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‏بين الناقدين والفاسدين،

نعيم الهاشمي الخفاجي
بين الناقدين والفاسدين ضاع الحق وتدخل كل من هب ودب بشؤننا الداخلية وهناك من ينتمي لفئات مرتبطة لتنفيذ مخططات دولية يحاولون استثمار كل شيء ومطالب الناس المحقة لمصالحهم ومخططاتهم، الكربولي استغل مطالب المتظاهر المسكين الباحث عن عمل وعدالة لكي يضع مطلب إطلاق سراح أبناء قومه من الذباحين والقتلة، جائت كرونا أيضا محمد الكربولي عبر عن خوفه على السجناء ويريد إطلاق سراح الارهابيين الذباحين، وهناك طبقة من المتطفلين من الشيعة ملئوا الساحة ضجيج وصراخ لأسباب مصلحية خاصة عبر عن هذه الفئة العفنة من شيعة العراق الاخ الأستاذ راسم المرواني الخفاجي بهذا التعبير الراقي(
……..
أكاد أشم (عفونة الغيرة والحسد)
لدى الكثير ممن (ينتقدون) الفاسدين
إنها (عفونة) لرائحة لا علاقة لها بالله
ولا علاقة لها بالاصلاح
أنما هي ….
أمنية (الناقد) أن ينال فرصة ومكان (الفاسد)
ليفسد مثله … أو أكثر منه).
نعم وصف دقيق فاسد ولص ومنبطح منصب نفسه ناقد ويتفلسف للتغطية على سرقاته.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
كاتب وصحفي عراقي مستقل.

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