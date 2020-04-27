 فيروس كورونا و الالعاب الاولمبية

ا. د . قاسم المندلاوي – 2 –

عام 1972 اقيمت الدورة الاولمبية 20 في المانيا الغربية ” ميونيخ ” و بمشاركت 121 دولة . هددت الدول العربية و الافريقية بمقاطعت الدورة في حالة اشتراك ” روديسيا ” العنصرية التي اصبحت بعد استقلالها عام 1980 ” زيمبابوي ” .. شاركت المملكة العربية السعودية و كوريا الشمالية والبانيا لاول مرة .. ومن الاحداث السياسية المهمة في هذه الدورة هاجم الفدائيون الفاسطينيون القرية الاولمبية , و احتجزوا رهائن اسرائيليين , و طالبوا باطلاق سراح اسراهم من السجون الاسرائيلية و نتيجة لهذا الحادث سقط 11 قتيلا اسرائيليا و 5 فلسطينيا و شخصان من الامن الالماني . .. كما وقع حدث سياسي اخر ” قاطعت الدول الافريقية للدورة بسبب اشتراك روديسيا “… ومن النتائج الرياضية المتميزة : هيمن ابطال وبطلات امريكا على مسابقات السباحة وحصلوا 17 اوسمة ذهبية وتم تسجيل 24 رقما قياسيا عالميا .. و استطاع السباح الامريكي مارك سبيتس الفوز ” 7 ” ميداليات ذهبية و سجل ” 7 ” ارقام قياسية في المسابقات : 100 م فراشة ” 27 . 54 ثانية ” و 100 م حرة ” 22 . 51 ثانية ” و 200 م فراشة ” 7. 0 . 2 دقيقة ” و 200 م حرة ” 78 .52. 1 د قيقة و تتابع 4 في 100 م ” 42 . 26 . 3 دقيقة ” و تتابع 4 في 100 م متنوع و 4 في 200 م .. و فازت السباحة الاسترالية ” شاين غولد ” 6 اوسمة متنوعة .. 3 اوسمة ذهبية في المسابقات : 200 م حرة بزمن ” 56 . 03 . 2 دقيقة ” و 200 م متنوعة بزمن 07 . 23 .2 دقيقة و 400 م بزمن ” 04 . 19 . 4 دقيقة ” دقيقة و 2 فضية وميدالية 1 برونزية .. و في مسابقات العاب القوى :استطاع ابطال وبطلات السوفيات الحصول على 9 اوسمة ذهبية .. مقابل 8 اوسمة ذهبية لالمانيا الشرقية .. و6 اوسمة ذهبية لامريكا .. فاز العداء السوفياتي ” فاليري بورزوف ” ذهبية 100م سجل زمنا ” 14 . 10 ثانية ” و ذهبية 200 م سجل زمنا ” 20 ثانية ” و الجدير بالذكر كان العدائين ” هارت ” و ” روبنسون ” الامريكيين مرشحان للفوز بهذا السباق ” ولكن وبسبب غيابهما او بالاحرى تاخرهما عن موعد بدا السباق لم يسمح لهما في المشاركة .. في سباق 5 كم فاز الفلندي لاسي فيرين ” بوسام ذهبي و سجل زمنا قياسيا اولمبيا ” 4 . 27 . 13 دقيقة و كانت فضية هذا السباق من نصيب العداء التونسي ” محمد القمودي ” سجل زمنا ” 4 . 26 . 13 دقيقة .. وفاز ” فيرين ” ايضا بذهبية 10 كم وسجل زمنا قياسيا عالميا ” 4 . 38 . 27 دقيقة .. و فاز مواطنه ” فرانك شورتر ” ذهبية الماراثون و سجل زمنا قياسيا اولمبيا ” 8 . 19 . 12 . 2 ساعة ” .. اما بالنسبة لابرز بطلات العاب القوى : فازت الالمانية ” هايدي ” بميدالية ذهبية في الوثب الطويل وسجلت مسافة 78 . 6 م .. وفازت مواطنتها ” مايفرت ” بذهبية الوثب العالي وسجلت مسافة 92 ، 1 م رقم قياسي اولمبي .. في حين فاز بطل السوفياتي ” يان تارماك ” بوسام ذهبي في الوثب العالي حقق ارتفاعا 23 . 2 م – رقم اولمبي .. وسجل الالماني ” ولف كانغ ” في القفز بالزانة ” 50 . 5 م – رقم قياسي ” محققا ميدالية ذهبية لبلاده .. وفازت السوفياتية ” لودميلا ” ذهبية 1500 م وسجلت زمنا 4 . 01 . 4 دقيقة .. في الجمباز الفني سيطرة لاعبات السوفيات ” اولكا كوربوت و لودميلا تورتيشيفا و ماريا فيلدتوفا ” افضل لاعبات الجمباز انذاك .. و قد فازت ” اولكا كوربوت ” وحدها 3 ذهبية و1 فضية وحصلت مواطنتها ” لودميلا تورتيشيفا ” 2 ذهبية 1 فضية 1 برونزية ” . وحدث تنافس شديد بين ابطال اليابان و ابطال اتحاد السوفيتي ” على الاوسمة الذهبية .. تصدراتحاد السوفياتي 6 اوسمة ذهبية .. مقابل 5 اوسمة ذهبية ليابان .. وحصل ابطال السوفيت 3 اوسمة ذهبية في رفع الاثقال . مقابل 3 اوسمة ذهبية لابطال بلغاريا .. واستطاع البطل السوفياتي ” الكسندر ميدفيدف الفوز 3 ذهبيات في المصارعة الحرة و خلال ثلاثة دوراة اولمبية متتالية ” دورة 1964 ذهبية وزن الخفيف .. ودورة 1968 ذهبية وزن الثقيل .. ودورة 1972 ذهبية وزن فوق الثقيل ” في هذه الدورة استطاع ابطال كوبا الفوز 3 ميداليات ذهبية في الملاكمة .. و فاز فريق السوفياتي بكرة السلة على الفريق الامريكي ” لاول مرة ” و بنتيجة ” 51 – 50 “… علما كانت امريكا هي التي تفوز في هذه اللعبة في الدورات الاولمبية السابقة .. و حصلت بولندا ذهبية كرة القدم من خلال فوزها على المجر ” 2- 1 “.. وفازت يابان ذهبية كرة الطائرة ” رجال ” بينما فازت سيدات السوفيات ذهبية كرة الطائرة .. وفي هذه الدورة تم تسجيل 46 رقما قياسي اولمبيا و عالميا .

