نائب: موقف الكاظمي صعب جدا وكان الاجدر به الاستفادة من تجارب السابقين

اعتبر النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، الجمعة، ان موقف رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي صعب جدا حتى اللحظة، فيما اشار الى ان المكلف كان الاجدر به الاستفادة من تجارب السابقين وان يضع الية منذ البداية يتم الاتفاق عليها قبل المضي في ترشيح الاسماء.

وقال الزيادي إن “الضغوط التي مورست على المكلفين السابقين نفسها تعرض لها المكلف الكاظمي، وخاصة من المكونين الكردي والسني فيما يتعلق بمرشحي الوزارات المحددة لهم”، مبينا ان “الكاظمي حين اعطى المكونين الكردي والسني حصص بالكابينة الحكومية فان المكون الشيعي ايضاً لديه حصص بالوزارات، بالتالي فينبغي العمل بشكل عادل، فأما ان يطبق على الجميع خيار ترك الترشيح للكاظمي فقط واما ان يعطي المجال للجميع بتقديم مرشحين للوزارات المحددة لهم”.

وأضاف ان “الكاظمي فقد الالية التي يستطيع العمل بها، وأصبح الوضع غير مريح، فالأسماء يتم وضعها صباحا ثم تتغير مساءً، ما جعل موقف الكاظمي صعب جدا حتى اللحظة”.

وشدد الزيادي، على ان “الكاظمي كان الاجدر به الاستفادة من تجارب السابقين وان يعمل منذ الايام الاولى على وضع الية صحيحة يتم الاتفاق عليها بين جميع الاطراف قبل المضي باختيار الاسماء، فحينها كان قد استطاع تشكيل الحكومة بكل سهولة”.

وأكد أن “الكاظمي لم يستطع وضع الية وبقيت الكتل تفرض عليه اسماء وهو يقبل بعضها من هنا ويرفض الاخرى من هناك، بالتالي فقد السيطرة على الموقف”، مشدداً على انه “حتى الاسماء التي جاء بها فهي بالاغلب اسماء ضعيفة ولا تستطيع المرور من خلال قبة مجلس النواب لان الوضع لا يتحمل هكذا اسماء في ظل الاوضاع الصعبة التي يعيشها البلد بل نحتاج الى اسماء قوية لديها قدرة واستطاعة على العبور بالبلد من هذه الفترة العصيبة”.