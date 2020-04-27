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 فيروس كورونا و الالعاب الاولمبية

ا. د . قاسم المندلاوي     –  2 –
عام 1972 اقيمت الدورة الاولمبية  20  في المانيا الغربية ” ميونيخ ” و بمشاركت 121 دولة . هددت الدول العربية و الافريقية بمقاطعت الدورة في حالة  اشتراك ” روديسيا ” العنصرية التي اصبحت بعد استقلالها عام 1980 ” زيمبابوي ” ..  شاركت المملكة العربية السعودية و كوريا الشمالية والبانيا لاول مرة .. ومن الاحداث السياسية المهمة في هذه الدورة هاجم الفدائيون الفاسطينيون           القرية الاولمبية , و احتجزوا رهائن اسرائيليين , و طالبوا باطلاق سراح اسراهم من السجون الاسرائيلية  و نتيجة لهذا الحادث سقط 11 قتيلا اسرائيليا و 5 فلسطينيا و شخصان من الامن الالماني . .. كما وقع حدث سياسي اخر ” قاطعت الدول الافريقية للدورة بسبب اشتراك روديسيا “… ومن النتائج الرياضية المتميزة : هيمن ابطال وبطلات  امريكا على مسابقات السباحة وحصلوا  17 اوسمة ذهبية وتم تسجيل 24 رقما قياسيا عالميا ..  و استطاع  السباح الامريكي مارك سبيتس  الفوز ”  7 ” ميداليات ذهبية و سجل  ”  7  ” ارقام قياسية في   المسابقات  :  100 م فراشة  ”  27 . 54  ثانية ”  و 100 م حرة  ” 22 . 51 ثانية  ”   و 200 م فراشة ” 7. 0 . 2 دقيقة ”  و  200 م حرة  ”  78 .52. 1 د قيقة  و  تتابع 4 في 100  م  ”  42 . 26 . 3 دقيقة ” و   تتابع  4 في 100 م متنوع  و 4 في 200 م .. و فازت السباحة الاسترالية  ” شاين  غولد ”  6 اوسمة متنوعة .. 3  اوسمة ذهبية  في المسابقات :  200 م حرة بزمن ” 56 . 03 . 2 دقيقة ” و 200 م متنوعة بزمن  07 . 23 .2 دقيقة  و 400 م  بزمن ” 04 . 19 . 4 دقيقة ” دقيقة   و 2  فضية  وميدالية 1 برونزية .. و في مسابقات العاب القوى :استطاع ابطال وبطلات السوفيات الحصول على 9 اوسمة ذهبية .. مقابل 8 اوسمة ذهبية لالمانيا الشرقية .. و6 اوسمة ذهبية لامريكا ..   فاز العداء السوفياتي ” فاليري بورزوف ”  ذهبية  100م  سجل زمنا ” 14 . 10 ثانية ” و ذهبية 200 م سجل زمنا ”  20 ثانية ”  و الجدير بالذكر  كان العدائين  ” هارت ” و ” روبنسون ”  الامريكيين مرشحان للفوز بهذا السباق ” ولكن وبسبب غيابهما او بالاحرى تاخرهما عن موعد بدا السباق لم يسمح لهما في المشاركة  .. في سباق 5 كم فاز الفلندي  لاسي فيرين ” بوسام ذهبي و سجل زمنا قياسيا  اولمبيا ” 4 . 27 . 13 دقيقة و كانت فضية هذا السباق من نصيب العداء التونسي ” محمد  القمودي ” سجل زمنا ” 4 . 26 . 13 دقيقة  .. وفاز ” فيرين ”  ايضا بذهبية 10 كم وسجل زمنا قياسيا عالميا ” 4 . 38 . 27 دقيقة .. و فاز مواطنه  ” فرانك  شورتر ” ذهبية الماراثون و سجل زمنا  قياسيا اولمبيا  ” 8 . 19 . 12 . 2 ساعة  ” .. اما بالنسبة لابرز بطلات العاب القوى : فازت الالمانية ” هايدي ” بميدالية ذهبية في الوثب الطويل وسجلت مسافة 78 . 6 م .. وفازت مواطنتها ”  مايفرت ” بذهبية الوثب العالي  وسجلت مسافة  92 ، 1 م رقم قياسي اولمبي  .. في حين فاز بطل السوفياتي ”  يان تارماك ” بوسام ذهبي في الوثب العالي حقق ارتفاعا 23 . 2  م – رقم اولمبي .. وسجل الالماني ” ولف كانغ  ” في القفز بالزانة  ” 50 . 5 م  – رقم قياسي ” محققا ميدالية ذهبية لبلاده  ..  وفازت السوفياتية ” لودميلا ” ذهبية 1500 م وسجلت زمنا 4 . 01 . 4 دقيقة .. في الجمباز الفني سيطرة لاعبات السوفيات ” اولكا كوربوت  و لودميلا  تورتيشيفا  و ماريا فيلدتوفا ” افضل لاعبات الجمباز  انذاك .. و قد  فازت ” اولكا كوربوت ”  وحدها  3 ذهبية  و1 فضية  وحصلت مواطنتها  ” لودميلا  تورتيشيفا ”  2 ذهبية 1 فضية  1 برونزية ” . وحدث تنافس شديد بين ابطال اليابان و ابطال اتحاد  السوفيتي ” على الاوسمة الذهبية .. تصدراتحاد السوفياتي 6 اوسمة ذهبية .. مقابل 5 اوسمة ذهبية ليابان ..  وحصل ابطال السوفيت 3 اوسمة ذهبية في رفع الاثقال . مقابل 3 اوسمة ذهبية لابطال بلغاريا  .. واستطاع البطل السوفياتي ” الكسندر ميدفيدف الفوز 3 ذهبيات في المصارعة الحرة  و خلال ثلاثة دوراة اولمبية متتالية ” دورة 1964  ذهبية  وزن الخفيف .. ودورة 1968 ذهبية وزن الثقيل .. ودورة 1972 ذهبية وزن فوق الثقيل ”  في هذه الدورة استطاع  ابطال  كوبا الفوز 3 ميداليات ذهبية في الملاكمة .. و فاز فريق  السوفياتي بكرة السلة على الفريق الامريكي ” لاول مرة  ” و بنتيجة ” 51  –  50 “… علما كانت امريكا هي التي تفوز  في هذه اللعبة في الدورات الاولمبية السابقة .. و حصلت  بولندا  ذهبية كرة القدم  من خلال فوزها على المجر ” 2- 1 “.. وفازت يابان ذهبية كرة الطائرة  ” رجال ” بينما فازت سيدات السوفيات ذهبية كرة الطائرة  .. وفي هذه الدورة تم تسجيل 46  رقما قياسي اولمبيا و عالميا                              .