عربيا : فاز العداء التونسي محمد القمودي بميدالية فضية في سباق 5 كم .. و فاز الرباع اللبناني محمد الطرابلسي بمدالية فضية في رفع الاثقال وزن متوسط ..

العراق : شاركت اللجنة الاولمبية العراقية في هذه الدورة .. الا نها انسحبت بعد اعلان تاميم النفط في البلاد في الاول من شهر حزيران 1972 . .

ايران : حصلت على 2 فضية و 1 برونزية … تركيا : حصلت على 1 فضية . .

.فاز الاتحاد السوفياتي ” بلقب الدورة ” برصيد 50 ذهبية .. وامريكا بالمركز الثاني برصيد 33 ذهبية .. و المانيا الشرقية بالمركز الثالث برصيد 20 ذهبية .. و حصلت المانيا الغربية 13 ميدالية ذهبية . .

عام 1976 اقيمت الدورة الاولمبية ” 21 ” في مونتريال – كندا و بمشاركت 92 دولة … ولم تخلو هذه الدورة من المشاكل و الاحداث السياسية .. فقد قاطعت 24 دول افريقية للدورة احتجاجا على قيام فريق الركبي النيوزيلندي بجولة في جنوب افريقيا من دون ان تعاقب و السماح بالمشاركة في هذه الدورة . كما أخذت تدابير امنية مشددة بسبب حادثة ميونيخ .. وتم اخضاع اللاعبين و اللاعبات لفحوصات الكشف عن المنشطات .. ومن الاحداث الرياضية المتميزة فازت البطلة ” كريستين اوتر” المانيا الشرقية وحدها 6 ميداليات ذهبية في مسابقات السباحة . واستطاعت موطنتها الالمانية الشرقية ” كورنيليا ايندر ” الفوز 5 اوسمة 4 ذهبية و 1 فضية ايضا في مسابقات السباحة .. و استطاع البطل الامريكي ” جيم مونتفومري ” كسر حاجز ال 50 ثانية في سباق 100 م سباحة حرة وسجل زمنا قياسيا ” 99 . 49 ثانية ” .. و فاز البطل السوفياتي ” نيقولاي انديانوف ” 7 ميداليات متنوعة في الجمباز ” 4 ذهبية و 2 فضية و1 برونزية ” .. و فازت البطلة السوفياتية ” نيلي كيم ” 4 ميداليات متنوعة في الجمباز ” 3 ذهبية و 1 فضية ” و حصلت درجة كاملة ” 10 على 10 ” في الحركات الارضية .. كما فازت البطلة الرومانية ” ناديه كومنتشي – والتي كانت تبلغ من العمر 14 سنه ” 5 ميداليات في الجمباز الفني : 3 ذهبية في ” الفردي العام و العارضة و العارضتان غير المتوازيتان ” و ميدالية فضية في ” الفرق ” و ميدالية برونزية في ” الحركات الارضية ” و حصلت على اغلب اجهزة الجمباز درجة كاملة ” 10 على 10 ” .. و حصل البطل الياباني ” سلواو كانو ” على 3 اوسمة ” 2 ذهبية و1 فضية ” في الجمباز .. و فاز العداء الكوبي ” البرتو خوانتورينا ” بميداليتين ذهبية في سباق 400 م وسجل زمنا قياسيا عالميا ” 26 . 44 ثانية و ذهبية 800 م سجل زمنا ” 50 . 43 . 1 دقيقة .. و استطاع الفرنسي ” غي دروت ” الفوز بذهبية 110 موانع مسجلا زمنا ” 30 . 13 ثانية ” وبذلك تم كسر احتكار ابطال امريكا لهذه المسابقة… و استطاع العداء النيوزلندي ” البلاي بوي ” الفوز بذهبية 1500 م سجل زمنا ” 17 . 39 . 3 دقيقة .. و فاز البولندي ” تاديوس ” بذهبية القفز بالزانة سجل ارتفع ” 50 . 5 م ” .. كما فاز مواطنه ” باسيك فزسولا ” ذهبية الوثب العالي سجل ارتفعا ” 25 . 2 م – رقم اولمبي ” .. و سجلت بطلة المانيا الشرقية ” روزميري ايكرمان ” رقم قياسي اولمبي في الوثب العالي ” 93 . 1 م ” .. وحقق البطل المجري ” ذهبية رمي الرمح سجل رقم قياسي عالمي ” 58 .94 م ” .. و فاز الملاكم الكوبي ” تيفيلو ” ميدالية ذهبية .. كما فازالرباع السوفياتي ” فاسيلي الكسييف” بميدالية ذهبية في رفع الاثقال . .. و حصلت المانيا الشرقية ذهبية كرة القدم ” لاول مرة ” بعد فوزها على بولندا ” 3 – 1 ” .. في هذه الدورة ادرجت كرة السلة النسائية و فازت نساء السوفيات بذهبية هذه اللعبة و لاول مرة .

