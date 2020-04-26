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نائب عن الفتح: تشكيلة الكاظمي مستهلكة ولا تلبي طموح الشارع

وصف النائب عن تحالف الفتح همام التميمي، السبت، تشكيلة كابينة رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي بـ”المستهلكة”، معتبراً إياها لا تلبي طموح الشارع.

وقال التميمي إن “تشكيلة الكاظمي مستهلكة ومكررة ولا تلبي طموح الشارع العراقي”.

وأضاف أن “رئيس الوزراء الجديد لم يعمل اداريا وبالتالي سيواجه الكثير من العقبات والمصاعب”، معربا عن استغرابه من “التشكيلة الجديدة التي اخفقت في العديد من المسؤوليات السابقة”.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، في 9 نيسان 2020، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة المقبلة بعد اعتذار رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي.

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