قائد عمليات البصرة: مايحدث من نزاعات مسلحة لن يمر مرور الكرام

اكد قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال، السبت، ان مايحدث من نزاعات مسلحة لن يمر مرور الكرام، فيما اشار الى انه ستكون إجراءات أمنية مشددة على جميع الجهات المسؤولة عن تلك الأحداث.

وقالت القيادة في بيان ان “وحدات الجيش العراقي متمثلة بالواء ٣٦ المدرع باشرت بحملات دهم وتفتيش في مناطق الكرمة وكذلك مناطق المعارضة بعد أحداث اليوم ألتي حصلت في تلك المناطق”، مبينة ان “قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال الذي توجهه إلى مكان الحادث على رأس قوة من مقر قيادة العمليات موجها أبناء تلك المناطق على البقاء في بيوتهم لحين إنتهاء عمليات الدهم والتفتيش والبحث عن المطلوبين”.

واضافت “كما قامت القوات الأمنية من اقتحام عدد من البيوت واعتقال مجموعة من المطلوبين ومصادرة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والاعتدة”.

وأشار قائد العمليات أن “مايحدث في مناطق شمال البصرة من نزاعات مسلحة لن يمر مرور الكرام”، لافتا الى “اننا ستكون لنا إجراءات أمنية مشددة على جميع الجهات المسؤولة عن تلك الأحداث على الرغم من انشغال القوات الأمنية في تنفيذ الأوامر الخاصة بحظر التجوال للحد من انتشار فايروس كورونا”.