قيادي منشق من التيار الصدري: حالات لواط وزنا ترتكب في الحوزة العلمية!

وذكر الناصري في تغريدة على “تويتر”، أن “في الحوزة حصلت حالات لواط وزنا بالمحصنات وشرب الخمر!، أكو ابن مجتهد كانت ميوله مثلية، وأكو نسيب مرجع كذلك”.

وأضاف الناصري في تغريدته، “لا تخلونا نحجي بالاسماء والقلم العريض، خلي يتأدب الذيول ولا يتطاولون على توج راسهم الثوار”.

أسعد الناصري @asaadalnaseri في الحوزة حصلت حالات لواط وزنا بالمحصنات وشرب خمر! أكو ابن مجتهد كانت ميوله مثلية وأكو نسيب مرجع كذلك. ولا تخلونا نحچي بالأسماء والقلم العريض. خل يتأدب الذيول ولا يتطاولون على توج راسهم الثوار. وكان مكتب زعيم التيار الصدري، قد اعلن في 25-1-2020، تجميد اسعد الناصري، القيادي في التيار، وممثله في احتجاجات الناصرية، حتى إشعار آخر، على خلفية “التجاوزات” الصادرة من الناصري في مواقع التواصل الاجتماعي، وتصريحاته بخصوص الأحداث الأخيرة.

جاء ذلك، بعدما قال الناصري في صفحته على الفيس بوك التي يتابعها أكثر من 100 ألف شخص: “يا أحرار العراق ساندوا الثوار في ساحات الاعتصام والكرامة بكل ما تتمكنون. فإن أحزاب القمع ومليشياتهم، قد قرروا تصفيتهم من أجل بقائهم في السلطة، وضرب كل مطالبهم بعناد واستبداد وغطرسة”.