عربيا : لم يحصل ابطال و بطلات العرب على اية ميدالية بسبب المقاطعة العربية للدورة . .

العراق : شاركت بوفد مؤلف من حيدر رجب رئيسا للوفد و الدكتور امير اسماعيل حقي و المرحوم الدكتور عبد علي نصيف ” الامين العام للجنة الاولمبية العراقية ” و ضياء عبد الرزاق ” صحفي “. وقد ضم الوفد العداء طالب فيصل لسباق 400م حواجز و عباس لعيبي لسباق 400 م وفاضل كامل شبيب لسباق الرماية و فاروق جمجون لمسابقة الملاكمة وهيثم شهاب و كمال عبود في المصارعة .. وكاظم ناصر الكعبي و عادل عمران في رفع الاثقال و قبل افتتاح الدورة في مونتريال قرر العراق الانسحاب من المشاركة تضامنا مع الدول الافريقية و احتجاجا على قبول نيوزلندة في الدورة .

ايران : حصلت على 1 فضية و 1 برونزية .

فاز الاتحاد السوفياتي بلقب الدورة برصيد 49 ذهبية .. و جاءت المانيا الشرقية بالمركز الثاني برصيد 40 ذهبية ..و امريكا بالمركز الثالث برصيد 34 ذهبية .. و المانيا الغربية بالمركز الرابع برصيد 10 ذهبية . .

عام 1980 اقيمت الدورة الاولمبية ” 22 ” في الاتحاد السوفياتي ” موسكو ” وبمشاركة 80 دولة . افتتح الدورة الرئيس السوفياتي ” ليونيد برجينيف “و تميزت هذه الدورة بحدث سياسي كبير حيث أمر الرئيس الامريكي ” جيمي كارتر ” بمقاطعت الدورة احتجاجا على احتلال السوفياتي ” لافغانستان ” و تضامنا مع امريكا انسحبت 62 دولة , كما قاطعت المغرب وتونس و السودان ومصر و السعودية للدورة ايضا . و من الاحداث الرياضية المهمة فوز السباح الروسي ” فلاديمير سالنيكوف ” 3 ميداليات ذهبية في مسابقات السباحة و تم كسر حاجز 15 دقيقة في سباق 1500 م سباحة حرة .. وفازت العداءة السوفياتية ” اوزليزرينكو ” بذهبية ” 800 م “سجلت زمنا قياسيا اولمبيا و عالميا ” 43 . 53 . 1 دقيقة ” .. و فازت البطلة الالمانية ” ايلونا سلوبيانيك ” ذهبية دفع الثقل حققت رقما قياسيا اولمبيا و عالميا ” 41 . 22 م ” .. وفي سباق الوثب العالي حقق بطل المانيا الشرقية ” جيرد وسيغ ” رقم قياسي اولمبي سجل ” 36 . 2 م ” .. في حين فازت الايطالية ” سارا سيميوني ” بذهبية هذه اللعبة وسحلت ” 97 . 1 م – رقم اولمبي ” .. وفي القفز بالزانة حقق بطل بولندا ” ولديسلاف كوزا كيوز ” ذهبية لبلاده سجل ” 78 . 5 م – رقم اولمبي ” و فازت بطلات المانيا الشرقية بثلاثة ميداليات ذهبية في السباحة .. و استطاع البطل السوفياتي ” الكسندر ديتياتين ” الحصول على ثلاثة ميداليات ذهبية في الجمباز الفني .. وفاز مواطنه ” نيكولاي اندريانوف ” 5 اوسمة ” 2 ذهبية و2 فضية و1 برونزية على الاجهزة .. وبالنسبة لبطلات السوفيات فازت ” نتاليا ” 4 اوسمة 2 ذهبية و 2 برونزية .. وفازت موطنتها ” ايلينا دافيدوفا ” 3 اوسمة 2 ذهبية و 1 فضية .. في حين فازت ” نيلي كيم ” 2 ذهبية .. وحصلت البطلة الرومانية ” ناديا كومانتشي ” 4 ميداليات 2 ذهبية و 2 فضية ” في الحركات الارضية و على الجهاز العارضة و المسابقة العامة ” … و الجدير بالذكر استطاعت هذه البطلة و خلال مسيرتها الاولمبية ” 1976 و 1980 ” الحصول على 9 ميداليات ” 5 ذهبية و 3 فضية و 1 برونزية ” .. في هذه الدورة ايضا فاز العداء الاثيوبي ” ميروس ايفيتير” ممثلا للقارة الافريقية بميداليتين ذهبية في سباق 5000 م و سباق 10000 م .. وفاز فريق يوغسلافيا بذهبية كرة السلة .. وكانت للمقاطعة الامريكية للدورة سببا في فوزهم … و في هذه الدورة تم تحطيم 62 رقما اولمبيا و 34 رقما عالميا .

عربيا : كان مستوى و نتائج ابطال و بطلات العرب دون الطموح .، فقد فاز البطل اللبناني ” حسن بشارة ” بميداية برونزية في المصارعة الرومانية وزن وزن فوق الثقيل .

