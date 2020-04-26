الجبوري يدعو الكاظمي الى الاخذ بوجهات نظر وزير المالية بشأن الازمة الراهنة

دعا رئيس لجنة الصحة والبيئة قتيبة الجبوري، السبت، رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي إلى الأخذ بوجهات نظر وزير المالية بشأن الازمة الراهنة.

وقال الجبوري في بيان إن “وزير المالية منذ اليوم الأول لأزمة كورونا أبدى تعاونه وقام بتوفير النفقات اللازمة للتصدي للوباء، وذلك رغم الأزمة المالية التي يمر بها البلد والتي كانت بوادرها واضحة قبل انخفاض اسعار النفط “.

وثمن الجبوري، موقف وزير المالية في “اجتماع مجلس الوزراء عندما رفض تقليص مخصصات الموظفين ونجح بتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين كاملة غير منقوصة للشهر الحالي، ونعقد عليه الآمال اليوم في جعل العراق يجتاز هذه الأزمة بسلام الى حين انتهاء وباء كورونا وعودة اسعار النفط الى ما كانت عليه “.

ودعا رئيس لجنة الصحة والبيئة، رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس الوزراء المكلف الى ” الوقوف الى جانب وزير المالية والأخذ بوجهات نظره فيما يخص الأزمة الراهنة، سيما وأن الكرة اليوم في ملعب وزارة المالية وننتظر منها الحلول الفاعلة التي تقلل من تداعيات هذه الأزمة وتأثيراتها على المواطنين”.