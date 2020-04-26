بسم الله الرحمن الرحيم

(اقليم العرب السنة..سيحقن دماء الشيعة) (كاقليم كردستان حقن دماءهم التي كانت تزج بجبالها)

من حقن دماء خيرة شباب ورجال الشيعة العرب من شعب وسط وجنوب الرافدين.. الذين كانوا يزجون بمستنقع جبال كوردستان.. فطوال عشرات السنين يتم قمع الشعب الكوردي بجبال كوردستان وسهولها ووديانها.. وتقترف ضدهم ابشع المقابر والابادة الجماعية وصلت لحرقهم بالكيمياوي.. ويتم اتهامهم بالجيب العميل وعملاء اسرائيل، وانفصاليين.. الخ لتبرير قتلهم.. ولم يتوقف استنزاف دماء ابناء الشيعة العرب (الجنود) الذين يزجون بالمستنقع الكردي.. لقمع الاكراد.. بظل وحدة العراق المركزية.. الا بحصول الاكراد على حقهم باقليم فدرالي.. ليتوقف نزنيف دماء الشعبين الكردي والشيعي العربي معا.. والاكثر اصبحت كوردستان حاضنة لمئات الاف من غير الكرد سواء النازحين العرب والتركمان او المستثمرين.. فاصبح العربي الخائف من ظلم المركز يهرب لكوردستان ليحصل على الامان.

وعلى نفس المنوال وبعد 2003 يزج خيرة شباب الشيعة العرب بمستنقع صحراء المثلث الغربي (العربي السني).. وبالمستنقع السوري.. ويتم اتهام السنة بالارهاب ومحاولة تقسيم العراق.. الخ.. ليعاد الشباب الشيعي العربي المتطوعين لفصائل ما يسمى الحشد، وكذلك بالجيش و الشرطة.. بالالاف المؤلفة بتوابيت لمقابر النجف ايضا.. قادمين من مستنقعات صحراء العرب السنة والمستنقعات الاقليمية الازلية..

وواهم من يعتقد انها ستتوقف.. الا بحالة واحده.. هو حصول المثلث الغربي على اقليم فدرالي يطمئن فيه الاكثرية السنية العربية بغرب الرافدين على وجودهم وحقهم بحماية انفسهم بانفسهم، عندما سوف يضمن عودة نازحيهم ومشرديهم، واخذ حصتهم من الثروة، والنهوض العمراني لمدنهم واستثمار طاقتهم وثرواتهم المحلية.. ومحاسبة كتلهم السياسية السنية الفاسدة شركاء المنطقة الخضراء وكر ووباء الفساد السياسي والمالي والاداري بالعراق منذ 17 عام.. بعيدا عن معادلة (الارهابي الفاسد السني، خير من الصفوي الشيعي).

ونوجه رسالتنا (للشباب الشيعي العربي المتطوعين منهم بمليشة الحشد)..

اعلموا ان الشارع الشيعي العربي المفترض حواضنكم.. سقطت شعبيتكم بين تلك الحواضن.. بضربة قاتلة.. بعد ان قبلتم ان تكونون مجرد (حماة للنظام السياسي الفاسد بالخضراء) كطرف ثالث تقمعون فيه المتظاهرين الشيعة العرب الرافضين للفساد.. وكذلك لقبولكم تكونون سوط الجلاد الايراني على ظهور العراقيين..

ونسألكم بالله عليكم لماذا لا يطلق على الحشد (بالحشد العراقي)؟؟

كالجيش العراقي او الشرطة العراقية .. فهل الحشد لقيط ليس لديه هوية وطنية؟ لماذا قيادتكم تتكلم عن الحشد (كأنه دولة عميقة) وليس جزء من العراق، وابناء الحشد كأنهم اجانب وليسوا من ابناء عشائر العراقية.. فانتم يا من تتكلمون واقصد انصار الحشد.. باسم الحشد.. اعلموا.. (الحشد بلا رجال العراق لا قيمة له، وبلا اموال العراق لا استمرار له، وبلا ارض العراق لا وجود له).. فكيف تدعون ان الحشد متفضل على العراقيين واعراضهم؟؟ هل سمعت عشيرة تتفضل على ابناء عشائرها بحمايتهم.. الجواب كلا.. لان اليد لا تتفضل على الانسان عندما تحمي وجهه من الاخطار..

