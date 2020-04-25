ريال مدريد يستعد لتجديد العقد مع أشرف حكيمي

يعتزم مسؤولو ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، تجديد عقد الدولي المغربي أشرف حكيمي، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، لمدة 4 مواسم جديدة، إذ يتوقعون له مستقبلًا عظيما في عالم الساحرة المستديرة.

وحسب مصادر صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية فإن ريال مدريد حسم موقفه بتجديد عقد لاعبه المغربي لأربعة مواسم كروية، عقب العروض اللافتة التي بصم عليها بقميص نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وتنتهي إعارة اللاعب البالغ من العمر 21 سنة إلى دورتموند، بنهاية الموسم الجاري، بعدما دامت على مدار موسمين، ورغم ذلك فإن لدى مدافع الأسود مخاوف من العودة إلى الفريق الملكي، لأنه يخشى أن يصبح بديلا على عكس ما هو عليه مع المدرب السويسري لوسيان فافر.

وأوضح المصدر أن الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، مدرب الميرنغي، لم يخف إعجابه بالدولي المغربي، إذ يرجح أن يعتمد عليه لخلافة الظهير الإسباني داني كارفخال، الذي يشغل حاليا مركزه الأساس ضمن خطط الإدارة التقنية.

ولم يحسم نجم الأسود الشاب بعد موقفه، إذ قال في وقت سابق: “قلبي منقسم بين مدريد ودورتموند، لا يزال عقدي ساري المفعول لستة أشهر أخرى، وهناك العديد من المباريات أنا من يجب أن يقيم الوضع، ما هي المزايا في دورتموند ونظيرتها في الريال وماذا ينتظرني هناك”.

يشار إلى أن حكيمي مطلوب من قبل عدة أندية أوروبية عملاقة، يتقدمها بايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي. كما يملك عروضا من الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى تشبث فريقه الحالي بخدماته ورغبته في شراء عقده بشكل نهائي.