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بالوثائق.. توجيه حكومي بالتوقف عن صرف التمويل لإقليم كردستان

وثائق صادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء موجهة الى وزارة المالية تتضمن نقاط عديدة من بينها الزام الوزارة بالتوقف عن صرف المبالغ المالية الى اقليم كردستان كرواتب الموظفين وكذلك الزام حكومة الاقليم بتصدير مالا يقل عن 250000 برميل يوميا من النفط الخام المنتج من حقولها.
وأدناه نص الوثائق:
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