كوردستان تجلي رعايا السويد العالقين في العراق

اعلنت ممثلية حكومة اقليم كوردستان في السويد، يوم السبت، ان طائرة خاصة تابعة لشركة ميديتيرانين الجوية تم تخصيصها لتتوجه في 28 من شهر نيسان الجاري من مطار اربيل الدولي الى العاصمة السويدية ستوكهولم.

وتقوم الممثلية الكوردستانية في السويد بالتنسيق مع السفارة السويدية في العراق ووزارة الخارجية الاتحادية بالعمل على اعادة المواطنين من حاملي الجنسية السويدية العالقين بسبب الحجر الصحي وتعليق رحلات الطيران في البلدان الاخرى وبالعكس للاشخاص الذين يرومون العودة من السويد الى اقليم كوردستان.

ومن اجل هذا الهدف تم تخصيص طائرة خاصة من خطوط ميديتيرانين الجوية لتتوجه يوم 28 نيسان المقبل برحلة مباشرة من اربيل الى ستوكهولم، وبامكان المواطنين الذين اكملوا الحجر الصحي في اقليم كوردستان والعراق من الراغبين للعودة الى السويد ان يعودوا عبر هذه الرحلة.

يذكر ان وزارة النقل السويدية كانت قد اوقفت منذ سنوات جميع الرحلات الجوية المباشرة بين السويد والعراق.