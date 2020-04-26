Posted on by

حزب الحل يعلن عدم مشاركته في حكومة الكاظمي

اعلن حزب الحل، السبت، عدم مشاركته في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مؤكداً أنه يكون “شاهد زور” على ما يحدث.

وقال الحزب في بيان “لن نشارك في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ولن نكون شاهد زور على ما يحدث من توزيع للوزارات كأنها غنائم وادعاءات البعض زوراً بتمثيلهم المكون لاحتكار أستحقاقاته والحصول على المكتسبات على حساب الاخرين”.

وأضاف الحزب أنه سيكون “خارج حكومة رئيس الوزراء المكلف الكاظمي لعدم قناعتنا بامكانيته من أحداث تغيير على الواقع المرير للشعب الذي يعاني من تهجير وفقر وفساد وسرقة أموال”، مؤكداً أنه سيكون “مع الشعب الى حين استعاده حقوقه المسلوبة وانصاف عوائل الشهداء وفي مقدمتهم شهداء ثورة تشرين والكشف عن مصير المغيبين والمختفين والمفقودين”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close