ذيل، ليس كل ذيل مضر،

نعيم الهاشمي الخفاجي

“الذَّيْل: آخر كل شيء.وذَيْل الثوب والإِزارِ: ما جُرَّ منه إِذا أُسْبِل.والذَّيْل: ذَيْلُ الإِزار من الرِّداء، وهو ما أُسْبِل منه فأَصاب الأَرض.

وذَيْل المرأَة لكل ثوب تَلْبَسه إِذا جرَّته على الأَرض من خلفها.الجوهري: الذيلُ واحد أَذْيال القميص وذُيولِه.

وذَيْلُ الرِّيح: ما انسحب منها على الأَرض.وذيل الرِّيح: ما تتركه في الرمال على هيئة الرَّسَن ونحوه كأَنَّ ذلك إِنما هو أَثَرُ ذَيْل جرَّته.

بعد أن عرفنا معنى الذيل في معجم اللغة العربية تبين ليس كل ذيل يعني سيء، نتمنى أن نكون ذيل لتلاوة القران في اخر حياتنا فنفوز فوزا عظيم، لكن هناك ذيل اعوج مثل ذيل الكلب وضعوه بين قصبتين ووضعوا عليه جص أربعين يوم ما أن ازيل الجص عاد ذيل الكلب معكوفا إلى الأعلى وهذا ينطبق على فلول البعث مجرد يحس في الامان يعود لممارسة اساليبة وجرائمه السابقة واطال الله عمر صديقي الكاتب القاص الصديق قصي الشيخ عسكر فقد ألف رواية جميلة بعقد الثمانينات من القرن الماضي يتهجم بها على صدام الجرذ والبعث الساقط تحمل الاسم التالي( للحمار ذيل واحد لا ذيلان).

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.