العراق : شاركت بوفد من 25 اداريا و مدربا وصحفيا و 38 رياضيا ” بالعاب القوى 6 و المصارعة 5 و رفع الاثقال 5 و الملاكمة 5 و كرة القدم 17 ” .. و كان الوفد الاداري متكون من ” هاشم قدوري ” رئيسا للوفد و محمد امين نائب رئيس الوفد و الدكتور امير اسماعيل حقي ” رئيس البعثة العراقية في القرية الاولمبية ” و نشأت ماهر ” مدرب العاب الجيش ” و نجم عبالله العراقي – اداري و فهمي قيمقجي ” مدير مكتب العلاقات الخارجية ” و الشهيد فالح اكرم فهمي – اداري و فوزي السوداني – اداري و ناهضة الجبوري -اداري و حكمت الطائي ” ممثل اتحاد دولي كرة السلة ” و عبد الرزاق الطائي ” ممثل اتحاد دولي – كرة الطائرة ” و مؤيد البدري ” ممثل احاد دولي – كرة القدم ” و سلمان مهدي ” ضيف شرف ” و هاشم عبد الجليل ” ضيف شرف ” و صباح عبدي ممثل احاد دولي – رفع الاثقال ” و تيرس اديشو ” مترجما ” و كامل عبد الرزاق – صحفي و نصرالله سعد الله – صحفي و قيس وهدان – صحفي .. المدربون ” خالد توفيق لازم لالعاب القوى و عزت عباس للملاكمة و وديع ياسين لرفع الاثقال و حمدي احمد للمصارعة و وانور جاسم لكرة القدم .. و محمد نجيب كابان – اداري لكرة القدم .. الرياضيون : في العاب القوى : عباس لعيبي و حسين نصيف و حسن كاظم و فاهم عبد السادة و جبار رحيمة و مجهد فهد ” .. ..في الملاكمة : فاروق جمجون و عبد الزهرة جواد و فريد سلمان و سمير قاسم و اسماعيل خليل .. في رفع الاثقال : عبد الكريم كاظم و فيصل مطلوب ومحمد ياسين و طلال حسون ومنير عبد القادر .. في المصارعة : محمد قاسم و كريم سلمان و علي حسين فارس و ابراهيم خليل و عبد الرحمن برسيم و صفاء محمد علي ” . و لم تحصل العراق على اية نتيجة متقدمة .. في كرة القدم : فتاح نصيف و كاظم شبيب و عدنان درجال و ابراهيم علي و عادل خضير وحسن فرحان و واثق اسود و علاء احمد وهادي احمد وعبدالاله عبد الواحد وجمال علي وسعد جاسم و فلاح حسن و علي كاظم و حسين سعيد و نزار اشرف و ثامر يوسف .. ولم يحصل الفريق على اي مركز متقدم . .

فاز الاتحاد السوفياتي بلقب الدورة برصيد” 80 ” ذهبية و جاءت المانيا الشرقية بالمركز الثاني برصيد ” 47 ” ذهبية و بلغاريا في المركز الثالث برصيد 8 ذهبية . .

عام 1984 اقيمت الدورة الاولمبية ” 23 ” في لوس انجلوس – امريكا و بمشاركت 140 دولة .. افتتح الدورة الرئيس الامريكي ” رونالد ريغان ” و ردا على مقاطعة امريكا و بعض الدول الغربية لدورة موسكو… قاطعت دول المعسكر الاشتراكي للدورة ” باستثناء رومانيا ” … وكانت الحرب الباردة قائمة بين المعسكرين المتنازعين الشرقي و الغربي .. في هذه الدورة ادرج الجمباز” الايقاعي ” ضمن مسابقات الاولمبية .. ومن النتائج الرياضية المتميزة بالعاب القوى استطاع البطل الامريكي ” كارل لويس ” الفوز 4 ميداليات ذهبية في المسابقات التالية : 100 م بزمن ” 99 . 9 ثانية – رقم قياسي ” و في 200 م بزمن ” 80 . 19 ثانية – رقم قياسي ” و في الوثب الطويل مسافة ” 54 . 8 م ” وفي تتابع 4 في 100 م بزمن ” 83 . 37 ثانية ” رقم قياسي عالمي .. كما استطاع البطل الامريكي ” هوكس ” احراز ميداليتين ذهبية لبلاده .. و حقق البطل الفرنسي ” بيري كيونين ” بذهبية القفز بالزانة سجل رقم اولمبي ” 75 . 5 م ” .. وفازت العداءة الامريكية ” ايقلين اشفورد ” بوسامين ذهبية في سباق 100 م و سباق تتابع 4 في 100 م .. وحصلت الامريكية ” جوان بينوي ” بلقب اول امرأة تفوز في سباق الماراثون في تاريخ الدورات الاولمبية . . فازت امريكا بذهبية كرة السلة ” فريق الرجال و فريق النساء ” .. وحصلت فرنسا ذهبية كرة القدم من خلال الفوزعلى البرازيل في المباراة النهائية ” 2 – 0 ” . .

عربيا : فازت البطلة المغربية ” نوال المتوكل ” باول ميدالية ذهبية في سباق 400م حواجز و هي اول بطلة عربية دخلت التاريخ الاولمبي في احدى اصعب المسابقات التي تعتمد على سرعة عالية و اداء ” تكنيكي معقد .. فاز العداء المغربي ” سعيد عويطه ” بميدالية ذهبية في مسابقة 5 كم .. كما فاز البطل السوري ” جوزيف عطية ” بميدالية فضية في المصارعة الرومانية .. فاز البطل المصري ” محمد رشوان ” بميدالية فضية في الجودو … فاز البطل الجزائري ” مصطفى موسى ” بميدالية برونزية في الملاكمة وزن تحت 81 كغم .. كما فاز مواطنة ” محمد الزاوي ” بميدالية برونزية في نفس اللعبة وزن تحت 75 كغم . .

