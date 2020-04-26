قصة قصيرة{4}

فضيلة مرتضى

في شرود تعلقت أنظارها بالسماء الدفوق بضياء النجوم وكأن روح الله مد لها شعاع من عمق السماء في تلك الليلة الظلماء…أطبق حولها ضوء القمر أطرقت رأسها بوحشة ويأس ..لم جئت للدنيا ؟ هل ملئت فراغآ ؟ هل البائسون كان ينقصهم فردآ ؟ هل يحس هذا الكون لو أخليت مكاني ؟ مامعنى وجودي وسط هذا البؤس والفقر والحرمان؟ تعلق على صدرها الواهن طفل رضيع يرتعد وسدت رأسه كتفها ضمت عليه ساعديها فراحت يداه تبحثان عن ثديها فأهوت على رضيعها تشتم راحة الفردوس أمام خيمة في بلد يد القوة والجبروت عبثت بأشيائها الغالية وتربتها الزكية وملاعب صغارها الحانيةوسلبوا بيتها فلم تمسك سوى خيمة في العراء . نظرت الى رضيعها خلال ظلمة الليل وهزيز الرياح رأت مقلتيه كنجمتين تلمعان تحت جبينه أشاعت في قلبها الملتهب نيرانأ تلعن صور التشرد والذل في ربوع الوطن المشتعل.

25/04/2020