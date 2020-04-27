صالح يؤكد على ترشيح العناصر الكفوءة والنزيهة في تشكيل الحكومة الجديدة

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، على ترشيح العناصر الكفوءة والنزيهة في تشكيل الحكومة الجديدة، فيما شدد على أهمية توحيد الجهود بين القوى السياسية لحسم ملف تشكيل حكومة جديدة تراعي حقوق جميع مكونات الشعب العراقي.

وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان ان “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الأحد، في قصر السلام ب‍بغداد، رئيس الجبهة التركمانية، رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي والوفد المرافق له”.

وأكد صالح خلال اللقاء، “أهمية توحيد الجهود بين القوى السياسية لحسم ملف تشكيل حكومة جديدة تراعي حقوق جميع مكونات الشعب العراقي، وتلبي مطالبهم المشروعة في تحقيق الإصلاحات المنشودة”، مشيراً إلى “ضرورة ترشيح العناصر الكفوءة والنزيهة القادرة على إدارة مفاصل الدولة بكل نجاح ومسؤولية”.

وأشاد رئيس الجمهورية بـ”التضحيات التي قدمها المكون التركماني في الحرب ضد الإرهاب، ودوره البنّاء في ترسيخ التعايش السلمي في العراق”.

بدوره أشار الصالحي الى أن “التركمان حريصون على المساهمة الفعالة في بناء وتقدم البلاد، ومتمسكون في دعم الجهود التي تبذل لتوحيد الصفوف والمواقف من أجل تعزيز الحالة الوطنية وبما يحقق المصلحة العليا لأبناء شعبنا العراقي”.