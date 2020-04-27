القوى السنية ترفض المساس بمرشحيها لحكومة الكاظمي

أعلن تحالف القوى العراقية، بزعامة محمد الحلبوسي، يوم الاثنين، رفضه تغيير مرشحي المكون السني للكابينة الوزارية لحكومة مصطفى الكاظمي، فيما حذر من مشاكل ومعرقلات لمنع تمرير الحكومة الجديدة.

وقالت النائب عن التحالف انتصار الجبوري، إنه “لغاية الآن تحالف القوى العراقية، لم يتخذ أي قرار بشأن تغيير مرشحي للحقائب الوزارية بسبب وجود اعتراضات عليهم من قبل القوى السياسية الشيعية”.

وبينت الجبوري “حتى اللحظة، نصر على مرشحينا، الذين قدمناهم الى رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، ونرفض اي فرض ارادات علينا من قبل بعض الاطراف السياسية الاخرى”، مشددة انه “على جميع احترام خيارات الشركاء، فاحترام الخيارات في هذا الوقت ضروري جداً، لمنع خلق اي مشاكل ومعرقلات لمنع تمرير الحكومة الجديدة”.

وأشارت إلى ان “وضع شروط تعجيزية أمام تشكيل الكابينة الوزارية سيدفع مصطفى الكاظمي للاعتذار عن التكليف”، موضحة أن “القوى السياسية لم تعطِ الحرية لرئيس الوزراء المكلف باختيار المرشحين للكابينة الوزارية، وطلبت منه تغيير المرشحين واستبدالهم بشخصيات أخرى وفق ما ترى الكتل مناسبا لها”.

ولفتت الجبوري، إلى أنه “لم يبقَ إمام الكاظمي سواء أيام وتنتهي المدة الدستورية التي منحت له الاختيار الكابينة الوزارية وتقديمها إلى مجلس النواب وتشكيل الحكومة”.