عبد المهدي يتلقى اتصالا من امير الكويت

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، ان الاخير تلقى اتصالا من امير الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، فيما أعرب امير الكويت عن امنياته للعراق وشعبه بالخير والإستقرار.

وقال المكتب في بيان ان “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي تلقى اتصالا هاتفيا، يوم امس، من رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح”، مبينا ان “الاخير قدم التهنئة والتبريك ب‍عبد المهدي وللشعب العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك”.

واعرب الصباح عن “امنياته للعراق وشعبه بالخير والإستقرار، وللعلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين المزيد من التطور والازدهار”.

من جهته أعرب رئيس مجلس الوزراء “عن خالص تهانيه لدولة الكويت حكومة وشعبا بمناسبة حلول الشهر الفضيل وشكره وتقديره للمشاعر التي أبداها سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي”، معربا عن امله ان “يديم نعمة الأمن والإستقرار على دولة الكويت وشعبها الشقيق”.