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قوباد طالباني يناقش آخر مستجدات فيروس كورونا مع يونامي ومنظمة الصحة العالمية

ثمن دعم الامم المتحدة والصحة العالمية للإقليم لمكافحة الفيروس

قوباد طالباني يناقش آخر مستجدات فيروس كورونا مع يونامي ومنظمة الصحة العالمية بغية متابعة آخر المستجدات حول فيروس كورونا في إقليم كوردستان والعراق، اجتمع نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان قوباد طالباني ، الاحد ٢٦ ابريل / نيسان ، مع وفد مشترك من بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) ومنظمة الصحة العالمية.

وفي الاجتماع الذي حضره كل من الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت وممثل منظمة الصحة العالمية ادهم اسماعيل، أعرب الوفد الضيف عن ارتياحه للاجراءات المتبعة من قبل الإقليم لمكافحة وباء كورونا.