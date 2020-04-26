عمال وموظفو الأجور في صحة ذي قار يواجهون مخاطر الكورونا مقابل أقل من 100 دولار شهرياً

ذي قار / حسين العامل

لم يشفع لموظفي وعمال العقود والأجور اليومية في دائرة صحة ذي قار ما يقدمونه من خدمات للمصابين بمرض كورونا الخطير والمصابين بالأمراض الأخرى ،

فأجورهم المتدنية لم تتحسن بعد ، رغم كل المجازفة بأرواحهم ورغم أن العديد منهم يخدمون في هذا القطاع الحيوي منذ ما يقرب العشرة أعوام ورغم صدور القرار 315 الذي ينص على تحويلهم الى عقود وزارية وتعديل رواتبهم ، إلا أن رواتبهم الشهرية ما زالت تقل عن الـ 100 دولار وهو ما لا يسد حتى تكاليف أجور النقل التي ينفقونها للوصول الى مواقع العمل .

وفي حديث للمدى يقول حسين كاظم وهو أحد موظفي الأجور اليومية الذين اعتصم عدد منهم مؤخراً أمام دائرة صحة ذي قار للمطالبة بتحسين أوضاعهم وظروف عملهم في المؤسسات الصحية أن ” عمال وموظفي الأجور اليومية أعلنوا مؤخراً الاضراب والاعتصام أمام دائرة صحة ذي قار لمدة يومين وذلك لإيصال رسالة حول حجم معاناتهم وتدني أجورهم”، مبينا أن ” عدد العاملين بأجور يومية في دائرة صحة ذي قار يقدر بألفي عامل وموظف وجميعهم يعملون بأجر يومي ويتقاضى كل منهم 120 ألف دينار شهرياً يعادل ( 100 دولار ) تقريباً”.

وأوضح كاظم الذي يعمل في مستشفى الحسين التعليمي الذي تحول مؤخراً كمحجر لعلاج مرضى الكورونا أن ” الكثير من عمال وموظفي الأجور يعملون منذ ثمانية أعوام في المؤسسات الصحية والبعض منهم تصل خدمته الى 10 أعوام وأقل عامل منهم لا تقل خدمته عن أربع سنوات”، مبيناً ” إنهم يعملون في ظروف عمل تجعلهم على تماس مع مخاطر المرض ولاسيما الكورونا حيث يعمل الكثير منهم كموظفين وعمال خدمة ضمن ردهات الطوارئ ومحاجر العزل ويقدمون خدماتهم للمرضى ويقومون بتنظيف الردهات والمحاجر الصحية”.

وبين المصدر أن ” كل هذه المخاطر التي يتحملها عمال الأجور هي مقابل أجور متدنية جداً كونهم غير مشمولين بمخصصات الخطورة والمخصصات الأخرى رغم أنهم يعملون بتماس مباشر مع أخطر الامراض والأوبئة” ، واستدرك قائلاً أنه ” سبق وأن صدر قرار يحمل الرقم 315 بتحويلهم من عمال وموظفي أجور يومية الى عقود وزارية لكن للآن لم يجرِ تحويلهم ولا تعديل رواتبهم رغم مضي 8 أشهر على صدور القرار المذكور “.

وأوضح كاظم أن ” قرار تحويلنا من عمال أجور الى عقود وزارية يتضمن فقرات ترفع الحد الأدنى للرواتب من 120 ألف الى 350 ألف دينار وإن أسباب تأخر تطبيقه تعود لتأخر إقرار الموازنة وعدم اطلاق التخصيص المالي من وزارة المالية بحسب ما تقول دائرة الصحة “، منوهاً الى أن ” العديد من دوائر الصحة في المحافظات الأخرى تصرف حالياً راتباً لا يقل عن 350 ألف لعمال الأجور ونحن نطالب بتعديل رواتبنا وفق ذلك ولحين إقرار الموازنة”.

وشدّد كاظم “على ضرورة التعجيل بتطبيق القرار 315 وتعديل رواتب عمال وموظفي الأجور وصرف مخصصات الخطورة واحتساب الشهادة الدراسية وسنوات الخدمة السابقة وكل الحقوق الأخرى التي يحصل عليها الموظف في المؤسسات الصحية”.

