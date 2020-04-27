داخلية كوردستان تشدد على الالتزام باجراءات الوقاية من كورونا وتحذر من اي تقصير

اعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، الاحد، ان وزارة الصحة شددت على ان مخاطر تفشي وباء كورونا مازالت مستمرة ، داعية رؤساء واعضاء غرف العمليات في محافظات الاقليم لعدم الادلاء بتصريحات تؤدي لفتور المواطنين في تنفيذ تعليمات الوقاية من الوباء ، محذرة من اي تصريح بهذا الاتجاه كونه سيعرض صاحبه للمسؤولية.

بيان للوزارة قال ان صلاحية اعادة فتح الاماكن الخدمية والتجارية في المحافظات والادارات المستقلة الممنوحة للمحافظين والمشرفين على تلك الادارات يجب ان لاتؤدي الى التقصير في اجراءات الوقاية.

مؤكداً على ضرورة ان تكون المسافة بين شخصين لا يقل عن 1.5 مترا مع ارتداء الكمامات والقفازات من قبل المواطنين واصحاب المحال الخدمية والتجارية.

كما الزم البيان غرف العمليات في المحافظات والادارات المستقلة بمتابعة كاملة لتنفيذ الاجراءات الوقائية واغلاق المحال غير الملتزمة.

البيان دعا المواطنين للالتزام بتعليمات الوقاية من اجل ان يتمكن الجميع من اجتياز هذا الوضع وعدم اضطرار السلطات للعودة لاغلاق الاماكن الخدمية التي تشكل خطرا على الصحة العامة.

كما طالب البيان غرف العمليات باعداد تقرير عن مستوى التزام المواطنين بتعليمات الوقاية في الاماكن العامة وتوجيهه الى وزارة الداخلية خلال 24 ساعة.

وختم البيان بالتشديد على ان هذه المقررات تنفذ من تاريخ صدورها.