ القصف المدفعي التركي المكثف صباح السبت لاستهداف عناصر حزب العمال الكوردستاني وشمل مناطق سري روبي وروال وبشكن وهوربن والعديد من المناطق الاخرى في گلي خواكورك وشكيو في حدود سيدكان.

ووفقا لمصادر مطلعة فان الجيش التركي في معسكر روباروكة استخدم المدافع بعيدة المدى لقصف الجبال والاماكن والمرتفعات في نطاق على بعد نسبي من القرى.

وأضافت المصادر أن الوقت الحالي هو موسم الربيع ويقوم اهالي المنطقة بالخروج الى الجبال من اجل جني نباتات جبلية وهي المناطق التي استهدفها القصف التركي الامر الذي خلق حالة من الهلع والقلق والخطر على حياة المدنيين.