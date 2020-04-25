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نائب: رواتب الموظفين خط احمر ولا يمكن المساس بها

اعتبر النائب علاء الدلفي، الجمعة، أن رواتب الموظفين خط أحمر، فيما أكد أنه لا يمكن المساس بهذه الرواتب.

وقال الدلفي في بيان إنه “ظهرت في الآونة الاخيرة جملة تصريحات من قبل مسؤولين في الحكومة التنفيذية وتسريبات اعلامية تشير الى وجود نوايا للتلاعب بالمخصصات في رواتب موظفي الدولة بشكل عام بالتزامن مع ازمة انخفاض اسعار النفط”.

وأضاف أنه “كان الاجدر ان يتم وضع خطط ومعالجات اقتصادية لتلافي هكذا ازمات من شأنها ان تؤثر على الحالة المعيشية للمواطن والموظف على حد سواء الذين يقدمون كل ما عندهم في خدمة الدولة ومؤسساتها بدلاً من استقطاع رواتبهم”.

واعتبر الدلفي، أن “رواتب الموظفين خط احمر ولا يمكن المساس بها”، داعياً الحكومة الى “ايجاد اجراءات بديلة عبر تنويع مصادر الايرادات المالية لاسيما وان بلادنا فيها الكثير من الخيرات ومقومات النهوض الاقتصادي وسنقف بالضد من اي اجراء يثقل كاهل الموظف البسيط”.

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