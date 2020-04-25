بلاتس للطاقة: استثناء شراء الكهرباء والغاز من إيران سينتهي خلال أيام

ترجمة / حامد أحمد

مع تبقي ثلاثة ايام فقط لانتهاء مهلة الاستثناء البالغة 30 يومًا التي منحتها الولايات المتحدة لاستيراد الغاز والكهرباء من ايران، فان العراق سيكافح من اجل النجاح بجلب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار على مدى اربع سنوات لاجل ايقاف هذه الاستيرادات في وقت بدأ صبر الولايات المتحدة مع العراق ينفد بخصوص هذا الملف .

المهلة البالغة ثلاثين يومًا، وهي المهلة الاقصر منذ ان بدأ العراق بالحصول على استثناءات في العام 2018، قد تعقدت بأمور سياسية حيث ما تزال ايران تمارس نفوذها في البلد، بينما حكومة تصريف الاعمال باقية في السلطة منذ العام الماضي وان رئيس الوزراء المكلف الثالث لم ينته بعد من تشكيل حكومته .

خلال تصريحات له منتصف الشهر الحالي توقع وزير النفط ثامر الغضبان، أن تمدد الولايات المتحدة الاستثناء الممنوح للعراق باستيراد الطاقة من إيران، مشيرًا الى أن واشنطن تتفهم وضع العراق، كذلك كان لوزير الكهرباء لؤي الخطيب الرأي نفسه.

وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، قال لوكالة غلوبال بلاتس للطاقة “نحتاج الى منح وزارة النفط فترة ثلاث الى اربع سنوات لتطوير المشاريع الرئيسة التي تعمل عليها لزيادة قدرة انتاج الغاز وتوفير الكميات المطلوبة لرفد محطات توليد الطاقة الكهربائية .”

واضاف الخطيب بقوله “هذه الثلاث الى اربع سنوات يجب ان تُسخّر لعمل متواصل بدون انقطاع مع حكومة تتمتع بسلطة تنفيذية كاملة بدون أي تدخل من احزاب وكيانات سياسية وضمن بيئة استثمارية مشجعة تستقطب مستثمرين من مختلف الجنسيات.”

وقال الوزير انه بإمكان البلاد ان تستورد بمقادر 1,200 ميغا واط من الطاقة الكهربائية بالسنة، وما يقارب من 1.2 مليار قدم مكعب قياسي من مادة الغاز باليوم خلال ذروة الاستخدام في اشهر الصيف الحارة، حيث تصل درجات الحرارة في وسط وجنوب البلاد الى 50 درجة مئوية، وقال ان تقديرات تجهيز الكهرباء خلال العام 2019 كانت حوالي 19 كيكا واط ونتوقع ان تصل الى 20 كيكا واط في العام 2020، في حين يبلغ معدل فترة ذروة الطلب على الكهرباء الى حوالي 25 كيكا واط .

باترك أوزغود، محلل مختص بالشأن العراقي من معهد كونترول رسكس للاستشارات، يقول “بدون وجود عملية استثمارية شاملة توفر طفرة نوعية في تجهيز ونقل الكهرباء بدون ضغوط سياسية، فان العراق سيلجأ الى الاستثناءات بكل تأكيد باستيرادات من ايران. ولكن هذا الشيء لا يدوم مع توقعات الولايات المتحدة بخطط عراقية بالتوصل الى الاستغناء عن الطاقة الايرانية، وان هذه الاستثناءات قد تنتهي قريبًا، خصوصًا اذا ما فشل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في تشكيل حكومة .”

متحدث باسم الخارجية الاميركية رفض التعليق بخصوص فيما اذا سيكون هناك استثناء آخر ومدته وكميته .

وقال المتحدث ان “الولايات المتحدة على اتصال دوري مع الحكومة العراقية فيما يخص تأمين الطاقة، ونحن ندعم الاجراءات التي تقلل من اعتماد العراق في الطاقة على ايران. منح استثناء هو من ضمن تقدير الوزير مع الفترة والكمية.”

هاري استيفانيان، مستشار لدى معهد الطاقة، قال مستشهدا بدراسة اعدها البنك الدولي، إنه من اجل الاستغناء عن الغاز والكهرباء الايرانيين، فان العراق يحتاج الى ان ينتج ما يقارب من 1,3 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز يوميا بكلفة استثمارية تصل الى 10 مليارات دولار .

وقال وزير الكهرباء “هذه الاستثمارات تحتاج الى الوقت المناسب لتنفيذها، واعتقد انه في الظروف الحالية الكل يقف جانبًا للاطلاع على ما ستؤول اليه الامور آخذين بنظر الاعتبار تحديات سوق النفط وكيف سيكون عليه الوضع خلال الايام والاسابيع والاشهر القادمة.”

كان العراق قد اعلن مؤخرًا سلسلة من اجراءات لزيادة سعة انتاجه للغاز من خلال معالجة الغاز المصاحب من حقول النفط الذي تحرق كميات كبيرة منه يوميا دون الاستفادة منه.

وزير النفط ثامر الغضبان، وقع العام الماضي اتفاقيتين لمعالجة الغاز المصاحب في حقلي الحلفاية والرضاوي النفطيين في الجنوب اللذين بامكانهما انتاج 750 مليون قدم مكعب باليوم. وبالامكان مع مشاريع اخرى التوصل لانتاج 1 مليار قدم معب من الغاز المصاحب يوميًا .

واتفق الغضبان مؤخرًا مع وفد من حكومة اقليم كردستان لدراسة مقترح باستخدام الغاز المنتج في منطقة الاقليم كوقود لمحطات توليد الطاقة في عموم البلاد. واضاف الوزير ايضا بان بغداد مهتمة بالاستثمار في حقول غاز اقليم كردستان .

وقال المستشار استيفانيان انه بالنسبة للوقت الراهن فانه سيتطلب من العراق الاستمرار بتعزيز قدرته على توليد الطاقة التي يزداد الطلب عليها سنويا في وقت يتوقف فيه أي استثمار على عوامل مجهولة تتعلق بسياسة الحكومة المستقبلية بخصوص الطاقة واسعار النفط والظروف الامنية ايضا.

واضاف بقوله “العراق سيستمر باحتياجه لاستيراد الغاز الايراني على المدى البعيد حتى لو توصل لاستثمار الغاز في حقوله وذلك لان الطلب على الطاقة الكهربائية في تزايد مستمر. سيحتاج العراق الى ان يضيف ما بين 1,500 الى 2,000 ميغا واط كل عام لمواكبة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، هذا يعني اضافة استهلاك كميات اخرى من الغاز تقدر من 300 الى 400 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا .”

عن: غلوبال بلاتس للطاقة