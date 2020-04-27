إقليم كردستان يرفع مذكرة لعبد المهدي لاطلاق الرواتب

أعلن وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان آوات شيخ جناب اليوم الاحد، عن رفع مذكرة الى رئيس مجلس الوزراء “المستقيل” عادل عبد المهدي لاطلاق حصة الاقليم من الموازنة.

وقال شيخ جناب في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع هيئة رئاسة برلمان الاقليم، ونقلته وسائل اعلام كردية، ان قرار ايقاف رواتب اقليم كردستان صدر يوم 16/4/2020 ووفد كردستان زار بغداد يوم 19 من الشهر الحالي وبعد عدة اجتماعات حساسة تمكنا من التوصل الى صيغة مع الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء برفع مذكرة الى رئيس الحكومة الاتحادية عادل عبد المهدي لاطلاق حصة اقليم كردستان من الموازنة.

واوضح ان تلك المذكرة قد وصلت فعلا الى عبد المهدي ونأمل خلال الايام القليلة المقبلة ان نتسلم الرد وان يكون ايجابيا”.

وتابع ان “حواراتنا لم تقتصر على الموازنة والرواتب فقط بل شملت مجالات اخرى منها الاتفاق على الانتاج المشترك للكهرباء ورفع انتاج الغاز الطبيعي”.

وكانت الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء، ووجهت وزارة المالية، في 16 نيسان الجاري، بوقف صرف المبالغ المالية المقررة كرواتب لإقليم كردستان واسترجاع الأموال المصروفة منذ كانون الثاني من العام الحالي، عازيةً ذلك إلى عدم تسديد إيرادات كميات النفط الخام المتفق عليها مع إقليم كردستان.

ونهاية 2019، قال وزير النفط، ثامر الغضبان، إن اتفاقا تم مع حكومة أربيل، يقضي بتسليم الإقليم نفطه إلى شركة (سومو) الحكومية اعتبارا من مطلع 2020، بواقع 250 ألف برميل يومياً من أصل 450 ألفا منتجة حاليا، مقابل تفاهمات تسمح بوضع حصة للإقليم في موازنة البلاد.

وتدفع بغداد شهرياً 453 مليار دينار كرواتب لموظفي إقليم كردستان، بحسب قانون موازنة 2019 الساري حتى الآن نتيجة تأخر إقرار موازنة 2020.