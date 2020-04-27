ربيع ديالى تمزقه 13 هجومًا والنيران تلتهم محاصيلها الزراعية

يحذر مسؤولون في مدن شمال بغداد، كانت قبل 5 سنوات تحت سيطرة داعش، من “سيناريوهات” خطيرة في حال استمر منحنى الهجمات التي ينفذها التنظيم في التصاعد.

وتشير الحوادث الاخيرة التي جرت في تلك المناطق، الى ان التنظيم يحاول إعادة الانطلاق مجددا من ديالى والمناطق الحدودية مع ايران والسليمانية وكركوك.

وفي شهر واحد نفذ التنظيم اكثر من عشر هجمات مسلحة في ديالى، عن طريق الهاونات والعبوات الناسفة والقنص، بالاضافة الى اشتباكات مباشرة مع القوات الامنية، كما عاد مسلسل حرق المحاصيل.

واسفرت تلك الهجمات عن مقتل واصابة نحو 50 شخصا، بينهم ضباط وعناصر في الحشد العشائري، وقوات البيشمركة، فضلا عن مدنيين.

بالمقابل شنت القوات الامنية في الشهر نفسه، اكثر من 5 عمليات عسكرية وحملات تمشيط وتطهير في مناطق مختلفة في ديالى.

ولا تملك القيادة العسكرية رقما دقيقا عن اعداد ماتبقى من تنظيم داعش في العراق، لكن وزارة الدفاع تقول انهم فرق صغيرة، واعداد الفرقة الواحدة لا تتجاوز الـ30 مسلحًا.

وفي الاسبوع الماضي، قالت القيادة العسكرية انها قتلت “135 ارهابيا” منذ بداية العام الحالي، فيما بلغ قتلى القوات الامنية خلال الفترة ذاتها ٨٨ عنصرا، واصابة ١٧٤، مقابل مقتل ٨٢ مدنيا وجرح ١٢٠ آخرين.

وبدأ نشاط داعش في تزايد، مع انباء دخول خليفة “البغدادي” الى العراق “ابو ابراهيم القرشي”، وانشغال القوات الامنية بفرض حظر التجوال على اثر تفشي فايروس كورونا.

أكبر إحصائية للهجمات

يقول مسؤول امني في ديالى في اتصال مع (المدى) ان “داعش بدأ باعادة تنظيم عناصره في المناطق الحدودية قرب ايران وتنشيط الخلايا في المناطق الوعرة”.

وقبل اسبوع، كشفت (المدى) استنادا لمصادر امنية، عن قرب دخول هجمات التنظيم، مرحلة جديدة تتضمن الهجوم على المدن.

ومنذ نيسان الحالي، شن التنظيم في ديالى 13 هجوما، في اكبر احصائية لعدد الهجمات منذ اعلان بغداد النصر على داعش نهاية 2017.

ووفق المصادر الامنية، ان الهجمات الاخيرة، تسببت بمقتل 8 اشخاص، واصابة 41 آخرين بين مدنيين وعسكريين.

واستخدم “داعش” في هجماته التي استهدفت مناطق متفرقة في شمال شرقي ديالى، 7 هاونات، و8 عبوات ناسفة (اصابت بعضها مدنيين)، فيما قتل بطريقة القنص عنصريين امنيين.

وشن التنظيم هجمات مسلحة على عناصر من الحشد العشائري، و”البيشمركة”، كما هاجم دوريات تابعة للجيش في ديالى.

سيناريو جديد

ويضيف المصدر الامني في ديالى ان تلك الهجمات، توحي بان التنظيم “يعد لهجمات نوعية قد تستهدف المدن”.

وتعتبر ديالى واحدة من اكثر المحافظات التي شهدت حوادث امنية، حيث سجل بحسب جهات امنية، اغتيال 400 شخص منذ عام 2014 حتى نهاية العام الماضي.

ويقول نواب عن المحافظة ان اكثر تلك الحوادث جنائية، لكن علي الدايني وهو رئيس مجلس المحافظة السابق في ديالى، يقول ان بعض المناطق مازالت تضم مسلحين “يهاجمون المدنيين والعسكريين”.

وفي نهاية 2016، اعلنت الحكومة عن خلو ديالى من تنظيم داعش، بعد مقتل “50 ارهابيا” بحسب القيادات العسكرية وقتذاك.

ويضيف الدايني لـ(المدى) ان “مناطق وعرة واخرى فيها مستنقعات لم تعالج منذ التحرير، تستثمرها اعداد قليلة متبقية من المسلحين للاختباء داخلها”.

وشهد شهر نيسان الحالي اكثر الهجمات عددا في ديالى منذ التحرير، ونفذت القيادة العسكرية والحشد الشعبي 6 عمليات عسكرية وحملات تمشيط، بالاضافة الى شن غارات لمواقع تجمع المسلحين.

من جهته يقول عبد الخالق مدحت، النائب عن ديالى لـ(المدى) ان “سوء التنسيق بين بعض القيادات في ديالى سمح لداعش باستثمار الفرصة وشن هجمات”.

وتشترك حدود ديالى مع ايران و4 محافظات، كما ان بعض المناطق تعتبر ضمن المواقع التي تعرف بـ”المتنازع عليها”.

وكان قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري، قد قال في وقت سابق، إن قواته أحبطت خلال الأيام الماضية عمليات “إرهابية” تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

عودة الحرائق

بالمقابل، سجلت ديالى اول حادث في العام الحالي، لحرق المحاصيل الزراعية في توقيت مقارب لما جرى العام الماضي من حرق نحو 3 آلاف دونم بـ5 محافظات.

وقال رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، العام الماضي، ان تلك الحوادث عرضية، لكن المسؤولين في المدن التي وقعت فيها الحرائق اتهموا داعش.

نشر مدونون، السبت الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحريق نشب في حقل للحنطة والشعير في ناحية العظيم شمالي ديالى.

ووفق المصادر الامنية، فانه لا يمكن التأكيد بان داعش وراء الحادث، لكنه مقارب للحوادث التي جرت في الربيع الماضي.