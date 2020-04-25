مركز أبحاث: رئيس الحكومة المكلف مهيأ لإدارة حوار بين واشنطن وطهران يبعد بغداد عن الصراع

يرى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن هناك إعادة تنظيم للصفوف يفرض الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت يشهد العراق فيه ولادة حكومة جديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، الذي يتمسك بحقيبتي الدفاع والداخلية بعيدًا عن الأحزاب السياسية الأمر الذي يرجح هدنة إن لم يكن استقرارًا أمنيًا طويل الأمد، يبعد العراق عن المواجهة.

ويقول مدير المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والستراتيجية معتز محي عبد الحميد: “شخصية رئيس الوزراء القادم سوف تكون لها أرضية مهيأة لإدارة حوار يبعد شبح الصدام الأمريكي- الإيراني على الأراضي العراقية، وتجنب جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات.” وتابع عبد الحميد بالقول، “هناك تخوف من الستراتيجية الأمريكية القادمة، بعد أن تحولت إلى سحب القوات من قواعد عسكرية إلى أخرى محصنة، تستطيع الرد منها على أي تهديد، وهذا يعني أن محور الستراتيجية تلك هو إيران.”

وأضاف عبد الحميد قائلًا، “لم تستطع وزارتا الدفاع والداخلية في جميع حكومات العراق بعد التغيير تحييد العراق عن الصراع الأمريكي- الإيراني، وهذا موضوع يستطيع رئيس الوزراء لعب دوره، سيستطيع من خلال هاتين الوزارتين حصر السلاح بيد الدولة.” وكان وزير الخارجية الاميركي، مايك بومبيو، قد اكد، في بيان نقله موقع المونيتر الاخباري الاميركي، دعم واشنطن للمكلف الجديد مصطفى الكاظمي ورحب بتوافق الكتل جميعها للتوصل الى اجماع على تكليفه. وقال بومبيو في بيان له “الولايات المتحدة تتطلع الى الامام نحو تشكيل حكومة عراقية جديدة قادرة على مواجهة وباء فايروس كورونا، وتحسين الوضع الصعب للاقتصاد الحالي للبلد مع حصر السلاح بيد الدولة .” واضاف بومبيو قائلا “نحن نرحب بما يبدو من توصل القادة السياسيين الشيعة والسنة والكرد الى إجماع فيما بينهم على تشكيل حكومة، ونأمل ان تضع الحكومة الجديدة مصالح العراق اولا وتلبي احتياجات الشعب العراقي”. وتنظر الإدارة الأميركية في ثلاث سيناريوهات للتعامل مع تصاعد التهديدات الإيرانية في المنطقة، من بينها شن هجوم ساحق على فصائل مسلحة موالية الى ايران، وفقا لمراقبين.

وتأتي هذه الترجيحات بالتزامن مع تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران أو وكلاءها يخططون لهجوم خاطف على أهداف أميركية في العراق وحذر من أنهم سيدفعون “ثمنا باهظا للغاية”.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت تقريرًا موسعًا قبل مدة قالت فيه إن “البنتاغون أمر قادة الجيش بالتخطيط لتصعيد في الحملة العسكرية في العراق”، والتحضير لشن عملية “لتدمير الفصائل المسلحة التابعة لإيران”.

وقال المحلل السياسي العراقي المقيم في الولايات المتحدة هيثم الهيتي، حينها، إن “إيران تحاول حاليا استغلال الوضع الداخلي في الولايات المتحدة وانشغالها بتداعيات انتشار وباء كورونا المستجد للقيام بأعمال استفزازية في العراق”.

واضاف الهيتي أن “طهران تعتقد أيضا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يقوم بأي عمل عسكري واسع في الوقت الحالي، لأنه يستعد للدخول في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني المقبل، وأيضا نتيجة انشغال الرأي العام بأزمة كورونا”. وتفاقم التوتر بين واشنطن وطهران بعدما أسفرت غارة أميركية بطائرة مسيرة في الثالث من كانون الثاني الماضي عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وكذلك نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.