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محافظة بغداد تصدر توضيحا بشان فتح مطاعم الدلفري خلال رمضان

اصدرت محافظة بغداد، الجمعة، توضيحا بشان فتح مطاعم (الدلفري) خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت المحافظة في بيان انه “يمنع فتح مطاعم (الدلفري) خلال يومي الجمعة والسبت وفقا لمقررات خلية الازمة والتزاما بحظر التجوال الشامل في هذين اليومين”.

واضافت ان “فتح تلك المطاعم خلال بقية الايام (من الاحد الى الخميس) وفي شهر رمضان المبارك، بانها ستصدر تعليمات يوم الاحد المقبل انسجامًا مع قرارات خلية الازمة في التصدي لجائحة (كورونا)”.

ودعت المحافظة “اصحاب مطاعم (الدلفري) ممن يرغبون في الحصول على اجازة فتح خلال شهر رمضان الى مراجعتها يوم الاحد صباحا وخلال أوقات الدوام الرسمي مع تقديمهم مستمسكاتهم الرسمية”.

يذكر ان محافظة بغداد دأبت خلال السنوات السابقة على منح إجازات للمطاعم والسماح لها بمزاولة عملها خلال الشهر الفضيل.

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