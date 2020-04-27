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العراق وايران يؤكدان على التعاون بكافة الملفات لتحقيق الاستقرار في المنطقة

أكد وزيرا العراق وايران، الاحد، على التعاون بين البلدين في كافة الملفات لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان، إن وزير الخارجيّة الايراني محمد جواد ظريف أعرب عن تهانيه وأمنياته بمُناسَبة حُلول شهر رمضان المبارك إلى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، مُبتهلاً إلى الله -تعالى- أن يرفع شرّ الوباء عن الإنسانيّة جمعاء، وأن يكتب الشفاء العاجل لجميع المصابين به.

واوضح البيان ذان ذلك جاء في اتصال هاتفيّ تلقاه الوزير الحكيم من نظيره الإيرانيّ، مُشدّداً على أهمّية استمرار التعاون بين البلدين الجارين وفي كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، لتحقيق الاستقرار والامن في المنطقة.

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