العراق : شاركت هذه الدورة في ظروف الحرب مع ايران و بعدد كبير من ادارين و مدربين و صحفين وممثلين في الاتحادات الدولية .. تكون الوفد من الدكتور امير اسماعيل حقي رئيسا و الشهيد فالح اكرم فهمي ” رئيس البعثة العراقية في القرية الاولمبية ” و ناهضة الجبوري ” معاون رئيس البعثة ” و زهير فاضل مدربا للمصارعة و عماد محمود مدربا للملاكمة و سلمان عبد الحمزة مدربا لرفع الاثقال و عمو بابا مدربا لكرة القدم و دوكلص عزيز و مجبل فرطوس كمساعدين للمدرب .. و مازن عبد الحميد طبيب الوفد و سمير مهدي معالج و ممثلون العراق في الاتحادات الدولية كل من الدكتور امير اسماعيل حقي – المصارعة ” فضلا عن ترأسه للوفد ” و الدكتور حكمت الطائي – للاحصاء و المعلومات و الدكتور ماجد الكحلة – كرة الطائرة و الدكتور صائب العبيدي – الجمباز و الدكتور علي تركي – كرة اليد و ضياء فهد العزاوي – كرة اليد و صباح عبدي – رفع الاثقال .. و البعثة الاعلامية ” ضياء عبد الرزاق حسن – رئيسا .. و الدكتور ضياء المنشئ و قاسم العبيدي و صبحي الدراجي و نصرالله فتح الله و غني الجبوري – معلق رياضي .” .. اما الرياضيون : بكرة القدم 17 لاعبا : رعد حمودي و فتاح نصيف و محمد فاضل و كاظم مطشر و عدنان درجال و خليل محمد علاوي و كريم محمد علاوي وصادق موسى وعماد جاسم وناطق هاشم و عبد الكريم جعفر وحسام نعمة و علي حسين و رحيم حميد و كريم صدام و وميض منير و حسين سعيد ” ولم يحصل الفريق على اي مركز متقدم .. في المصارعة : 3 ابطال : مروان سهيل و علي حسين فارس و عبد الرحمن برسم .. في الملاكمة : 3 ابطال : عباس خلف و سمير قاسم و اسماعيل خليل .. في رفع الاثقال : 2 محمد ياسين ومحمد طاهر محمد .. ولم تحصل العراق على اية ميدالية اولمبية و لا على اي مركز متقدم .

تركيا : حصلت على 3 اوسمة برونزية .

فازت امريكا بلقب الدورة برصيد 83 ذهبية و رومانيا المركز الثاني برصيد 20 ذهبية و المانيا الغربية المركز الثالث برصيد 17 ميدالية ذهبية.. و الصين المركز الرابع برصيد 15 ذهبية . .

عام 1988 اقيمت الدورة الاولمبية ” 24 ” في سيؤل كوريا الجنوبية و بمشاركت 159 دولة … افتتح الدورة الرئيس الكوري ” روتي ” .. تميزت هذه الدورة بتسجيل 27 رقما قياسيا اولمبيا و عالميا في الالعاب الفردية ” السباحة و الرماية و رفع الاثقال و العاب القوى ” ومن ابرز النتائج حصول البطلة ” كرستين اوتو ” من المانيا الشرقية 6 ميداليات ذهبية في مسابقات السباحة .. و فاز السباح الامريكي ” ميث بيوندي ” 7 ميداليات منها 5 ذهبية و 1 فضية و 1 برونزية … كما فازت البطلة الامريكية ” فلورنس غريفت ” 3 ذهبية في سباق 100م حققت زمنا قياسيا اولمبيا وعالميا ” 54 . 10 ثانية . . وفازت ايضا في سباق 200م حققت زمنا قياسيا اولمبيا و عالميا ” 34 . 21 ثانية ” و في تتابع 4 في 100 م ” واطلقت عليها اسرع سيدة في التاريخ ” .. و فازت موطنتها الامريكية ” جاكي جوينر ” بميدالية ذهبية في الوثب الطويل و سجلت رقما قياسيا اولمبيا و عالميا ” 40 .7 م ” .. في حين فاز البطل السوفياتي ” هينادي افيناكوف ” بذهبية الوثب العالي وسجل وقما قياسيا اولمبيا ” 38 . 2 م ” .. وفازت البطلة الامريكية ” ليوسي ريتير ” بذهبية هذه اللعبة وسجلت رقم قياسي اولمبي و عالمي ” 03 . 2 م ” .. وفازت الرومانية ” باولا ايفان ” ميدالية ذهبية في سباق 1500م وحققت زمنا قياسيا اولمبيا و عالميا ” 96 . 53 . 3 دقيقة ” .. و فازت الامريكية ” جاكي جوينر ” في سباق السباعي وحققت رقما قياسيا اولمبيا و عالميا ” 7291 نقطة ” .. وحصلت بطلة المانيا الشرقية ” مارتينا هيلمان ” ذهبية سباق رمي القرص و سجلت رقما قياسيا عالميا ” 30 . 72 م ” .. وفي هذه الدورة تم سحب اللقب و الميدالية الذهبية من العداء الكندي ” بين جونسون ” الذي حقق رقم قياسي في سباق 100م ” 79 . 9 ثانية ” و ذلك بسبب تناوله للمنشطات ومنحت الميدالية الذهبية للعداء الامريكي ” كارل لويس ” الذي سجل زمنا ” 92 . 9 ثانية ” و حقق كارل لويس في هذه الدورة رقمين قياسيين في سباق 200 م و سباق الوثب الطويل .. و في سباق القفز بالزانة فاز البطل العالمي ” سيرجي بوبكا ” ميدالية ذهبية حقق مسافة ” 90 . 5 م – رقم قياسي اولمبي .. علما كان الرقم العالمي باسمه ” 14 . 6 م ” .. وفي سباق رمي المطرقة استطاع بطل الاتحاد السوفياتي ” سيرجي ليفينوف ” تحقيق رقم قياسي اولمبي و عالمي ” 80 . 84 م ” .. وفاز فريق السوفياتي ذهبية تتابع 4 في 400 م وسجلوا زمنا قياسيا اولمبيا ” 17 . 15 . 3 دقائق ” .. و في الجمباز فاز البطل السوفياتي ” فلاديمير ارتيوموف ” 4 ميداليات ذهبية و1 فضية .. في حين حصلت السوفياتية ” يلينا شوشونوفا ” في نفس اللعبة : 5 اوسمة متنوعة 2 ذهبية و 1 فضية و 2 برونزية .. وحصل فريق كرة القدم السوفياتي ميدالية ذهبية و للمرة الثانية ” بعد الفوز على البرازيل ” 2 – 1 ” فاز فريقهم في المرة الاولى في دورة 1956 “.. وفي هذه الدورة ايضا فاز الفريق السوفياتي بكرة السلة على امريكا وللمرة الثانية ” الفوز الاول في دورة ميونيخ 1972″ بينما فازت نساء امريكا بذهبية كرة السلة .

