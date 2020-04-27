هل فعلا سبب تخلفنا هو عقبات الماضي،

نعيم الهاشمي الخفاجي

بفضل نعمة الإنترنت باتت الآفاق مفتوحة للجميع في التعبير عن آرائهم وأفكارهم للإدلاء بها بدون خوف أو خجل، الذي يخاف ينشر ما يريد نشره يستطيع من خلال اسم مستعار وما شاء الله نحن بزمن كثرت به المخلوقات الفضائية بكل المجالات ولا ننسى صاحب المقولة( مؤامرة مؤامرة وكان يضرب بيده على صلعته الجميلة بيوم وصوله خبر الإطاحة بزعيمه السيد ابراهيم الجعفري) وهذا الذي ضرب بيده على صلعته وصله الدور وأصبح رئيس حكومة وهو صاحب مقولة الحيتان والفضائيين والضرب بيد من حديد وتاليها ماكو شيء، اليوم نشر أحد الأصدقاء منشور هو ليس له، لانه لايملك مؤهلات واطلاع تمكنه من الحديث عن مواضيع مهمة وتشخيص الظواهر السلبية، وإنما في مواقع التواصل الاجتماعي يتم استنساخ اقوال لفلاسفة وعلماء، الاخ قام بنشر كلمات مجتزئة الى زكي نجيب محفوظ المصري يقول (

عقبات على الطريق

سلطان الماضي على الحاضر

هو بمثابة السيطرة يفرضها الموتى على الأحياء ، وقد يبدو غريبا أن يكون للموتى مثل هذه السيطرة ، مع أنه لم يبق لنا منهم إلا صفحات مرقومة صامتة ، لا تمسك بيدها صارمًا تجلوه في وجوهنا فيفزعنا كما قد يفعل الأحياء من ذوي السلطان ، لكن هذا هو الأمر الواقع ، الذي في مستطاعنا أن نفسره ، وليس في مستطاعنا أن ننكره

زكي نجيب محمود)

ما قاله صاحب المنشور الحقيقي زكي نجيب محمود وليس الذي نشر المنشور بصفحته كلمة حق ممتازة وجيدة لكن الذين قاموا في اجتزاء اقوال زكي محمود هم مجاميع مدربة من المحترفين في التدليس والكذب لذلك كلمة زكي نجيب محمود أريد بها باطل، ويأتي شخص اخر مغفل يقوم في اعادة النشر بدون مايعلم غاية قيام الابالسة في اجتزاء اقول زكي نجيب او علي شريعتي او الدكتور علي الوردي، مشكلتنا بالعراق ليس مشكلة الأموات وإنما مشكلة الأحياء بعراقنا الجميل، أخطاء متعمدة لساستنا الحاليين وليس هناك أي سلطة للاموات، الخنوع والذل والانبطاح والسرقة والاستئثار بالمال العام وتمكين الحثالات والنكراة ليس بسبب الأموات وإنما بسبب ساسة الاحزاب، الاخ صاحب المنشور الأصلي زكي نجيب محفوظ المصري لديه فهم تجاه الدين وهو يعيش في بيئة لديهم حياة سياسية واحزاب وصحافة في مصر افضل مليون مرة من الوضع السياسي البائس بالعراق، لذلك زكي نجيب تطرق الى سيطرة المتطرفين في اسم الأموات لقتل الناس، لكن شياطين فلول البعث والحثالات الشمولية التافهة يحاول الانتقاص من عقائد الناس من خلال الاستشهاد في كلمان زكي نجيب او علي شريعتي او السيد محمد حسين فضل الله، العرب منذ سقوط الدولة العثمانية إلى مجيء الانكيليز والفرنسيين محكومون وليس حاكمين، حكمنا الترك والفرس، جائنا الانكيليز ومعهم الفرنسيين وعملوا لنا دول شكلها مستقل وأيضا عجز العرب عن حكم انفسهم، بالعراق مضت ما يقارب المائة عام من الدولة العراقية الحديثة ونحن نقتل وتنهب ثرواتنا لاننا لانعرف نحكم انفسنا إلقاء تهمة الفشل على الأموات هو محاولة هروب من قول الحقيقة والاعتراف بالاخطاء، وصدق قول الله عز وجل

سورة الزمر اية 45 : ( وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ) .

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.