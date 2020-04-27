تصديق أقوال أربعة متهمين بتهمة التسليب

صدقت محكمة تحقيق العمارة التابعة لرئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية أقوال اربعة منتسبين لمديرية شرطة محافظة ميسان قاموا بنصب سيطرة وهمية في الطريق المؤدي الى محافظة البصرة وتسليب مبلغ قدره (مليار وستمائة وخمسون مليون) دينار عراقي من اشخاص قادمين من محافظة البصرة، حيث يعود المبلغ الى شركة صينية.

وأفاد مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “المتهمين الاربعة اعترفوا أمام قاضي محكمة تحقيق العمارة بقيامهم بتسليب المبلغ المذكور مع مجموعة أخرى من المتهمين صدرت بحقهم أوامر قبض مستخدمين بجريمتهم سيارة حكومية”.

وأضاف المراسل أن “قاضي تحقيق العمارة قرر توقيف المتهمين وفق المادة 441 ق.ع”.