 عربيا :  فاز العداء التونسي محمد القمودي بميدالية فضية في سباق 5 كم .. و فاز الرباع اللبناني محمد الطرابلسي بمدالية فضية في رفع الاثقال  وزن متوسط                                                   ..
 العراق : شاركت اللجنة الاولمبية العراقية في هذه الدورة .. الا نها انسحبت بعد اعلان  تاميم النفط في البلاد  في الاول من شهر حزيران  1972           .                                                      .
 ايران  : حصلت على  2 فضية  و 1 برونزية … تركيا  : حصلت على 1 فضية                                                          . .
 .فاز الاتحاد السوفياتي ” بلقب الدورة ” برصيد   50  ذهبية .. وامريكا بالمركز الثاني برصيد 33 ذهبية .. و المانيا  الشرقية بالمركز الثالث برصيد 20 ذهبية .. و حصلت المانيا الغربية 13  ميدالية ذهبية        .                                                   .
عام  1976  اقيمت الدورة الاولمبية ” 21  ”  في مونتريال – كندا و بمشاركت 92 دولة … ولم تخلو هذه الدورة من المشاكل و الاحداث  السياسية .. فقد قاطعت 24 دول افريقية للدورة احتجاجا على قيام فريق الركبي النيوزيلندي بجولة في جنوب افريقيا من دون ان تعاقب و السماح  بالمشاركة في هذه الدورة . كما أخذت تدابير امنية مشددة بسبب حادثة ميونيخ ..  وتم  اخضاع اللاعبين و اللاعبات لفحوصات الكشف عن المنشطات .. ومن الاحداث الرياضية المتميزة فازت البطلة  ” كريستين اوتر” المانيا الشرقية  وحدها 6 ميداليات ذهبية في مسابقات السباحة . واستطاعت موطنتها  الالمانية الشرقية  ” كورنيليا  ايندر ”  الفوز 5 اوسمة 4 ذهبية و 1  فضية ايضا في مسابقات  السباحة  .. و استطاع البطل الامريكي ” جيم مونتفومري ” كسر حاجز  ال 50 ثانية في سباق 100 م  سباحة حرة وسجل زمنا قياسيا ” 99 . 49 ثانية ” ..  و فاز البطل السوفياتي ” نيقولاي انديانوف ”  7 ميداليات متنوعة في الجمباز ”  4 ذهبية و 2 فضية و1 برونزية ” .. و فازت البطلة السوفياتية  ” نيلي كيم ” 4 ميداليات  متنوعة  في الجمباز ” 3 ذهبية و 1 فضية ” و حصلت  درجة كاملة  ” 10 على 10 ” في الحركات الارضية ..  كما فازت البطلة  الرومانية ” ناديه  كومنتشي – والتي كانت تبلغ من العمر 14 سنه ” 5 ميداليات في الجمباز الفني : 3 ذهبية  في ” الفردي العام و العارضة  و العارضتان  غير المتوازيتان ”  و ميدالية فضية في ” الفرق ” و ميدالية برونزية  في ” الحركات الارضية ” و حصلت على اغلب اجهزة الجمباز درجة كاملة  ” 10 على 10 ” ..  و حصل  البطل الياباني ” سلواو كانو ” على 3 اوسمة ” 2 ذهبية  و1 فضية ” في الجمباز .. و فاز العداء الكوبي ”  البرتو خوانتورينا ” بميداليتين ذهبية في سباق 400 م وسجل زمنا قياسيا عالميا  ” 26 . 44 ثانية  و ذهبية  800 م سجل زمنا ” 50 . 43 . 1 دقيقة .. و استطاع الفرنسي ” غي دروت ” الفوز بذهبية 110 موانع مسجلا زمنا ” 30 . 13 ثانية ” وبذلك تم كسر احتكار ابطال امريكا لهذه المسابقة… و استطاع  العداء النيوزلندي ” البلاي بوي ” الفوز بذهبية  1500 م  سجل زمنا ” 17 . 39 . 3 دقيقة .. و فاز البولندي ” تاديوس ” بذهبية القفز بالزانة سجل ارتفع ”  50 . 5 م ” ..  كما  فاز مواطنه ” باسيك  فزسولا ” ذهبية الوثب العالي  سجل ارتفعا ” 25 . 2 م  – رقم اولمبي ” .. و سجلت بطلة المانيا الشرقية ” روزميري ايكرمان ”  رقم قياسي  اولمبي  في الوثب العالي ” 93 . 1 م ” ..  وحقق  البطل المجري ” ذهبية رمي الرمح  سجل  رقم قياسي عالمي ” 58 .94 م ” .. و فاز الملاكم الكوبي ” تيفيلو  ” ميدالية    ذهبية .. كما  فازالرباع السوفياتي ” فاسيلي الكسييف” بميدالية ذهبية في رفع الاثقال . .. و حصلت المانيا الشرقية  ذهبية  كرة القدم ” لاول مرة ”  بعد فوزها على بولندا ” 3 – 1 ” .. في هذه الدورة ادرجت كرة السلة النسائية و فازت نساء  السوفيات بذهبية هذه اللعبة و لاول مرة                                                                      .
 عربيا : لم يحصل ابطال و بطلات العرب على اية ميدالية بسبب المقاطعة العربية للدورة .                                               .
