الرحلة الجوية ( 12 ) تنقل (210 ) عراقيا من القاهرة لبغداد

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

استقبل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الاحد السادس والعشرين من ابريل 2020 م الجاري طائرة شركة الخطوط الجوية العراقية والسماح لها بنقل المواطنيين العراقيين الراغبين بالعودة للعاصمة بغداد .

واستمرار وصول الطائرات العراقية الى مصر ياتي تنفيذا لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة فايروس كورونا المتضمن المباشرة بتسير رحلات استثنائية جديدة لاجلاء المواطنين العراقيين الراغبين بالعودة الى ارض الوطن، تم تحديد جدول لتلك الرحلات بعد التنسيق مع وزارة الصحة والخارجية،

وحملت الرحلة الجوية الاستثنائية الرقم ( 12 ) التي نفذتها شركة الخطوط الجوية العراقية ضمن الجسر الجوي بين البلدين الشقيقين مصر والعراق ( 210 ) مواطنا عراقيا من العالقين في المحافظات المصرية بعد قرار تعليق الرحلات بين البلدين بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وبما يتسق مع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بإحكام الدخول والخروج عبر منافذ البلاد.

ومن المقرر وصول الرحلة الجوية الاستثنائية الرقم ( 12) الى بغداد عصر اليوم الاحد وهو الوقت الذي يترقبه ركاب الطائر الاخضر للاستمتاع بحضور مراسيم تناول طعام الافطار مع ذويهم

ومن الجدير بالذكر ان سلطة الطيران المدنى المصرية قد أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس 2020 م الماضي، ،