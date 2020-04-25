يقي من العطش ويزيد الطاقة.. 11 فائدة لتناول البطيخ في رمضان

بمناسبة بدء موسم البطيخ ،تعرف على فوائد البطيخ ،وفوائد تناوله على السحور ،أبرزها تخفيف العطش أثناء نهار رمضان .
وافاد احد مستشاري امراض السمنة والتغذية العلاجية، أن البطيخ يحتوي على الماء بنسبة 92% من مكوناته و7% كربوهيدرات .
موضحاً، أن البطيخ ولا يعد مصدرًا غنيا بالألياف الغذائية، ومن فوائده أنه يحتوي على مادة الكاروتين (فيتامين A) والضرورية لمناعة الجسم، وحمض الفوليك.
وقال إن فوائد تناول البطيخ في وجبة السحور تتضمن:
1-زيادة إنتاج الطاقة: فهو غني بالماغنيسيوم والبوتاسيوم مما يساهم في زيادة النشاط
2-ترطيب البشرة
3- مدر للبول
4- يعتبر منشطا للجسم
5- مطهر للمعدة
6-يقلل من العطش الشديد
7-يقلل الإمساك
8- يحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من فيتامين ج، وفيتامين ب1، وفيتامين ب6، والبيتا كاروتين، والعديد من مضادات الأكسدة، مثل الليكوبين، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم.
9-الوقاية من السرطان: الليكوبين الموجود في البطيخ هو أحد مضادات الأكسدة التي تعمل على الوقاية من السرطان.
10-تنظيم ضغط الدم: حيث يحتوي على البوتاسيوم والمنجنيز وهي عناصر تؤدي إلى خفض الضغط.
11-زيادة العملية الجنسية.