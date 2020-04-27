فوكس نيوز: إجراء الانتخابات بعد قبول المكلف أول إنجاز لمطالب المحتجين

ترجمة / حامد احمد

متأثرا من تبعات عقود من الحروب، فضلا عن عقوبات اقتصادية ومن ثم فساد داخلي فان العراق يواجه اسوأ ازمة مر بها منذ سقوط الموصل بيد داعش خلال العام 2014 .

دانييل هوفمان، مسؤول امني اميركي سابق يقول لفوكس نيوز، ان رئيس وزراء العراق المكلف الجديد مصطفى الكاظمي، الذي شغل منصب مدير جهاز مخابرات العراق، يمثل الشخصية المناسبة للتعامل مع سلسلة من التحديات الواسعة التي تواجهها البلاد .

ويقول هوفمان، ان نجاح الكاظمي يشكل موضع اهتمام للولايات المتحدة. بعد اقدام الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما على سحب القوات الاميركية من العراق في 2011 هيأت الظروف لظهور تنظيم داعش الذي احتل في العام 2014 مساحات واسعة من العراق وسوريا.

الرئيس الاميركي الحالي دونالد ترامب جعل تدمير داعش اولوية لدى سياسة اميركا الخارجية وبحلول ربيع عام 2019 اعلن هزيمة تنظيم داعش الارهابي وتحرير جميع الاراضي من وجوده .

اليوم الولايات المتحدة بحاجة لشريك يعتمد عليه في العراق لضمان تلك المكتسبات وتحقيق هزيمة دائمية لداعش . ويشير هوفمان، الى ان اختيار رئيس الجمهورية برهم صالح للكاظمي كرئيس وزراء مكلف في وقت سابق من هذا الشهر كان اختيارا غريبا، كون الكاظمي محاميا وليس رجل سياسة، ويبدو أن مشاكل العراق الاقتصادية والسياسية والامنية الوطنية، قد خلقت مستنقعا لا يستطيع احد الخروج منه سوى من كان متمرسا بالسياسة، مؤكدا انه رغم ذلك فان الكاظمي يحمل مؤهلات جيدة لهذا المنصب بسبب خبرتين حرفيتين خلال مسيرة حياته؛ الاولى، كونه شغل منصب رئاسة جهاز مخابرات في البلاد، وقاد عمليات مكافحة ارهاب ناجحة ضد داعش. كان يمثل الوسيلة الناجعة لتفكيك وطرد الارهابيين من الاراضي العراقية ولعب دورا مهما في العملية التي ادت الى مقتل زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي .

الثانية، الكاظمي نفسه كان لاجئا سياسيا يتمتع باحترام كبير داخل العراق وعالميا لمناصرته لحقوق الانسان. شغل من العام 2003 الى 2010 مدير مؤسسة الذاكرة العراقية التي توثق اساليب قمع نظام صدام حسين الدكتاتوري السابق .

اذا ما قدر له ان يصبح رئيسا للوزراء فانه عليه ان يتعامل مع مكافحة تفشي وباء فايروس كورونا الذي يهدد النظام الصحي العراقي .

ويواجه العراق ايضا، الذي يعتبر ثاني اكبر منتج للنفط في اوبك، نقصا حادا بموارد الميزانية نتيجة للهبوط الكبير الحاصل باسعار النفط في الاسواق العالمية .

الفساد يعتبر تحديا يوميا. منذ شهر تشرين الاول خرج المواطنون العراقيون الى الشوارع في بغداد ومحافظات الجنوب للاحتجاج على فساد مستشر في مؤسسات الدولة وعلى تصاعد معدلات البطالة والتدخل الاجنبي بشؤون العراق الداخلية وفقدان الخدمات الاساسية العامة. الحكومة العراقية تعاني من ازمة ثقة واسعة بينها وبين الشعب .

الكاظمي يمر الان بمحنة تقديم تشكيلته الوزارية للبرلمان للمصادقة عليها بموعد نهايته 9 أيار. سلفاه السابقان وزير المواصلات السابق محمد توفيق علاوي، والمكلف عدنان الزرفي، فشلا في الحصول على موافقة البرلمان لتشكيل حكومة وذلك خلال فترة دامت 5 اشهر تقريبا للبحث عن بديل يحل محل رئيس وزراء تصريف الاعمال عادل عبد المهدي .

اذا تمكن الكاظمي من عبور هذه الازمة وتسلم المنصب، فانه من المتوقع ان يجري العراق انتخابات برلمانية، وهذا يعد انجازا لمطالب المحتجين بحكومة افضل.

واذا ما استعاد الكاظمي هذا المنصب بعد الانتخابات فستكون له الفرصة للتعامل مع التحديات طويلة الاجل، بضمنها تحسين اداء الحكم وتعزيز سيادة العراق واحياء اقتصاد العراق النفطي .وعليه ايضا ان يقضي على انقسامات العراق الاثنية والطائفية التي تعد من اخطر الامور التي تهدد سيادة البلاد. انه الشخص الافضل لهذا المنصب، حيث كرس حياته لحماية العراقيين من الارهاب ومناصرته لحقوق الانسان .

وأعلن الكاظمي، أن “حكومته جاهزة”، مشيرا إلى “مراعاته لمعايير النزاهة والكفاءة في اختيار الوزراء”. وأكد أنه “بصدد التفاوض مع الكتل السياسية لتمريرها (كابينته) داخل قبة البرلمان بأسرع وقت كي نتمكن من بدء العمل طبقًا للأولويات الضاغطة”.

وردا على سؤال عن موقفه من الصراع بين واشنطن وطهران، أفاد الكاظمي، أن مهمته الأساسية “إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية”. وأضاف أيضا أنه “سيخوض حوارا جادا مع الولايات المتحدة بشأن طبيعة وجودها في العراق”.

وأورد في هذا الملف قائلا: “الأهم أن ما يجب أن أتعامل معه بحزم هو ألا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات مع تأكيد أنني سوف أعمل على الانفتاح بشكل جاد على المحيطين العربي والإسلامي وطبقًا لمبدأ المصالح المشتركة وهو ما يتطلب منا عملًا جادًا في هذا الاتجاه”.

وعن أولويات برنامجه الحكومي، أفاد أنها تكمن في “معالجة الأزمة الاقتصادية التي تمثلت بانخفاض حاد لأسعار النفط، واتخاذ إجراءات حازمة وقوية من أجل عبور هذه الأزمة واحتواء تداعيات فيروس كورونا، وإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن”.

عن: فوكس نيوز الأميركية