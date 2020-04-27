كردستان: مستعدون لتسليم النفط إلى بغداد شرط صرف مستحقاتنا

أعلن وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان، دارا رشيد، أمس الأحد، استعداد حكومته لتسليم بغداد 250 ألف برميل يوميًا والملف النفطي بالكامل، بشرط صرف المستحقات المالية للإقليم.

وقال رشيد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية آوات شيخ جناب والنائب الأول لرئيس برلمان كردستان هيمن هورامي: “نحن مستعدون ليس لتسليم 250 ألف برميل نفط إلى بغداد فقط بل لتسليم الملف النفطي بالكامل، لكن في المقابل على بغداد الالتزم بصرف كل المستحقات المالية لإقليم كردستان واستحقاقات الشركات النفطية”.

وأضاف أن “إقليم كردستان أبلغ بغداد بموقفه هذا خلال مفاوضات إعداد قانون موازنة 2020، في أواخر العام الماضي”، مشيرًا إلى “تأكيد الموقف بوضوح في الزيارة الأخيرة للوفد التفاوضي إلى بغداد من 19 إلى 21 نيسان الجاري خلال الاجتماعات التي عقدت مع رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس الوزراء المكلف”.

بدوره، قال وزير المالية في حكومة إقليم كردستان، آوات شيخ جناب: “في 16 نيسان الجاري صدر قرار بإيقاف صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، وفي 19 نيسان ذهبنا إلى بغداد، وبعد عقد العديد من الاجتماعات المهمة والحساسة استطعنا التوصل لصيغة محددة من خلال إرسال مذكرة من الأمانة العامة إلى رئيس مجلس الوزراء لإطلاق رواتب موظفي إقليم كردستان، إلى جانب بحث مسائل أخرى مثل تطوير قطاع الغاز وزيادة معدلات إنتاج الكهرباء والمنافذ الحدودية”.

وأوضح أن “المذكرة وصلت إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، يوم الخميس الماضي، ونحن ننتظر الرد ونأمل أن نتلقى ردًا إيجابيًا قريبًا”، مبينًا أن “المباحثات مستمرة للتوصل إلى حل”.

وبعد تكليف الكاظمي من قبل رئيس الجمهورية في التاسع من شهر نيسان الجاري بتشكيل الحكومة قررت القوى الشيعية اعلان تخويلها الكاظمي في حرية اختيار طاقمه الوزاري مع مراعاة مبدأ تحقيق التوازن بين المكونات، ثم انقلبت عليه سرا وشكلت وفود تفاوض لتحديد حصصها من الوزارات.