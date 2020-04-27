بعد اتفاق .. الكاظمي يرسل اسماء 8 مرشحين لحقائب وزارية للتدقيق

كشف مقرب من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، عن ارسال الاخير لبعض اعضاء تشكيلته الوزارية الى الجهات الرقابية، لغرض تدقيقها.

وقال المقرب من الكاظمي، ان “الكاظمي ارسل (8) أسماء من مرشحي الكابينة الوزارية، بعد الاتفاق عليهم مع القوى السياسية، وعدم وجود أي اعتراض او تحفظ عليهم الى هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة والقيود الجنائية، لغرض تدقيق ملفات المرشحين، والتأكد من خلو سجلهم من أي شبهات ودعاوى سابقة”.

واوضح المقرب ان “الوزارات الثمانية، التي ارسلن اسماء مرشحيها جميعها خدمية، وهي خالية من أي وزارة سيادية او من الوزارات التي عليها خلافات واختلافات سياسية”، رافضا الكشف عن أسماء المرشحين، قبل الانتهاء من تدقيقها من قبل الجهات الرقابية”.

و اعتبر النائب عن كتلة الفتح فاضل الفتلاوي، يوم الاحد، أن وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي، و وزير الاعمار والاسكان والبلديات بنكين ريكاني جديران في البقاء بمنصبيهما في الحكومة المقبلة.

وكانت القوى الشيعية قد اجتمعت يوم الجمعة مع المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي وعبرت عن رفضها على ترشيح الوزراء في حكومته من بينهم الكورد والسنة.

ويحظى الكاظمي بتأييد معظم القوى السياسية الكبرى في المكونات الثلاثة الشيعية والكوردستانية والسنية، وقد وعدت بمنح الثقة لتشكيلته الحكومية عبر كتلها البرلمانية في مجلس النواب.

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، في 9 نيسان/أبريل الجاري، الكاظمي بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، وذلك بعد أقل من ساعة على إعلان رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي اعتذاره عن هذه المهمة.