نائب: امام الكاظمي هذه الخيارات

اكد النائب رياض المسعودي، الاحد، ان امام رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ثلاث خيارات، فيما اشار الى ان هناك جهات سياسية لا تريد تشكيل حكومة قوية.

وقال المسعودي في تصريح صحافي ان “الصراع على المناصب والوزارات والهيئات الحكومية، يؤثر بشكل كبير على تمرير الحكومة الجديدة، خصوصاً ونحن في نصف المهلة الدستورية”.

واضاف المسعودي أن “رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، أصبح الآن أمام ثلاث خيارات، الأول أن يكون رئيس حكومة انبطاحية ويعطي القوى السياسية ما تريد وهناك ستمرر حكومته بسهولة في البرلمان، والخيار الثاني، أن يستخدم الكاظمي مهاراته، ومهارات فريقه التفاوضي، لصنع حكومة مختلطة، ويرضي الأطراف السياسية بالحد الذي يمرر به حكومته ويسمح له بالحركة، والخيار الثالث، يقدم الاعتذار عن مهمة تشكيل الحكومة الجديدة”.

وأكد “هناك جهات سياسية لا تريد تشكيل حكومة جديدة قوية، بل هي تعمل على عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، حتى تبقي الحكومة الحالية، برئاسة عادل عبد المهدي، فهي مستفيدة من الوضع الحالي”، مشيرا الى انها “تضع العراقيل أمام كل مكلف جديد”.

وتابع المسعودي أنه “حتى الساعة لا يوجد أي توافق على تمرير حكومة مصطفى الكاظمي، فالصراعات مستمرة، كذلك الحوارات مستمرة”.

وكشف مصدر سياسي، اول امس الجمعة، برفض غالبية الكتل الشيعية للكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فيما اشار الى انها طالبت الكاظمي باستبدال تلك الاسماء.

الا ان مصدرا سياسيا كشف، امس السبت، ان الكاظمي من المقرر ان يقدم يوم غد قائمة باسماء جديدة للكابينة الوزارية، مشيرا الى ان الخلافات على خمس وزارات تدور بين كتل المكون الواحد.