  العراق :  شاركت  بوفد مؤلف من حيدر رجب رئيسا للوفد و الدكتور امير اسماعيل حقي و المرحوم الدكتور عبد علي  نصيف ” الامين العام للجنة الاولمبية العراقية ” و ضياء عبد الرزاق ” صحفي  “. وقد ضم  الوفد العداء طالب فيصل لسباق 400م حواجز و عباس لعيبي لسباق 400 م  وفاضل كامل شبيب لسباق الرماية و فاروق جمجون لمسابقة الملاكمة وهيثم شهاب و كمال عبود في المصارعة .. وكاظم  ناصر الكعبي و عادل عمران في رفع الاثقال و قبل افتتاح الدورة في مونتريال قرر العراق الانسحاب من المشاركة تضامنا مع الدول الافريقية و احتجاجا على قبول نيوزلندة في الدورة             .
ايران : حصلت على  1 فضية  و 1 برونزية                       .
 فاز الاتحاد السوفياتي  بلقب الدورة برصيد 49 ذهبية ..  و جاءت المانيا الشرقية بالمركز الثاني برصيد 40 ذهبية ..و امريكا بالمركز الثالث برصيد 34 ذهبية .. و المانيا الغربية بالمركز الرابع برصيد 10 ذهبية             .                                                 .
عام  1980 اقيمت الدورة الاولمبية ” 22 ” في الاتحاد السوفياتي  ” موسكو  ”  وبمشاركة 80 دولة . افتتح الدورة الرئيس السوفياتي ” ليونيد برجينيف “و تميزت هذه الدورة بحدث سياسي كبير حيث أمر الرئيس الامريكي ” جيمي كارتر ” بمقاطعت الدورة احتجاجا على احتلال السوفياتي ” لافغانستان ” و تضامنا مع امريكا انسحبت  62 دولة , كما قاطعت المغرب وتونس و السودان ومصر و السعودية للدورة ايضا .  و من الاحداث الرياضية المهمة فوز السباح الروسي ” فلاديمير سالنيكوف ”  3 ميداليات ذهبية في مسابقات السباحة و تم كسر حاجز 15 دقيقة في سباق 1500 م سباحة حرة  .. وفازت العداءة السوفياتية  ” اوزليزرينكو  ” بذهبية  ” 800 م “سجلت زمنا قياسيا اولمبيا و عالميا ” 43 . 53 . 1 دقيقة ”  .. و فازت  البطلة الالمانية ” ايلونا سلوبيانيك ” ذهبية دفع الثقل  حققت رقما قياسيا اولمبيا و عالميا  ” 41 . 22 م ” ..  وفي سباق الوثب العالي حقق بطل المانيا الشرقية ” جيرد وسيغ ”  رقم قياسي اولمبي سجل  ” 36 . 2 م ” .. في حين فازت الايطالية  ” سارا سيميوني ” بذهبية هذه اللعبة وسحلت ” 97 . 1 م  – رقم اولمبي ” .. وفي القفز بالزانة حقق بطل بولندا ” ولديسلاف كوزا  كيوز ”   ذهبية لبلاده   سجل ” 78 . 5 م  – رقم اولمبي ”   و فازت بطلات  المانيا الشرقية بثلاثة ميداليات ذهبية في السباحة .. و استطاع البطل السوفياتي ” الكسندر ديتياتين ”  الحصول على ثلاثة ميداليات ذهبية في الجمباز  الفني .. وفاز مواطنه ” نيكولاي اندريانوف ”  5 اوسمة ” 2 ذهبية  و2 فضية  و1 برونزية على الاجهزة .. وبالنسبة لبطلات السوفيات فازت ” نتاليا  ” 4 اوسمة 2 ذهبية و 2 برونزية .. وفازت موطنتها ” ايلينا دافيدوفا ” 3 اوسمة 2 ذهبية و 1 فضية  ..  في حين فازت ” نيلي  كيم ”   2 ذهبية ..  وحصلت البطلة الرومانية ” ناديا  كومانتشي ” 4 ميداليات  2 ذهبية و 2  فضية ” في الحركات الارضية و على الجهاز العارضة  و المسابقة العامة ” … و الجدير بالذكر استطاعت هذه البطلة و خلال مسيرتها الاولمبية ” 1976 و 1980 ” الحصول على 9 ميداليات  ” 5 ذهبية و  3  فضية و 1 برونزية ” ..  في هذه الدورة ايضا فاز العداء الاثيوبي ” ميروس  ايفيتير” ممثلا للقارة الافريقية  بميداليتين ذهبية في سباق 5000 م و سباق 10000 م .. وفاز فريق يوغسلافيا بذهبية كرة السلة ..  وكانت للمقاطعة الامريكية للدورة سببا  في فوزهم … و في هذه الدورة تم تحطيم 62 رقما  اولمبيا و 34 رقما عالميا                                               .
  عربيا : كان مستوى و نتائج ابطال و بطلات العرب  دون الطموح .،  فقد فاز البطل اللبناني ” حسن بشارة  ” بميداية برونزية في المصارعة الرومانية وزن  وزن  فوق الثقيل                      .