عربيا : استطاع العداء المغربي ” ابراهيم بو الطيب ” الفوز بميدالية ذهبية في مسابقة 10 كم وفاز مواطنة العداء ” سعيد عويطة ” برونزية في سباق 800 م .. كما فاز الملاكم المغربي ” عبد الحق عشيق ” بمدالية برونزية وزن 57 كغم .. و استطاع العداء الجيبوتي ” احمد صلاح احمد ” الفوز بميدالية برونزية في سباق الماراثون .

العراق : على الرغم من استمرار ظروف اقتصادية و سياسية صعبة في البلاد .. شاركت بوفد كبير ” 29 من ادارين و اعلامين و مدربين ..وممثلين العراق في الاتحادات الدولية ” .. و تالف الوفد : من خالد عبد الحميد طبره رئيسا للوفد و مصطفى عبد الكريم القلمجي نائب الرئيس و فرقد ابراهيم حسن – محاسب و هشام صالح الكرخي – اداري و فائق ابراهيم حسن – اداري وعبد الرزاق عباس بكر – اداري و ياسر تحسين – اداري و صالح مهدي يوسف – مدرب المصارعة الحرة وحمدي احمد مدرب المصارعة الرومانية و غازي عبد الصمد – اداري و مدرب الملاكمة و سعيد عبد الحسين – مدرب الملاكمة وصبري مجيد بنانه – اداري ومدرب العاب القوى .. . وعبدالجليل موسى – اعلامي وعباس محمد الجنابي – اعلامي و احمد اسماعيل – اعلامي وهيثم فتح الله – اعلامي و حمزه جاسم – مصور ..اما الممثلون في الاتحادلت الدولية : د . فالح فرنسيس اللجنة الطبية – كرة الطائرة و د .عقيل الكاتب -اللجنة التدريبة – كرة الطائرة وهاني عبد المجيد حكم دولي في الملاكمة وضياء محمد علوان حكم دولي في المصارعة و وديع ياسين حكم دولي في رفع الاثقال .. و مؤيد البدري رئيس بعثة كرة القدم و عمو بابا – مدرب فريق كرة القدم و يحيى علوان مساعد مدرب و عبد السلام كامل مترجم و فيدل كلارين طبيب و عبد شمخي جابر معالج و كوركيس اسماعيل اداري .. اما بالنسبة لعدد الرياضين : 20 لفريق كرة القدم : عدنان درجال و حسن كمال و سمير شاكر و غانم عريبي و كريم محمد علاوي و عماد هاشم و احمد جاسم و سعد قيس وليث حسين ويونس عبد علي و اسماعيل محمد و سلام هاشم و احمد راضي و حسين سعيد و حبيب جعفر و ناطق شاكر و باسل كوركيس و مظفرجبار و عبد الكريم جبار وراضي شنيشل . . ولم تحصل العراق على اية نتيجة متقدمة .. في المصارعة : 5 ابطال : محمد عبد الستار و فياض لازم هيثم جلوب و غازي فيصل و فرحان جاسم .. في الملاكمة : 3 ابطال : سعدون مطشر و عامر جواد و مصطفى مهدي صالح ..العاب القوى : 2 : عوف عبد الرحمن و ناجي غازي .. ولم يحصل هؤلاء الابطال على اية نتيجة متقدمة .

تركيا : حصلت على 1 فضية و 1 برونزية .

ايران : حصلت على 1 فضية . ..

فاز الاتحاد السوفياتي بلقب الدورة برصيد 55 ذهبية .. وجاءت المانيا الشرقية بالمركز الثاني برصيد 37 ذهبية و امريكا بالمركز الثالث برصيد 36 ذهبية . و كوريا الجنوبية بالمركز الرابع برصيد 21 ذهبية . .