فكيف قبلتم على انفسكم ان تخضعون لقيادات خيانية عميلة لايران

تجعلكم ترفعون الاعلام الايرانية الاجنبية بكراديس مسلحة بنص بغداد باستعراضات عسكرية للمليشيات.. وترفع صور زعماء اجانب ايرانيين كالخميني وخامنئي بشوارع العراق، وتجهرون بجر الحرب لداخل العراق اذا ما دخلت دولة اجنبية ايران باي حرب مع دول اخرى.. فما دخلنا نحن ..اليس الشرفاء من الوطنيين يجنبون دولهم الحروب والكوارث والازمات.. لماذا قبلتم بكل خيانة ان تجعلون العراق مجرد ساحة لتصفية حسابات ايران الدولية والاقليمية .. الا ترون انشقاق فصائل مسلحة عن الحشد تابعة للمرجعية كشفت ان هيئة الحشد مجرد (مليشة تابعة لايران).. وما اكده حيدر العبادي ان قيادات الحشد اصبحوا اثرياء بالمال الحرام..

ولكن لا نلومكم لان مع الاسف ايران الخبيثة تقاتل برجال غير رجالها ودماء غير دماء ابناءها، واموال غير اموالها وبارض غير ارضها، ثم تجني هي الثمار بكل حقارة وحقد ومكر..الشياطين..لتجعل مليشيات مرتزقة تفرخهم بالعراق واليمن وسوريا ولبنان.. تتفضل فيها على ابناء شعوب تلك الدول بانها لولا طهران لاعراضهم منتهكة؟؟ وكأن في العراق ملايين النساء لا يعشن على ركام النفايات ولا يقتلهن الفقر والعوز والحاجة والترمل والتشرد.. ولا يبعن شرائح منهم اعراضهن من اجل العيش بمواخير الدعارة التي تديرها الاحزاب والمليشيات الموالية لايران نفسها..

ليتبين بان حل مليشة الحشد هو الخيار الوحيد للشرفاء بالعراق

تحت بند (الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية) لتنظيف العراق من الخونة وعدم تشريع العمالة بمصطلحات وبدع ما انزل الله بها من سلطان كمحور مقاومة او ممانعة التي هي تشريع للخيانة والولاء للاجنبي الاقليمي.. وجر الحروب لداخل العراق نيابة عن ايران القذارة..

ونقول للجميع (تنظيم العراق لاقاليم فدرالية ثلاث.. خير لنا.. من ان يصبح العراق كله محافظة او مستعمرة ايرانية كالاحواز) كما هو اليوتم.. وخير لنا ان ينقسم العراق لثلاث دول.. على ان يصبح العراق كله مقاطعة فارسية تابعة لايران..

ونقول لمن يبتز ضباط وقيادات ووجهاء ومسؤولين بالعراق.. نتيجة مسك افلام اباحية عليهم او على عوائلهم.. كما متهم بذلك (كوثراني اللبناني) الاجنبي عن العراق المتجنس بجنسية عراقية بصورة غير شرعية.. كل ذلك لم ينفعكم.. فضابط سابق عراقي بزمن صدام.. يعترف بان في المخابرات العراقية السابقة بان في المخابرات العراقية كانت دائرة خاصة يرأسها اجنبي مصري.. وظيفتها (التطيين) اي تطيين الوجهاء والضباط الكبار والبعثيين والسمؤولين.. والمشكوك بهم (بتصوير افلاام وصور لهم ولبناتهم وزوجاتهم) وتهديدهم بها .. لضمان ولاءهم.. فاين اليوم نظام صدام ؟؟ واين البعث غير بمزبلة التاريخ.. وان شاء الله النظام السياسي الفاسد الحالي نفس المصير قريبا..

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

ـ(20) نقطة قضية (شيعة العراق).. (تاسيس كيان للوسط والجنوب) (واسترجاع الاراضي والتطبيع)

بقلم: سجاد تقي كاظم – 15-01-2017 بسم الله الرحمن الرحيم قضية شيعة منطقة العراق بعشرون نقطة، تعكس المطاليب الشرعية للشارع الشيعي العراقي نابعة من حقائق تراكمية لما عاناه شيعة العراق عبر مئات السنين ولحد الان، وتلبي بنقاطها …

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سجاد تقي كاظم