العراق :  شاركت بوفد  من 25 اداريا  و مدربا وصحفيا  و 38 رياضيا  ” بالعاب القوى 6 و المصارعة  5  و رفع الاثقال 5  و الملاكمة 5  و  كرة القدم  17  ” .. و كان الوفد الاداري  متكون من ” هاشم قدوري ” رئيسا للوفد و محمد امين نائب رئيس الوفد  و الدكتور امير اسماعيل حقي ” رئيس البعثة العراقية في القرية الاولمبية ”  و نشأت ماهر ” مدرب العاب الجيش ”  و نجم عبالله العراقي – اداري  و فهمي قيمقجي ” مدير مكتب العلاقات الخارجية ”  و الشهيد فالح اكرم فهمي – اداري  و فوزي السوداني – اداري  و ناهضة الجبوري -اداري  و حكمت الطائي ” ممثل اتحاد دولي كرة السلة ”  و عبد الرزاق الطائي ” ممثل اتحاد دولي – كرة الطائرة ”  و مؤيد  البدري ” ممثل احاد دولي – كرة القدم ”  و سلمان مهدي ” ضيف شرف ”  و هاشم عبد الجليل ” ضيف شرف ”  و صباح عبدي ممثل احاد دولي – رفع الاثقال ”  و تيرس اديشو ” مترجما ” و كامل عبد الرزاق – صحفي و نصرالله سعد الله – صحفي  و قيس وهدان – صحفي  .. المدربون ” خالد توفيق لازم لالعاب القوى  و عزت عباس  للملاكمة   و وديع ياسين  لرفع الاثقال  و حمدي  احمد للمصارعة و وانور جاسم  لكرة القدم  .. و محمد نجيب كابان – اداري لكرة القدم .. الرياضيون : في العاب القوى :  عباس لعيبي و حسين نصيف و حسن كاظم و فاهم عبد السادة  و جبار رحيمة و مجهد فهد ” .. ..في الملاكمة :  فاروق جمجون  و عبد الزهرة جواد و فريد  سلمان  و سمير قاسم و اسماعيل خليل  .. في رفع الاثقال : عبد الكريم كاظم  و فيصل مطلوب  ومحمد ياسين  و طلال حسون  ومنير عبد القادر  ..  في المصارعة : محمد قاسم و كريم سلمان و علي حسين فارس  و ابراهيم  خليل و عبد الرحمن برسيم  و صفاء محمد علي ” . و لم تحصل العراق على اية نتيجة  متقدمة  .. في كرة القدم :  فتاح نصيف و كاظم شبيب و عدنان درجال و ابراهيم علي و عادل خضير وحسن فرحان و  واثق اسود و علاء احمد وهادي احمد وعبدالاله عبد الواحد وجمال علي  وسعد جاسم  و فلاح حسن و علي كاظم و حسين سعيد و نزار اشرف و ثامر يوسف .. ولم يحصل الفريق على  اي مركز متقدم .                                         .
 فاز الاتحاد السوفياتي بلقب الدورة برصيد”  80  ”  ذهبية و جاءت المانيا الشرقية بالمركز الثاني برصيد ” 47 ” ذهبية  و  بلغاريا    في المركز الثالث برصيد 8 ذهبية .                                       .
عام 1984 اقيمت الدورة الاولمبية ”  23  ”  في  لوس انجلوس – امريكا  و بمشاركت 140 دولة  .. افتتح الدورة الرئيس الامريكي ” رونالد ريغان ”  و ردا على مقاطعة امريكا و بعض  الدول الغربية لدورة موسكو… قاطعت دول المعسكر الاشتراكي للدورة ”  باستثناء رومانيا ” … وكانت الحرب الباردة قائمة بين المعسكرين المتنازعين الشرقي و الغربي .. في هذه الدورة ادرج الجمباز” الايقاعي ” ضمن مسابقات الاولمبية ..  ومن النتائج الرياضية المتميزة بالعاب القوى استطاع البطل  الامريكي ” كارل لويس ” الفوز 4 ميداليات ذهبية في المسابقات التالية  :   100 م بزمن ” 99 . 9 ثانية  – رقم قياسي ” و في 200 م بزمن  ” 80 . 19 ثانية – رقم قياسي ”  و في  الوثب  الطويل مسافة  ” 54 . 8 م ”  وفي تتابع  4 في 100 م بزمن  ” 83 . 37 ثانية ” رقم قياسي عالمي .. كما استطاع البطل الامريكي ” هوكس ” احراز ميداليتين  ذهبية لبلاده  ..  و حقق البطل الفرنسي ” بيري كيونين ” بذهبية القفز بالزانة  سجل رقم اولمبي ” 75 . 5 م ” .. وفازت  العداءة الامريكية ” ايقلين  اشفورد ” بوسامين ذهبية في  سباق 100 م و سباق تتابع 4 في 100 م ..  وحصلت  الامريكية ” جوان بينوي ”   بلقب اول امرأة تفوز في سباق الماراثون في  تاريخ الدورات الاولمبية  . . فازت امريكا بذهبية كرة السلة ” فريق الرجال   و  فريق  النساء ” .. وحصلت فرنسا ذهبية  كرة القدم من خلال الفوزعلى البرازيل في المباراة  النهائية ” 2  – 0 ” .                                                                    .
عربيا :  فازت البطلة المغربية ” نوال المتوكل ”  باول ميدالية ذهبية في سباق 400م حواجز و هي اول بطلة عربية دخلت التاريخ الاولمبي في احدى اصعب المسابقات  التي تعتمد على سرعة عالية و اداء ” تكنيكي معقد .. فاز العداء المغربي ” سعيد عويطه ” بميدالية ذهبية في مسابقة 5 كم ..  كما فاز البطل السوري ” جوزيف عطية ”  بميدالية فضية في المصارعة الرومانية .. فاز البطل المصري ” محمد رشوان ” بميدالية  فضية في الجودو … فاز البطل الجزائري ”   مصطفى موسى ”  بميدالية برونزية في الملاكمة وزن تحت 81  كغم ..  كما فاز مواطنة  ”  محمد  الزاوي ”  بميدالية برونزية في نفس اللعبة وزن تحت 75 كغم              .                          .
