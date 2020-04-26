ليتها كانت إعصاراً

بدور زكي محمد

كاتبة عراقية

كنت سأقول لها وقد حسبتها أنثى؛ ماذا فعلتِ بنا، ومن دعاك لتسكني في خلايانا، وأي نحسٍ ألقاك بين ضلوعنا؟ وكدت أن أزيد بشتمها لولا أن تاء التأنيث ثارت بوجهي وقالت: كفاكِ، ليست من فصيلتنا، بل من جيراننا معشر الذكور!! دُهشت لأني سمعت في الأخبار أن جمهرة من الرجال تظاهروا في القاهرة، وصبّوا لعناتهم على الوافدة، وكانوا يظنونها امرأة تسلطت على الرجال وأغوتهم فانسلّ داءها إلى جسومهم. اعتذرت من تائي المظلومة، وأخبرتها بما قرأته عن صبي أسترالي يُدعى كورونا، فطابت نفسها وغادرتني إلى جيوب القواعد. إلا أن لعبة التأنيث والتذكير لم تنتهِ، فحين قلت لصديقي؛ ليت الوباء الذي حلّ بنا كان إعصاراً، ضحك مني بنبرة غرور، وقال: أراك فرحت بأن اسمها ليس مؤنثاً، فكيف تتمنين لو كانت إعصاراً، أنسيتِ أن كل أسماء الأعاصير إناث؟ قلت ويحكَ، ألم يهديك لفظ المفرد بأنه مذكر، أما علمت بأن كل الحروب أشعلها رجال، والنادرات فقط من صنع النساء؟ صديقتي التي أصغت لحديثنا، ظنت أنها ستصحح لنا مسار القول: الأسماء غير مهمة، فما لنا بعالم أسترالي في الأرصاد الجوية، كان يُدعى كليمنث راج (1852-1922) يُقال أنه كان يكره النساء فاقترح أن يطلق أسماءهن على الأعاصير، ثم تغير الحال وتبدلت الأسماء حتى انتهى رأي العلماء في العام 1970 ألى التناوب في التذكير والتأنيث، طالما أن عاصفة الكون بدأها إثنان. ولكن من أين يأتي جبروت السماء فيضرب الأرض ومن عليها، أليست الطبيعة بكل قواها من رياح عاصفة، وثورة أمواج عاتية تطيح بكل ما عمّره الرجال عبر السنين، أما رأيتما الإعصار يذوي في مهابة سحابة هائلة، أليست الطبيعة بعد كل هذا أنثى؟ حقاً أن الطبيعة خارقة، جمالها لا حدود له، لكن غضبها لا يرحم. وفي رهبة الطبيعة يبدو ذلك الشريط الهزيل الذي لا تراه العين، مثيرا للسخرية، فكيف له أن يقتل الناس بغير حساب؟ هنا قال صديقي: لا اعتراض لدي، ليكن ما نسميه فيروس مذكر وله قدرة عجيبة على الفتك بالرجال والنساء؟ فمن أين أتى أليس من الطبيعة أمّ البشر؟

نعم ما تقوله صحيح، ولكن من خرّب الأرض وأرهق المناخ، ومن حكم العالم، وفجّر الإقتصاد بالأزمات، من فعل كل ذلك غير بناة الرأسمالية وكلهم رجال، ألا تتفق معي؟ نعم، ولكن عليك أن تجيبي على سؤال: هل كان للبشرية أن تتقدم من دون سلطة رأس المال؟ هنا تدخلت صديقتي وقالت: كفّوا عن هذه المبارزة ودعونا نعترف بفضل كورونا، فالمصائب أحياناً تكشف عن خبايا النفوس، خيراً أو شرّا، فكثير من البيوت انقلبت أحوالها، ولن أقصّ عليكما ما عرفته عن متساكنين كانوا في الأصل لا يطيقون بعضهم البعض، بل ما شاهدته بنفسي، وما سمعته. فهذه أمّ عمرو جارتنا القديمة تصالحت مع زوجها بعد دهر من الخصام، هاتفها في وحدته، وأطال الحديث، وحيدا كان وليس من أولاد يهدونه فرحة زيارة، وهي كذلك، قال لها: لماذا لا نكمل الحجر سوياً، لدي من المؤونة ما يكفي، سأطبخ لك، وأرتب البيت، وإن شئت أن تغسلي الصحون فأنت متفضلة، ولأول مرة يكتشف كلمة دارت على شفتيه: أحبكِ. قصة أخرى تدير العجب، صديقنا كامل، صار يصغي لزوجته ويسمع حكاياها الممتعة، واعترف لها في نوبة صدق نادرة بأنها منحته من الحب ما فاض عن احتماله، فوجد نفسه أسيراً لها، وبحث عن من تفك أسره، بكى في حضنها وطلب الغفران.

تذكرتُ ذلك الكامل، وكم كان قريباً من صديقتي المتحدثة، رمقتها بنظرة شردت مني، فأطرقت وقالت: لا يذهب بك الظن بعيداً فلم يتعدى الأمر لقاءاتٍ في مقهى، وأنا من انسحبت. حقاً تغيرت أحوال بعض الناس، فهذه قريبتي أحلام تعود إلى رشدها وتنظر إلى زوجها باهتمام وعاطفة، وكأنها تراه للمرة الأولى، تتساءل لماذا أهملته وتجاهلت مواهبه، كان مهندساً بارعاً ورساماً، لم أحضر أيا من معارضه، صحيح أنه ممل يكثر الحديث عن نفسه، لكنه حنون وطيب. وبما يشبه المفاجأة تلقى منها ثناءً على تصميمه المتميز لمبنى البلدية، وأشفعته بابتسامة رقيقة. فاض وجهه بالسرور، ونهض ليعانقها وهو غير مصدّق. جفلت أحلام من انتفاضته وقالت في نفسها: أتفعل الكلمة الطيبة مثل هذا؟ كانت تصدّه كلما تودد إليها، وللمرة الأولى تشعر حقيقة بأنها تحبه، وهنا كان الرقيب، ابنتها ليلى، قالت: عليكما بمراعاة مسافة المترين، أنسيت يا أبي أنك مازلت تذهب لمكتبك، تراجع الأب واختصر الإحتفال، لكن المودة تواصلت بينهما. وللحديث بقية مع الخالة أمُّ زيد، سألتها كيف حال زوجها، أما زال يقضي الوقت مع أصحابه؟ أجابت بصوت يفيض منه الرضا: لا يا عزيزتي، هو لا يغادر البيت، أصبحت أصغي لأحاديثه وأستحسنها ، بل أطلب منه المزيد من أخباره، حتى مغامراته الكاذبة، وكم تألمت لأني كنت أقمعه كلما كرر قصصه وأشعاره، وأقول له: (كافي مو سمعنا هذا الكلام ميت مره). صحيح هو لا يفهم في الشعر،

وينظم كما يحلو له، كنت أسخر منه، لكني اليوم أمجدّ قريحته الشعرية، فأنا أخاف عليه وأحبه. تأملت هذه المرأة البسيطة والمُحبة، وردّدت في سري: كم أنت بارع يا من لا أحب ذكر اسمك، كيف ألّفت قلوب الناس، وكشفت لهم بعض عيوبهم، كفاك مقاماً عندنا أيها الوباء فقد تعلمنا منك أشياء وأشياء، ولترحل إلى غير رجعة