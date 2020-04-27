استثناء امريكي محدود للعراق لاستيراد الكهرباء الايرانية بانتظار تشكيل “حكومة ذات مصداقية”

أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية ، أن الولايات المتحدة جددت استثناء يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران.

وأضاف المسؤول أن واشنطن ستعيد تقييم إمكانية تجديد الاستثناء مرة أخرى فور تشكيل “حكومة ذات مصداقية” في العراق .

وقال المسؤول مشيرا إلى وزير الخارجية مايك بومبيو: “وزير الخارجية منح هذا التمديد القصير لإتاحة الوقت أمام تشكيل حكومة ذات مصداقية”، موضحا أن هذا الاستثناء سينتهي أجله في 26 مايو/أيار المقبل”، فيما كانت الاستثناءات في السابق تمنح لمدة ثلاثة أشهر.

ويسمح تمديد استثناء العراق من العقوبات بدفع بغداد ثمن الكهرباء الواردة من إيران لثلاثين يوما .

ويأتي القرار قبل أقل من يومين على انتهاء فترة الإعفاء الأميركي لاستيراد العراق الغاز والكهرباء من إيران.

وكان وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب صرح في وقت سابق إن بلاده ستحتاج بين ثلاث إلى أربع سنوات ، لتتوقف عن استيراد الطاقة من جارتها.

وأوضح الخطيب في تصريحات لستاندر إند بورز غلوبال بلاتس (S&P Global Platts) وهي جزء من شركة ستاندر إند بورز للتصنيفات الائتمانية ، إن مشاريع النفط والغاز في العراق ستستغرق عدة سنوات قبل أن تبلغ طاقتها الإنتاجية وتوقف الاعتماد على الغاز الإيراني.

ومنحت الولايات المتحدة مرارا إعفاءات لبغداد لمواصلة استيراد الغاز والكهرباء الإيرانييْن رغم عقوباتها على طهران . واقتصر الإعفاء الأخير على فترة 30 يوما.

وكان متوقعا أن يستثمر العراق 10 مليارات دولار في مشاريع نفط وغاز من أجل إنهاء اعتماده على إيران في غضون أربع سنوات. ومع ذلك، لم يحرز أي تقدم في المشاريع.