عام 1992 اقيمت الدورة الاولمبية 25 في اسبانيا ” برشلونة ” و بمشاركة 169 دولة افتتح الدورة ملك اسبانيا ” خوان كارلوس ” في هذه الدورة شاركت اغلب دول العالم ,, و في المقدمة بطلات وابطال كوبا وعودة جنوب افريقيا للمشاركة – بعد انتهاء سياسة التميز العنصري في جنوب قارة افريقيا – القارة السمراء ” .. شاركت المانيا الشرقية و الغربية ” بفريق موحد و تحت اسم المانيا الاتحادية ” بعد توحيد البلدين عام 1990 و ” انهيار جدار برلين ” .. و شاركت السوفيات كاخر مشاركة باسم ” الاتحاد السوفياتي ” .. و تم تسجيل 15 رقم عالمي و 32 رقما اولمبيا .. و من الانجازات الاولمبي المتميزة : فاز ابطال الروس 5 ميداليات ذهبية في السباحة .. فقد فاز” الكسندر بوبوف ” 2 ذهبية في سباق 50 م سباحة حرة و في سباق 100 م سباحة حرة .. , و استطاع البطل البيلاروسي – روسيا البيضاء – ” فيتالي شيربو ” الفوز 6 ميداليات ذهبية في الجمباز .. و في سباق القفز بالزانة كان انظار المتفرجين نحو هذه المسابقة المثيرة و الجميلة سيما شارك البطل العالمي ” سرجي بوبكا ” هذا البطل الذي كان اول من اجتاز حاجز ال 6 م و سجل في عام 1993 رقما قياسيا عالميا 15 . 6 م في مدينة ” دونتسك ” اوكرانيا وبقي هذا الرقم صامدا لمدة 21 عاما .. في عام 2014 استطاع البطل الفرنسي ” رينو لافيينيه ” تحطيم الرقم بفارق ا سم حيث سجل مسافة 16 . 6 م على نفس الملعب في مدينة ” دونتسك ” ..ولم يكن البطل سرجي بوبكا محظوظا للاستمرا في السباق و بسبب فشله لثلاثة محاولات لاجتياز العارضة على ارتفاع 75 . 5 م ، تم ابعاده .. فاز بذهبية هذه المسابقة البطل الروسي ” ماكسيم تراسوف ” محققا ” 80 . 5 م ” .. و فازت البطلة الالمانيه ” هيلكيه هينغل ” بذهبية الوثب العالي سجلت ” 02 . 2 م ” .. بينما فاز البطل الكوبي ” جيفير استومايو ” ذهبية هذه المسابقة وسجل ” 34 . 2 م ” .. وفاز العداء الامريكي ” كيفين يونغ ” ذهبية سباق 400 م حواجز وسجل رقما قياسيا اولمبيا ” 78 . 46 ثانية ” وفاز مواطنه الامريكي ” كارل لويس ” بميداليتين ذهبية في سباق 200 م حقق رقم قياسي ” 37 . 40 ثانية ” و في الوثب الطويل .. وحصلت بريطانيا ولاول مرة ذهبية 100 م .. وفازت العداءة الاثيوبية ” ديراتوفولو” كاول بطلة من القارة الافريقية بميدالية ذهبية في سباق 10كم . . واستطاع فريق كرة السلة الامريكي الفوز باللقب . و حصلت اسبانيا ذهبية كرة القدم بعد فوزها على بولندا ” 3 – 2 ” .

عربيا : استطاع ابطال وبطلات العرب الحصول على اوسمة متنوعة ,, فقد فاز العداء المغربي ” خالد السكاح ” بميدالية ذهبية في مسابقة 10كم و فاز مواطنة ” رشيد لبصير ” بفضية في مسابقة 1500م … و فاز الملاكم ” المغربي ” محمد عشيق ” برونزية في الملاكمة وزن الديك . وحصلت العداءة الجزائرية ” حسيبه بو المرقه ” ميدالية ذهبية في مسابقة 1500م وبرنزية للملاكم الجزائري ” حسين سلطاني ” في وزن الريشة … وفاز العداء القطري ” محمد سليمان ” بميدالية برونزية في سباق 1500 م .

العراق : شاركت في ظروف الحصار الاقتصادي بوفد متكون من 12 ” اداريا و مدربا و اعلاميا ” برئاسة سعد الاعظمي و عبد الكريم عيثاوي و تيرس عوديشو مترجما و فالح فرنسيس طبيب الوفد و مصطفى عبد الكريم – مدرب للرماية و جمال فخري – اداري و سرهنك عبد الخالق وعلي العبيدي مدربا للاثقال و موسى كاظم وسعيدعبد الحسين مدربا للملاكمة وحسام حسن – اعلامي و وليد طبرة – اعلامي .. اما الرياضيون : في الملاكمة 3 ابطال : احمد غانم و فراس ناجي و اسماعيل خليل .. وفي الاثقال 5 ابطال رياض صبحي و عطا محمد و محمد صالح كاظم و محمد طاهر محمد و نزار حسون .. وفي الرماية : 1 : حسن بحرية .. ولم يحصل ابطال العراق على اية ميدالية ولا اي مركز متقدم .

تركيا : حصلت على 6 ميداليات متنوعة ” 2 ذهبية و2 فضية و2 برونزية .

ايران : حصلت على 1 فضية و 2 برونزية .

فاز الاتحاد السوفياتي بلقب الدورة برصيد 45 ذهبية و جاءت امريكا بالمركز الثاني برصيد 37 ذهبية و المانيا الموحدة بالمركز الثالث برصيد 33 ذهبية .