    العراق : شاركت هذه الدورة في ظروف الحرب مع ايران و بعدد كبير من ادارين و مدربين و صحفين وممثلين في الاتحادات الدولية .. تكون الوفد من الدكتور امير اسماعيل حقي  رئيسا و الشهيد  فالح اكرم فهمي ” رئيس البعثة العراقية في القرية الاولمبية ” و ناهضة الجبوري ” معاون رئيس البعثة ” و زهير فاضل مدربا للمصارعة و عماد محمود مدربا للملاكمة و سلمان عبد الحمزة مدربا لرفع الاثقال و عمو بابا مدربا لكرة القدم  و دوكلص  عزيز  و مجبل  فرطوس كمساعدين  للمدرب .. و مازن عبد الحميد طبيب الوفد و سمير مهدي  معالج   و ممثلون  العراق  في الاتحادات  الدولية كل من الدكتور امير اسماعيل حقي – المصارعة  ” فضلا عن ترأسه للوفد ” و الدكتور حكمت الطائي – للاحصاء و المعلومات  و الدكتور ماجد الكحلة – كرة الطائرة  و الدكتور صائب العبيدي  – الجمباز و الدكتور علي تركي – كرة اليد و ضياء فهد العزاوي – كرة اليد و صباح عبدي – رفع الاثقال .. و البعثة  الاعلامية ” ضياء عبد الرزاق حسن  – رئيسا .. و الدكتور ضياء المنشئ و قاسم العبيدي و صبحي الدراجي و نصرالله فتح الله و غني الجبوري – معلق رياضي   .” .. اما الرياضيون : بكرة القدم  17 لاعبا : رعد حمودي و فتاح نصيف و محمد فاضل و كاظم مطشر و عدنان درجال و خليل محمد علاوي و كريم محمد علاوي وصادق موسى وعماد جاسم وناطق هاشم  و عبد الكريم جعفر وحسام نعمة و علي حسين و رحيم حميد و كريم صدام  و وميض منير و حسين سعيد  ”  ولم يحصل الفريق على اي مركز متقدم ..  في المصارعة : 3   ابطال   : مروان سهيل  و علي حسين فارس  و عبد الرحمن برسم .. في الملاكمة : 3  ابطال : عباس خلف  و  سمير قاسم  و اسماعيل خليل .. في رفع الاثقال : 2   محمد ياسين  ومحمد طاهر محمد  .. ولم  تحصل العراق على اية ميدالية اولمبية و لا على اي  مركز  متقدم  .
 تركيا  : حصلت على  3 اوسمة برونزية                           .
 فازت امريكا بلقب الدورة برصيد 83   ذهبية  و رومانيا المركز الثاني  برصيد 20 ذهبية  و المانيا الغربية المركز الثالث برصيد  17  ميدالية ذهبية.. و الصين المركز الرابع برصيد  15 ذهبية  .                                                                  .
عام  1988 اقيمت الدورة الاولمبية ” 24 ”  في    سيؤل كوريا الجنوبية و بمشاركت 159 دولة … افتتح  الدورة الرئيس الكوري  ” روتي ” ..  تميزت هذه الدورة  بتسجيل 27  رقما  قياسيا اولمبيا و عالميا في الالعاب الفردية  ”  السباحة و الرماية و رفع الاثقال و العاب القوى   ” ومن ابرز النتائج حصول البطلة ” كرستين اوتو ”    من المانيا الشرقية  6 ميداليات ذهبية في مسابقات السباحة .. و فاز السباح الامريكي  ” ميث بيوندي  ”  7 ميداليات منها  5   ذهبية  و 1 فضية و 1 برونزية … كما  فازت  البطلة  الامريكية ”  فلورنس غريفت ”  3 ذهبية في سباق 100م حققت زمنا قياسيا اولمبيا وعالميا  ”  54 . 10 ثانية . . وفازت ايضا   في سباق  200م   حققت زمنا قياسيا اولمبيا و عالميا  ” 34 . 21 ثانية ” و في تتابع  4 في 100 م ” واطلقت عليها اسرع سيدة في التاريخ ”  .. و فازت موطنتها  الامريكية ” جاكي جوينر ” بميدالية ذهبية في الوثب الطويل و سجلت رقما قياسيا اولمبيا و عالميا ” 40 .7 م ” .. في حين فاز البطل  السوفياتي ” هينادي افيناكوف ” بذهبية الوثب العالي  وسجل وقما قياسيا اولمبيا ” 38 . 2 م ” .. وفازت البطلة الامريكية ”  ليوسي ريتير ” بذهبية هذه اللعبة وسجلت رقم قياسي اولمبي و عالمي ” 03 . 2 م ” .. وفازت الرومانية ” باولا ايفان ” ميدالية ذهبية في  سباق 1500م وحققت زمنا قياسيا اولمبيا و عالميا ” 96 . 53 . 3 دقيقة ” .. و فازت  الامريكية ” جاكي  جوينر ” في سباق السباعي  وحققت رقما قياسيا اولمبيا و عالميا ” 7291  نقطة ” .. وحصلت  بطلة المانيا الشرقية ” مارتينا  هيلمان ”  ذهبية  سباق  رمي القرص و سجلت رقما قياسيا عالميا  ” 30 . 72 م ”  .. وفي هذه الدورة  تم سحب اللقب و الميدالية الذهبية من العداء الكندي ” بين  جونسون ”  الذي  حقق رقم قياسي في سباق 100م   ” 79 . 9 ثانية ” و ذلك بسبب تناوله للمنشطات  ومنحت الميدالية الذهبية  للعداء الامريكي ” كارل لويس ” الذي سجل زمنا  ” 92 . 9 ثانية ” و حقق  كارل  لويس في هذه  الدورة رقمين قياسيين في سباق 200 م و سباق  الوثب الطويل .. و في سباق القفز بالزانة  فاز البطل العالمي  ” سيرجي  بوبكا ” ميدالية ذهبية  حقق مسافة ” 90 . 5 م  – رقم قياسي اولمبي  .. علما  كان  الرقم العالمي  باسمه  ” 14 . 6 م ” .. وفي سباق رمي المطرقة  استطاع  بطل الاتحاد السوفياتي  ” سيرجي ليفينوف ” تحقيق  رقم قياسي اولمبي و عالمي  ” 80 . 84 م ”  .. وفاز فريق  السوفياتي ذهبية تتابع 4 في 400 م وسجلوا زمنا قياسيا اولمبيا ”  17 . 15 . 3  دقائق ” .. و في الجمباز فاز البطل السوفياتي ” فلاديمير ارتيوموف ” 4 ميداليات ذهبية  و1 فضية .. في حين حصلت السوفياتية ” يلينا شوشونوفا ” في نفس اللعبة :  5 اوسمة متنوعة  2 ذهبية  و 1 فضية و 2 برونزية  ..   وحصل فريق كرة القدم  السوفياتي  ميدالية  ذهبية و للمرة الثانية ” بعد الفوز على البرازيل ” 2 – 1 ”  فاز فريقهم في المرة الاولى في دورة 1956 “.. وفي هذه الدورة ايضا  فاز  الفريق السوفياتي  بكرة السلة على امريكا  وللمرة الثانية  ” الفوز الاول  في دورة  ميونيخ 1972″ بينما فازت نساء امريكا  بذهبية  كرة السلة  .
