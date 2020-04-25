المعلومات عنها شحيحة ..من هي شقيقة زعيم كوريا الشمالية المرشحة لخلافته ؟

بينما ينتظر العالم معرفة ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي على قيد الحياة ، أو ميتًا، تتجه الأنظار إلى أخته الصغيرة كيم يونغ اون البالغة من العمر 31 عامًا. والتي تبدو كمنافس رئيسي لخلافته.

ما يتوفر من معلومات عن كيم يونغ اون الأخت الوحيدة لدكتاتور كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، انها تلقت علومها معه من عام 1996 إلى عام 2000 بسويسرا، وبعدها في كوريا الشمالية، حيث تخرجت في جامعة عسكرية تحمل اسم جدها، هي Kim Il-sung Military University الواقع مقرها في ضاحية ولد فيها الجد الراحل، اسمها Mangyongdae-guyok وتبعد 14 كيلومترا إلى الشمال عن العاصمة بيونغ يانغ. كما درست علوم الكومبيوتر في جامعة ثانية بالعاصمة، تحمل أيضا اسم جدها.

شقيقها البكر من والديها الراحلين، اسمه Kim Jong-chul وعمره 39 سنة، كما كان لها أخ غير شقيق ، هو Kim Jong-Nam الذي تم اغتياله في 2017 بمطار العاصمة الماليزية ، كولالمبور، وكان عمره 45 سنة.

ومن المعلومات عنها أيضا ، أنها تزوجت في 2015 من أحدهم اسمه Choe Song ومعروف بأنه الابن الثاني لماريشال في الجيش ورئيس هيئة رئاسة المجلس الشعبي الأعلى Choe Ryong-hae العضو بقيادة حزب العمال الحاكم، إلا أن مصادر حكومية في كوريا الجنوبية، نفت ذلك في تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” في يناير / كانون الثاني من ذلك العام، وتلته شائعات بأنها كانت حاملا وتنتظر ولادة طفلها في مايو/ ايار من ذلك العام أيضا ، وأن والد الطفل غير معروف ، أو أنه طالب تعرفت إليه في الجامعة التي درست فيها علوم الكومبيوتر.

ومنذ سن المراهقة ، والشقيقة الوحيدة للدكتاتور الكوري والتي تتقن اللغتين الانكليزية والفرنسية ، ترتقي سلم السلطة درجة درجة في البلاد ، لتتحول في السنوات الأخيرة إلى الشخص الثاني فيها، بحسب تقرير مفصل نشرته في فبراير / شباط الماضي مجلة The National Interest الأمريكية.