عام 1996 اقيمت الدورة الاولمبية 26 في امريكا ” اتلانتا ” و بمشاركة 197 دولة .. افتتح الدورة الرئيس الامريكي ” بيل كلينتون ” و تمت اضاءة الشعلة الاولمبية من قبل الملاكم العالمي ” محمد علي كلاي ” ومن الاحداث المهمة . شاركت روسيا لاول مرة بعد انهيار و تفكك الاتحاد السوفياتي عام ” 1991 ” .. كما شاركت اوكرانيا و بيلاروس و بقية جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق بشكل مستقلة .. وبابطال و بطلات و فرق رياضية مستقلة وكانت هذه الدورة بداية للتعايش السلمي بين الدول و الحكومات و الشعوب و الرياضيين .. وتم تحطيم 21 رقما عالميا و معظم الارقام في رفع الاثقال و العاب القوى .. ومن النتائج الرياضية البارزة في هذه الدورة فوز المصارع الروسي العالمي ” الكسندر كاربلين ” بميدالية ذهبية و للمرة الثالثة على التوالي .. كما حقق الرباع التركي ” نعيم سليمان اوغلو ” ذهبية ثالثة على التوالي و حطم ثلاثة ارقام عالمية في وزن ” 60 كغم ” .. و فاز المصارع الامريكي ” استيفن انجل ” مدالية ذهبية في وزن الثقيل .. و استطاع البطل الامريكي ” مايكل جونسون ” تحقيق زمنا قياسيا عالميا في سباق 200 م ” 32 . 19 ثانية ” وبذلك هو اول عداء استطاع كسر حاجز ” ال 20 ثانية ” .. بقي هذا الزمن صامدا 12 عاما .. كذلك حقق في سباق 400 م زمنا قياسيا و عالميا ” 18 . 43 ثانية ” بقي صامدا 17 عاما … وحقق البطل ” كارل لويس ” آخر ميدالية ذهبية له في الوثب الطويل .. والجدير بالذكر استطاع هذا النجم العالمي و خلال مسيرته الاولمبية لاربعة دورات اولمبية متتالية ” 1984 و 1988 و 1992 و 1996 ” تحقيق 9 اوسمة ذهبية في مسابقات ” 100م و 200 م و الوثب الطويل و تتابع 4 في 100 م ” .. وفي سباق القفز بالزانة تنافس القافزان الفرنسي ” جان كالفيوني ” و الروسي ” ايكور تررادينكوف ” على الوسام الذهبي ” اما بالنسبة للبطل العالمي ” سيرجي بوبكا ” انسحب من التصفيات بسبب اصابه ” .. وفي النهاية استطاع البطل الفرنسي ” جان كلافوني ” من الفوز بالمركز الاول محققا ” 92 ” 5 م ” رقم اولمبي ” في حين حقق البطل الروسي نفس المسافة ” 92 . 5 م ” الا انه احتل المركز الثاني بسبب فرق المحاولات الفاشلة … وفاز البطل الامريكي ” كارليس اوستن ” ذهبية الوثب العالي وحقق رقما قياسيا اولمبيا و عالميا ” 39 . 2 م ” .. بينما فازت البلغارية ” استينفكا كوستادينوفا ” ذهبية نفس اللعبة سجلت رقما قياسيا اولمبيا و عالميا ” 05 . 2 م ” وحقق الامريكي ” كيني هاريسون ” ذهبية الوثبة الثلاثية وسجل رقما قياسيا اولمبيا و عالميا ” 09 . 18 م ” وفي سباق 100م سيدات فازت الامريكية “ديفيرز ” مدالية ذهبية بعد تنافس شديد مع العداءة الجامايكية ” ميرلينه اوتي ” و حققت زمنا 92. 10 ثانية .. وفازت هذه البطلة الامريكية ايضا في سباق 200 م وسجات زمنا ” 13 . 22 ثانية ” علما ان الرقم العالمي و الاولمبي 34 . 21 ثانية .. وحصلت الجامايكية ” ميرلينه اوتي ” ميدالية فضية .. و استطاع العداء الكندي ” دونا فان بايلي ” كسر حاجز ” ال 10 ثواني ” في سباق 100 م حيث سجل زمنا قياسيا عالميا ” 84 . 9 ثاني ” . . وفازت العداءة الفرنسية ” ماريه جوزيه ” ذهبية 400 م وسجلت زمنا قياسيا عالميا ” 25 . 48 ثانية ” .. و استطاعت البطلة الايرلندية ” ميشيل سميث ” احراز 3 ذهبيات ” 200م سباحة متنوعة و 400م سباحة حرة و 400 م سباحة متنوعة ” و برونزية في 200 م فراشة .. وهيمنت امريكا على ذهبية كرة السلة لفريقي الرجال و النساء . . و احرز الفريق النجيري ” كاول فريق افريقي ” ذهبية كرة القدم بعد فوزه على الارجنتين ” 3 – 2 ” .

عربيا : استطاع ابطال و بطلات العرب الحصول على ” 7 ” ميداليات متنوعة : فقد فاز العداء الجزائري ” نورالدين مرسلي ” على ميدالية ذهبية في مسابقة 1500 م .. وفاز مواطنه الملاكم ” حسين ساطاني ” ذهبية وزن الخفيف .. و برونزية للملاكم ” محمد بحاري ” في وزن تحت 75 كغ .. وحصلت البطلة السورية ” غادة شعاع ” ميدالية ذهبية في مسابقة السباعية .. وفاز العداء المغربي ” خالد بولامي ” ميدالية برونزية سباق 5 كم .. كما فاز مواطنه العداء ” صلاح حيسو ” بميدالية برونزية في سباق 10كم .. وحصل الملاكم التونسي ” فتحي الميساوي ” بميدالية برونزية في وزن تحت 63 كغ .

العراق : شاركت بوفد متكون من نمير عبد الكريم رئيسا للوفد و انمار سليم – مترجم و مسؤول البعثة العراقية في القرية الاولمبية و 3 رياضين : رائد عبد الامير في رفع الاثقال و الذي احتل المركز الاخير .. وقد طلب حق اللجوء في امريكا و احسان تركي في سباق الوثبة الثلاثية وسجل مسافة 27 . 15 م ” احتل المركز 42 ” و حسن بحرية في مسابقة الرماية ولم يحصل ابطال العراق على اي مركز متقدم .

تركيا : حصلت على 6 ميداليات متنوعة ” 4 ذهبية و1 فضية و1 برونزية ” .

ايران : حصلت على 3 ميداليات متنوعة ” 1 ذهبية 1 فضية 1 برونزية ” .

فازت امريكا بلقب الدورة برصيد 44 ذهبية و جاءت روسيا بالمركز الثاني برصيد 26 ذهبية وفازت المانيا الموحدة بالمركز الثالث برصيد 20 ذهبية .. و فازت الصين بالمركز الرابع برصيد 16 ذهبية .

يتبع