عربيا : استطاع العداء المغربي ”  ابراهيم بو الطيب ”  الفوز بميدالية ذهبية  في مسابقة 10 كم وفاز مواطنة العداء ” سعيد عويطة ” برونزية في سباق 800 م  .. كما فاز  الملاكم المغربي  ” عبد الحق عشيق ”  بمدالية برونزية  وزن 57 كغم .. و استطاع العداء الجيبوتي   ” احمد صلاح احمد  ” الفوز بميدالية برونزية في سباق  الماراثون                                                                .
    العراق : على الرغم من استمرار ظروف اقتصادية و سياسية صعبة في البلاد .. شاركت  بوفد كبير  ”  29   من ادارين   و اعلامين و مدربين ..وممثلين  العراق في الاتحادات الدولية ” .. و تالف الوفد : من خالد عبد الحميد طبره رئيسا للوفد و مصطفى عبد الكريم القلمجي  نائب الرئيس  و فرقد ابراهيم حسن – محاسب   و هشام صالح الكرخي  – اداري  و فائق ابراهيم حسن  – اداري وعبد الرزاق عباس بكر – اداري   و ياسر تحسين  – اداري  و صالح مهدي يوسف  – مدرب المصارعة الحرة   وحمدي احمد  مدرب المصارعة الرومانية  و غازي عبد الصمد  – اداري و مدرب  الملاكمة   و سعيد عبد الحسين  – مدرب الملاكمة   وصبري مجيد بنانه  – اداري ومدرب العاب القوى .. . وعبدالجليل موسى – اعلامي  وعباس محمد الجنابي – اعلامي  و احمد اسماعيل – اعلامي   وهيثم فتح الله   – اعلامي   و حمزه جاسم – مصور  ..اما الممثلون  في  الاتحادلت الدولية  : د . فالح فرنسيس اللجنة الطبية – كرة الطائرة   و د .عقيل الكاتب -اللجنة التدريبة – كرة الطائرة  وهاني عبد المجيد حكم دولي في الملاكمة  وضياء محمد علوان  حكم دولي في  المصارعة  و وديع ياسين  حكم دولي في رفع الاثقال .. و مؤيد البدري رئيس بعثة كرة القدم و عمو بابا – مدرب فريق كرة القدم  و يحيى علوان مساعد مدرب  و عبد السلام كامل مترجم  و فيدل كلارين  طبيب و عبد شمخي جابر  معالج و كوركيس اسماعيل اداري ..  اما بالنسبة لعدد الرياضين :  20   لفريق كرة القدم  : عدنان درجال  و حسن كمال  و سمير شاكر  و غانم عريبي  و كريم محمد علاوي  و عماد هاشم  و احمد جاسم  و سعد قيس  وليث حسين  ويونس عبد علي  و اسماعيل محمد  و سلام هاشم  و احمد راضي  و حسين سعيد  و حبيب جعفر  و ناطق شاكر  و باسل كوركيس  و  مظفرجبار  و عبد الكريم جبار  وراضي شنيشل . . ولم تحصل  العراق  على اية  نتيجة متقدمة .. في المصارعة :  5  ابطال :  محمد عبد الستار  و فياض لازم  هيثم جلوب  و غازي فيصل  و فرحان جاسم ..  في الملاكمة : 3  ابطال : سعدون مطشر  و عامر جواد  و مصطفى مهدي صالح  ..العاب القوى : 2 : عوف عبد الرحمن   و ناجي غازي .. ولم يحصل هؤلاء الابطال على اية نتيجة متقدمة                                                                   .
 تركيا  : حصلت  على 1 فضية و 1 برونزية                      .
ايران  : حصلت على 1 فضية                            .        ..
فاز الاتحاد السوفياتي بلقب الدورة برصيد 55 ذهبية .. وجاءت المانيا الشرقية بالمركز الثاني برصيد 37 ذهبية و امريكا بالمركز الثالث برصيد 36 ذهبية . و كوريا الجنوبية بالمركز الرابع برصيد 21 ذهبية                                       .                             .
عام 1992 اقيمت الدورة الاولمبية 25 في اسبانيا  ” برشلونة ”  و بمشاركة 169 دولة افتتح الدورة  ملك اسبانيا ” خوان كارلوس ”  في هذه  الدورة  شاركت اغلب دول العالم ,, و في المقدمة  بطلات وابطال كوبا وعودة جنوب افريقيا للمشاركة – بعد انتهاء سياسة التميز العنصري في جنوب قارة افريقيا  – القارة  السمراء  ” ..  شاركت  المانيا الشرقية و الغربية ”  بفريق موحد  و تحت اسم المانيا الاتحادية ”  بعد  توحيد البلدين عام 1990  و ” انهيار جدار برلين ” ..   و شاركت السوفيات كاخر مشاركة باسم ”  الاتحاد السوفياتي ” .. و  تم تسجيل 15  رقم عالمي و 32 رقما اولمبيا .. و من الانجازات الاولمبي المتميزة  :  فاز ابطال الروس 5 ميداليات ذهبية في السباحة .. فقد فاز” الكسندر بوبوف ”  2  ذهبية  في سباق 50 م  سباحة حرة  و في سباق  100 م سباحة حرة .. , و استطاع البطل البيلاروسي  – روسيا البيضاء – ” فيتالي شيربو ”   الفوز 6 ميداليات ذهبية في الجمباز .. و في سباق القفز بالزانة كان انظار المتفرجين نحو  هذه  المسابقة المثيرة و الجميلة سيما  شارك  البطل العالمي ” سرجي بوبكا ” هذا البطل الذي كان اول من اجتاز حاجز ال 6 م و سجل في عام 1993  رقما قياسيا عالميا 15 . 6 م في مدينة ” دونتسك ” اوكرانيا  وبقي هذا الرقم صامدا لمدة 21 عاما .. في عام 2014 استطاع البطل الفرنسي ” رينو لافيينيه ” تحطيم الرقم بفارق ا سم  حيث سجل مسافة 16 . 6 م على نفس الملعب في مدينة ” دونتسك ”  ..ولم يكن البطل سرجي بوبكا محظوظا للاستمرا في السباق و بسبب فشله لثلاثة محاولات لاجتياز العارضة على ارتفاع  75 . 5 م  ، تم ابعاده .. فاز بذهبية هذه المسابقة البطل الروسي ” ماكسيم تراسوف ” محققا ” 80 . 5 م ” .. و فازت البطلة الالمانيه ” هيلكيه هينغل ” بذهبية الوثب العالي سجلت ” 02 . 2 م ”  .. بينما فاز البطل الكوبي  ” جيفير  استومايو ” ذهبية هذه المسابقة  وسجل ”  34 . 2 م ” ..  وفاز العداء الامريكي ” كيفين  يونغ ” ذهبية  سباق 400 م حواجز  وسجل رقما قياسيا اولمبيا  ” 78 . 46 ثانية ” وفاز مواطنه  الامريكي ”  كارل لويس ” بميداليتين ذهبية في  سباق 200 م حقق رقم قياسي  ” 37 . 40 ثانية ” و في الوثب الطويل .. وحصلت بريطانيا ولاول مرة ذهبية  100 م .. وفازت العداءة الاثيوبية ” ديراتوفولو” كاول بطلة من القارة الافريقية بميدالية ذهبية في سباق 10كم . . واستطاع فريق كرة السلة الامريكي الفوز باللقب . و حصلت  اسبانيا  ذهبية كرة القدم  بعد فوزها على  بولندا ” 3 – 2 ”                                                        .
 عربيا :  استطاع ابطال وبطلات العرب الحصول على اوسمة  متنوعة ,, فقد فاز العداء المغربي ”  خالد السكاح  ” بميدالية ذهبية في مسابقة 10كم و فاز مواطنة ”  رشيد لبصير ” بفضية في مسابقة  1500م  … و فاز الملاكم ” المغربي ” محمد عشيق ” برونزية في  الملاكمة وزن  الديك . وحصلت العداءة الجزائرية ”  حسيبه بو المرقه ”  ميدالية ذهبية في مسابقة 1500م  وبرنزية للملاكم الجزائري ” حسين سلطاني ”  في وزن الريشة …  وفاز العداء القطري ” محمد سليمان ” بميدالية برونزية في سباق  1500 م      .
العراق : شاركت في ظروف الحصار الاقتصادي  بوفد متكون من 12 ” اداريا و مدربا و اعلاميا ”  برئاسة سعد الاعظمي و عبد الكريم عيثاوي و تيرس عوديشو  مترجما و فالح فرنسيس طبيب الوفد و مصطفى عبد الكريم – مدرب للرماية  و جمال  فخري – اداري  و سرهنك عبد الخالق  وعلي العبيدي  مدربا للاثقال  و موسى كاظم وسعيدعبد الحسين مدربا للملاكمة وحسام  حسن  – اعلامي و وليد طبرة  – اعلامي  .. اما الرياضيون  : في الملاكمة 3 ابطال : احمد غانم  و فراس ناجي و اسماعيل خليل .. وفي الاثقال  5  ابطال   رياض صبحي  و عطا محمد  و محمد صالح كاظم  و محمد طاهر محمد  و نزار حسون .. وفي الرماية : 1 :  حسن بحرية .. ولم يحصل ابطال العراق  على اية ميدالية ولا اي مركز متقدم .
تركيا :  حصلت على 6 ميداليات متنوعة ” 2 ذهبية و2 فضية و2 برونزية                                                                .
  ايران :  حصلت  على 1 فضية و 2 برونزية                       .
فاز الاتحاد السوفياتي بلقب الدورة برصيد 45 ذهبية و جاءت امريكا بالمركز الثاني برصيد 37 ذهبية  و المانيا الموحدة بالمركز الثالث برصيد 33 ذهبية                                                       .
عام 1996 اقيمت الدورة الاولمبية 26  في  امريكا ” اتلانتا ”  و بمشاركة 197 دولة .. افتتح الدورة الرئيس الامريكي  ” بيل كلينتون  ” و تمت اضاءة الشعلة الاولمبية من قبل الملاكم العالمي ” محمد علي كلاي  ” ومن الاحداث المهمة  . شاركت روسيا لاول مرة  بعد انهيار و تفكك الاتحاد السوفياتي عام ” 1991 ” .. كما شاركت  اوكرانيا و بيلاروس و بقية جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق بشكل مستقلة .. وبابطال و بطلات و فرق رياضية مستقلة  وكانت هذه الدورة بداية للتعايش السلمي بين الدول و الحكومات و الشعوب و الرياضيين .. وتم تحطيم 21 رقما عالميا و معظم الارقام في رفع الاثقال و العاب القوى .. ومن النتائج  الرياضية البارزة في هذه الدورة فوز المصارع الروسي العالمي ” الكسندر كاربلين ”  بميدالية ذهبية و للمرة الثالثة على التوالي .. كما حقق الرباع التركي ” نعيم سليمان  اوغلو ” ذهبية ثالثة على التوالي  و حطم ثلاثة ارقام عالمية في وزن ” 60 كغم ” ..  و فاز المصارع الامريكي ” استيفن  انجل ” مدالية ذهبية في وزن الثقيل .. و استطاع  البطل الامريكي ” مايكل  جونسون ”  تحقيق زمنا  قياسيا عالميا  في سباق 200 م  ” 32 . 19 ثانية ” وبذلك هو اول عداء استطاع كسر حاجز ” ال 20 ثانية ” .. بقي هذا الزمن  صامدا 12 عاما .. كذلك  حقق في سباق 400  م زمنا قياسيا و عالميا ” 18 . 43 ثانية ” بقي صامدا 17 عاما … وحقق البطل ” كارل لويس ” آخر ميدالية ذهبية له  في الوثب الطويل  .. والجدير بالذكر استطاع هذا النجم العالمي و خلال مسيرته الاولمبية لاربعة دورات اولمبية متتالية ”  1984 و 1988 و 1992  و 1996 ” تحقيق 9 اوسمة ذهبية  في مسابقات ” 100م و 200 م و الوثب الطويل  و تتابع 4 في 100 م ” ..  وفي سباق  القفز بالزانة  تنافس القافزان  الفرنسي ” جان كالفيوني ”  و الروسي ” ايكور تررادينكوف ” على الوسام الذهبي ” اما بالنسبة للبطل العالمي ” سيرجي بوبكا ”  انسحب من التصفيات بسبب اصابه ” .. وفي النهاية  استطاع البطل الفرنسي ” جان كلافوني  ” من الفوز بالمركز الاول  محققا  ”  92 ” 5 م ” رقم اولمبي ” في حين  حقق البطل الروسي نفس المسافة ” 92 . 5 م ” الا انه احتل المركز الثاني بسبب فرق  المحاولات الفاشلة … وفاز البطل الامريكي ” كارليس  اوستن ” ذهبية الوثب العالي  وحقق رقما قياسيا اولمبيا و عالميا ” 39 . 2 م ” .. بينما فازت البلغارية ” استينفكا  كوستادينوفا ” ذهبية  نفس اللعبة  سجلت رقما قياسيا اولمبيا و عالميا  ” 05 . 2 م ”  وحقق  الامريكي ” كيني هاريسون ” ذهبية الوثبة الثلاثية  وسجل رقما قياسيا اولمبيا و عالميا ” 09 . 18 م ”  وفي سباق 100م سيدات فازت الامريكية “ديفيرز ” مدالية ذهبية بعد تنافس شديد  مع العداءة   الجامايكية ” ميرلينه اوتي ” و حققت  زمنا 92. 10 ثانية  .. وفازت هذه البطلة الامريكية  ايضا في سباق 200 م  وسجات زمنا ”  13 . 22  ثانية ” علما ان الرقم العالمي و الاولمبي  34 . 21 ثانية .. وحصلت الجامايكية ” ميرلينه اوتي ” ميدالية  فضية .. و استطاع  العداء الكندي ” دونا فان  بايلي ” كسر حاجز ” ال  10 ثواني ”  في سباق 100 م حيث سجل زمنا قياسيا عالميا ” 84 . 9  ثاني ” . . وفازت العداءة  الفرنسية ” ماريه جوزيه ” ذهبية 400 م وسجلت زمنا قياسيا عالميا ” 25 . 48 ثانية ” .. و استطاعت البطلة  الايرلندية  ” ميشيل  سميث ” احراز 3 ذهبيات ” 200م سباحة متنوعة و 400م  سباحة حرة و 400 م  سباحة متنوعة  ” و برونزية في  200 م  فراشة ..  وهيمنت  امريكا على ذهبية كرة السلة  لفريقي الرجال  و النساء . . و احرز الفريق النجيري ” كاول فريق افريقي ”  ذهبية  كرة القدم  بعد فوزه على الارجنتين  ” 3 – 2 ”                                                 .
 عربيا :   استطاع ابطال و بطلات العرب الحصول على ” 7 ” ميداليات متنوعة  : فقد فاز العداء الجزائري ” نورالدين مرسلي ” على ميدالية ذهبية في مسابقة 1500 م .. وفاز مواطنه الملاكم ”  حسين ساطاني ” ذهبية وزن  الخفيف  .. و برونزية للملاكم  ” محمد بحاري ” في وزن تحت  75 كغ .. وحصلت البطلة السورية  ” غادة شعاع  ”  ميدالية ذهبية في مسابقة السباعية .. وفاز العداء المغربي  ”  خالد بولامي  ” ميدالية برونزية  سباق 5 كم .. كما فاز مواطنه العداء ”  صلاح حيسو  ” بميدالية برونزية في سباق  10كم  .. وحصل الملاكم التونسي ”  فتحي الميساوي ” بميدالية برونزية في وزن تحت  63  كغ                                                                 .
العراق :   شاركت  بوفد متكون من نمير عبد الكريم رئيسا للوفد  و انمار سليم  – مترجم و مسؤول البعثة العراقية في القرية الاولمبية  و 3  رياضين : رائد عبد الامير  في  رفع الاثقال و الذي احتل المركز الاخير .. وقد طلب حق اللجوء في امريكا  و  احسان تركي في سباق  الوثبة الثلاثية  وسجل مسافة  27 . 15 م  ”  احتل المركز 42 ”  و  حسن بحرية   في مسابقة الرماية  ولم يحصل  ابطال العراق على اي مركز متقدم                                            .
 تركيا : حصلت  على 6 ميداليات متنوعة ” 4 ذهبية  و1 فضية  و1 برونزية ”                                                          .
 ايران : حصلت على 3 ميداليات متنوعة ” 1 ذهبية  1  فضية  1  برونزية ”                                                           .
 فازت امريكا بلقب الدورة برصيد 44 ذهبية و جاءت روسيا بالمركز الثاني برصيد 26 ذهبية وفازت المانيا الموحدة بالمركز الثالث برصيد 20 ذهبية .. و فازت الصين بالمركز الرابع برصيد 16 ذهبية                                                                .
يتبع
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