ومن جانبه قال مدير عام صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري للمدى إن ” مشكلة عمال وموظفي الأجور في دائرة صحة ذي قار سببها عدم إطلاق التخصيصات المالية الخاصة برواتبهم من قبل وزارة المالية “، مبيناً أن ” قرار تحويلهم من عمال أجور الى عقود وزارية يشترط صرف رواتبهم من موازنة 2020 وهذه الأخيرة لم تُقر حتى الآن”.

مبيناً أن ” صرف رواتب عمال وموظفي الأجور البالغ عددهم 2000 عامل وموظف يتم حالياً من خلال باب التنظيفات ” ، منوهاً الى أن ” رواتبهم الحالية هي 120 ألف دينار وسوف يصرف لهم خلال الشهرين القادمين 175 ألف دينار لكل شهر ولحين المصادقة على الموازنة خلال الشهرين المذكورين “، منوهاً الى أن ” رواتبهم ستعود الى 120 ألف دينار في حال لم يتم المصادقة على الموازنة خلال الشهرين القادمين”.

وعن عدم شمولهم بمخصصات الخطورة قال إن ” عمال وموظفي الأجور هم حالياً في مرحلة العقود الوقتية وليست هناك فقرة قانونية تتيح شمولهم بالمخصصات المذكورة وغيرها من المخصصات “، ووعد مدير عام دائرة صحة ذي قار بشمول عمال وموظفي الأجور بالمكافآت في حال ورودها للدائرة من قبل وزارة الصحة”.

مؤكداً أن ” العمال والموظفين الوقتين يتعرضون للمخاطر الصحية إسوة بأقرانهم “، لافتاً الى أن ” دائرة الصحة للآن لم تتلق تخصيصات مالية لمكافئة العاملين في مجال علاج مرضى الكورونا وحال ورودها ستشمل الجميع سواء موظفي الملاك الدائم أو العقود “.

وكان موظفو وعمال الأجور اليومية قد أعلنوا مؤخراً الاضراب عن العمل واعتصموا أمام مبنى دائرة صحة ذي قار للمطالبة بتحسين رواتبهم واستكمال الإجراءات الخاصة بشمولهم بالعقود الوزارية والمخصصات الوظيفية التي يتقاضاها أقرانهم من الموظفين الدائمين.

وكان نقيب الأطباء في ذي قار الدكتور عبد الحسن النيازي ذكر يوم السبت (18 نيسان 2020) أن أطباء المحافظة ما زالوا يعملون في ظل ظروف استثنائية لمواجهة الكورونا لا تتوفر فيها المستلزمات الكافية لحماية الأطباء والممرضين من انتقال المرض ، وفيما أشار الى تفاقم مشكلة الزحام والنقص الحاد في الغطاء السريري في المستشفيات بعد تخصيص مستشفى الحسين التعليمي لمرضى الكورونا ، أشار الى استخدام المنصات الالكترونية لغرض التواصل مع المرضى بعد فرض الإجراءات الوقائية على العيادات الخاصة وفرض حظر التجوال من قبل خلية الأزمة.

وكانت دائرة صحة ذي قار أعلنت يوم الاثنين (9 آذار 2020) عن اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار مرض كورونا، وذلك بعد تسجيل أول حالة إصابة بالمرض لرجل ستيني عائد من إيران قبل 20 يوماً، وفيما أكدت تخصيص ثلاثة مواقع للحجر والعزل الصحي، قررت منع دخول الأجانب الى المحافظة المذكورة.

وكانت دائرة صحة ذي قار أعلنت يوم الاربعاء ( 16 نيسان 2020 ) عن وفاة أحد المصابين بفايروس الكورونا في مستشفى الحسين الذي كان يرقد فيه منذ عشرة أيام ، وفيما أكدت تعافي ثلث المصابين تقريباً ومغادرتهم المستشفى ، أشارت الى أن معظم المصابين الراقدين حالياً هم في حالة مستقرة ويتماثلون للشفاء .