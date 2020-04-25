النوري يصف حكومة الكاظمي بأنها “مشبوهة ومريبة”

وصف السياسي المستقل كريم النوري، الجمعة، حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بـأنها “حكومة مشبوهة ومريبة وليست جدلية فقط”.

وقال النوري وهو قيادي في الحشد الشعبي، في تغريدة له على موقع تويتر، إن المرجعية أوصت بعدم اختيار حكومة جدلية، مضيفا أن الظاهر صار الاختيار لحكومة مشبوهة ومريبة وليست جدلية.

وتابع قائلا ، أن اختيار مرشح من المكون المسيحي عليه شبهات وتحفظات هو اول الوهن وأول خطوات التساقط في حكومة الكاظمي.

وكان القيادي في حركة بابليون باسل فاضل، أبدى في تصريحات صحفية، استغرابه من ترشيح المكلف لشخصية نيابة عن المكون المسيحي، مشيرا الى أن هذه الشخصية عليها الكثير من الشبهات والعلاقات المريبة مع الجهات الأجنبية، على حد قوله.

وحذر رئيس كتلة بابليون البرلمانية، امس الخميس، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بأنه سيواجه نفس مصير المكلف الاسبق محمد توفيق علاوي، متهما اياه بـ”التعامل بأزدواجية” مع الكتل السياسية، فيما اشار الى أن لم يفاتح او يشاور ممثلي المكون المسيحي في مجلس النواب حول مرشح المكون في الكابينة الحكومية المقبلة.

ويرى رئيس الجمهورية برهم صالح، في رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، “صحفي ذكي”، قادر على تجاوز مشاكل البلاد، وذلك بعد فشل مكلفين سابقين في الحصول على تأييد سياسي واسع وهما محمد علاوي وعدنان الزرفي.

وكلف الرئيس برهم صالح، في 9 نيسان الحالي، رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية يتم تكليفها بالأمر في الأسابيع العشرة الأخيرة لتشكيل حكومة تحل محل حكومة عبد المهدي، التي استقالت في العام الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات.